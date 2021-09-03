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Для начала работы Apple Store в Украине необходимо несколько лет, - Федоров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

Для полноценного начала работы Apple Store в Украине необходимо несколько лет.

Об этом глава Минцифры Михаил Федоров заявил в комментарии "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим, чтобы этот офис (Apple. - Ред.) как можно скорее развивался. Чтобы в Украине появился Apple Store. Мы очень хотим этого. Я думаю, что для этого нужно минимум там несколько лет, чтобы полноценно мог заработать Apple Store (в Украине. - Ред.). Но нужно с чего-то начинать", - отметил Федоров.

По словам министра, у него большие надежды на втречу с инвесторами, где будут представители больших инвестфондов. На встрече Украина будет презентовать все достижения, которые есть сегодня - стартапы, продукты "Дії", цифровое государство и фонд фондов.

"Фонд фондов - это такой общий фонд украинского правительства и компаний для того, чтобы инвестировать в украинские стартапы", - добавил Федоров.

Также смотрите: Хотим, чтобы появились отдельные представительства Google и YouTube в Украине, - Федоров. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Зовсім немає інших проблем у країні... Дешевий зелений балаган.
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03.09.2021 11:42
+3
Apple системно продавался в Украине еще с начала 90-х годов. Символ, CDV Apple Computer... В те же годы эти компании даже участвовали в локализации MAC OS на Украинский язык... И за более чем 20 лет Apple не сподобилась сделать в Украине нормального представительства. Шота в консерватории не так...
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03.09.2021 11:46
+3
Для начала работы Apple Store в Украине необходимо несколько лет, - Федоров - Цензор.НЕТ 833
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03.09.2021 11:55
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Зовсім немає інших проблем у країні... Дешевий зелений балаган.
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03.09.2021 11:42 Ответить
ну все.....Жизнь удалась...Обождать несколько годков.....А в это время в реале Вэлыке Крадивныцьтво шурует вовсю под патронатом Офиса Зе недоразумения.
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03.09.2021 11:42 Ответить
а бубочка казав шо бистро!
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03.09.2021 11:43 Ответить
принимают разные вещества...у одного бодрящее. у другого тормозяще-успокаивающее..... Для начала работы Apple Store в Украине необходимо несколько лет, - Федоров - Цензор.НЕТ 1442
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03.09.2021 11:44 Ответить
Сколько ещё разных "хороших" сценариев у Квартала 95 для почасового вброса в Медиа пространство....
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03.09.2021 11:44 Ответить
Apple системно продавался в Украине еще с начала 90-х годов. Символ, CDV Apple Computer... В те же годы эти компании даже участвовали в локализации MAC OS на Украинский язык... И за более чем 20 лет Apple не сподобилась сделать в Украине нормального представительства. Шота в консерватории не так...
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03.09.2021 11:46 Ответить
Сын полковника КГБ Уткин иссяк, изображая из себя представительство одновременно всех компьютерных гигантов в Украине и дрыснул на родину - замкадье, периодически появляясь в Лондоне.
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03.09.2021 11:59 Ответить
Карсє, послали зєлєнь і у Ейплі. 😁 Дурних поза межами України немає. Тай й в Україні уже не 73 відсотки. 😊
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03.09.2021 11:46 Ответить
Айфоны это для жлобов и нищебродов девайсы Для начала работы Apple Store в Украине необходимо несколько лет, - Федоров - Цензор.НЕТ 705
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03.09.2021 11:49 Ответить
Жлоб не продал бы свою печень дабы купить эту хрень.
Скорее, для рагулей.
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03.09.2021 11:53 Ответить
Мне вполне хватает сяоми за 2,5 тыщи гривен Для начала работы Apple Store в Украине необходимо несколько лет, - Федоров - Цензор.НЕТ 2039
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03.09.2021 11:57 Ответить
Во! У меня тоже такой, правда- валяется. Он мне нужен только для пересечения границы, чтобы туда ДИЮ воткнули, если барановирус потребует. А так... кнопочный тлф. А жуткий и неисправимый лох! Для начала работы Apple Store в Украине необходимо несколько лет, - Федоров - Цензор.НЕТ 6674
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03.09.2021 12:00 Ответить
Я- жуткий, а не А жуткий.
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03.09.2021 12:01 Ответить
Аналогично, взял на распродаже леново с 7 ведроидом и самостоятельно воткнул туды 11 кастомный.
Втихаря отремонтировал свою нокию с6, за которую никто не брался и пользую для важных контактов.
Кстати, запчасти копеечные, а в сервисе превращаются в золотые.
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03.09.2021 12:08 Ответить
Я в этих тонких делах не очень, но заинтересовался. Эта штуковинка будет переходящей или красивая тётя получит её как сувенир:
Организаторы национального конкурса красоты Мисс Украина презентовали новую корону, которую наденет победительница 2021 года. Изделие, стоимость которого оценивается в три миллиона долларов, украшено 27 сапфирами и 1250 бриллиантами.
Так и это ещё не всё! Сообщалось, что конкурс Мисс Украина-2021 должен состояться в октябре. Его победительница получит 500 тысяч гривен.(с).

Не подумайте что я завидую, просто интересно стало: а мы точно воюем и на квадрокоптеры волонтеры бабло у народа по нитке собирают?
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03.09.2021 11:51 Ответить
Ленка честно заработала свою карону в упорном поединке с мендельшей.
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03.09.2021 11:54 Ответить
Для начала работы Apple Store в Украине необходимо несколько лет, - Федоров - Цензор.НЕТ 833
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03.09.2021 11:55 Ответить
Именно лет? Даже не поняла
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03.09.2021 12:01 Ответить
похоже Apple Store заимела в Украине высокопоставленных рекламных агентов...
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03.09.2021 12:03 Ответить
На москальщині вже давно є магазин. Та й в Aplle, тільки ноути хорошої якості, а телефони не кращі за Андроїд.
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03.09.2021 12:51 Ответить
Бизнес по Apple курирует СБУ. Он и говорит пару лет когда каденция Зеленского кончится, а дальше уже вопросы к следующим. У нас нету официально Apple, а то что продается типа официалов контрабанда под 2х заинтересованных лиц.
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03.09.2021 12:56 Ответить
та нехай продають що завгодно, Apple Store не наркотик, а такий же легальний продукт як і всі інші. Може хоч від легальності і конкурентності Apple стануть дешевшими в Україні. Може навіть сервісні і фірмові центри-магазини з живими симпатичними продавчинями з'являться.
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03.09.2021 13:03 Ответить
и не объяснил почему. Почему несколько лет? Кто мешает?
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03.09.2021 13:18 Ответить
Це і так було відомо!!!!Це потрібно було їхати до Тіма Кука????? В гугл написав би запит і не потрібно було їхати)))))
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03.09.2021 16:29 Ответить
 
 