Для начала работы Apple Store в Украине необходимо несколько лет, - Федоров. ВИДЕО

Для полноценного начала работы Apple Store в Украине необходимо несколько лет.

Об этом глава Минцифры Михаил Федоров заявил в комментарии "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

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"Мы хотим, чтобы этот офис (Apple. - Ред.) как можно скорее развивался. Чтобы в Украине появился Apple Store. Мы очень хотим этого. Я думаю, что для этого нужно минимум там несколько лет, чтобы полноценно мог заработать Apple Store (в Украине. - Ред.). Но нужно с чего-то начинать", - отметил Федоров.

По словам министра, у него большие надежды на втречу с инвесторами, где будут представители больших инвестфондов. На встрече Украина будет презентовать все достижения, которые есть сегодня - стартапы, продукты "Дії", цифровое государство и фонд фондов.

"Фонд фондов - это такой общий фонд украинского правительства и компаний для того, чтобы инвестировать в украинские стартапы", - добавил Федоров.

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