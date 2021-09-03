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СБУ разоблачила на взятке в $20 тысяч начальника летной академии НАУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила начальника Летной академии Национального авиационного университета и посредника - начальника летного училища ЛА НАУ - на взятке в 20 тыс. долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес.

Оперативники спецслужбы задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал бежать в Киев. Кроме того, СБУ задержала также руководителя Летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником.

Должностных лиц задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины, продолжаются неотложные следственные действия по месту работы и жительства злоумышленников. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и выбран соответствующий меру пресечения.

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Операция по задержанию проводилась совместно с СУ ГУ Национальной полиции в Кировоградской области под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.

СБУ разоблачила на взятке в $20 тысяч начальника летной академии НАУ 01
СБУ разоблачила на взятке в $20 тысяч начальника летной академии НАУ 02
СБУ разоблачила на взятке в $20 тысяч начальника летной академии НАУ 03
СБУ разоблачила на взятке в $20 тысяч начальника летной академии НАУ 04
Фото: сайт СБУ
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Топ комментарии
+9
долетались..
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03.09.2021 13:10
+5
...сбили на взлете СБУ викрила на хабарі в $ 20 тисяч начальника льотної академії НАУ - Цензор.НЕТ 2796
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03.09.2021 13:17
+4
Ну не взятка же, а благодарность 😇🙏.
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03.09.2021 13:10
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долетались..
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03.09.2021 13:10 Ответить
...сбили на взлете СБУ викрила на хабарі в $ 20 тисяч начальника льотної академії НАУ - Цензор.НЕТ 2796
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03.09.2021 13:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1bzZDqwQj44
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03.09.2021 13:21 Ответить
СБУ викрила на хабарі в $ 20 тисяч начальника льотної академії НАУ - Цензор.НЕТ 8714
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03.09.2021 13:23 Ответить
СБУ викрила на хабарі в $ 20 тисяч начальника льотної академії НАУ - Цензор.НЕТ 6893
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03.09.2021 13:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bEPwwwTRWTw
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03.09.2021 13:31 Ответить
Ну не взятка же, а благодарность 😇🙏.
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03.09.2021 13:10 Ответить
ви спитаєте: а до чого тут наука?
а мені самому це цікаво
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03.09.2021 13:17 Ответить
СБУ викрила на хабарі в $ 20 тисяч начальника льотної академії НАУ - Цензор.НЕТ 445 А тепер прошу українців уважно подумати.
Коли ви в останнє чули про затримання на хабарі слідчого поліції на суму понад 5 тисяч доларів? І чому новини про правоохоронців це як правило 300 баксів, 500, тисяча, а новини про голів сільських рад, керівників державних підприємств і т.п. це від 10к до ляма???
То де ж у нас більша корупція?
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03.09.2021 13:19 Ответить
"То де ж у нас більша корупція?"
"про правоохоронців це як правило 300 баксів, 500," - много предложений, демпинг.
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03.09.2021 13:43 Ответить
Мрази. Но хотелось бы читать не новости о том , как задержали , а о , том , какое решение вынес суд. Да , и под конфискацию должно попадать не юридически оформленное Майер , а , которым фактически пользуются , включая ближайших родственников и гражданских жен. А А, так наживутся прокурорские и судьи. А , потом по решению сраного Европейского Суда , государство выплатит вынужденный простой и восстановит в должности
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03.09.2021 13:21 Ответить
А у нас нету судов. кучма развалил, а все последующие пользуются.
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03.09.2021 13:32 Ответить
гадський Кучма... і яка ж "*****" його обрала???
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03.09.2021 13:56 Ответить
Мои соседи - мерзкое быдло. Они же и зюзю выбрали...
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03.09.2021 14:33 Ответить
Єнто "зальот"!!!
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03.09.2021 13:37 Ответить
Рекет со стороны учебного заведения? Кто его туда назначил? Может часть денег предназначалась туда?
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03.09.2021 13:53 Ответить
Че те надо? Я сказал что учителя буду получать 4 к баксов в месяц? Я ж не говорил что это будет зарплата!
СБУ викрила на хабарі в $ 20 тисяч начальника льотної академії НАУ - Цензор.НЕТ 2358
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03.09.2021 13:58 Ответить
 
 