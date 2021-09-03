Путин рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной: Ситуация ненормальная и неестественная. ВИДЕО

Президент страны-агрессора Владимир Путин рассчитывает, что рано или поздно российско-украинские отношения будут восстановлены в полноформатном масштабе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Отвечая на вопрос, может ли однажды приехать на Владивостокский или Петербургский экономический форум президент Украины, Путин сказал:

"Конечно, я очень на это рассчитываю, потому что считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано - чем раньше, тем лучше, - в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной".

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