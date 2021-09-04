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"Клюев. Разгон Евромайдана и мамин сервиз", - журналистский видеоблог о том, как чиновнику Януковича удалось вернуть арестованное имущество. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-секретарь СНБО и глава администрации Януковича Андрей Клюев по решению Шевченковского суда 20 августа текущего года вернул ранее арестованное имущество. "Адвокатська дорадча група" и журналист Стас Козлюк разбирались в том, как ему это удалось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Адвокатську дорадчу групу".

Посмотрите новый видеоблог Stas Kozljuk о ДелахМайдана "Клюев. Разгон Евромайдана и мамин сервиз". Там о том, как Андрей Клюев вернул себе арестованное имущество. Какова его роль в розгоне и избиении протестующих на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября 2013-го.

Напомним, что Шевченковский суд 20 августа 2021 года отменил арест имущества Андрея Клюева, поскольку оно якобы принадлежит не подозреваемому, а его матери.

Ранее 4 августа 2021 года судья Шевченковского суда Оксана Голуб отказала в удовлетворении ходатайства о снятии ареста с имущества Андрея Клюева.

Отметим, что Андрей Клюев на момент разгона Майдана был секретарем СНБО. А с 24 января по 25 февраля 2014 года - еще и главой Администрации президента. По версии следствия, именно Клюеву и экс-главе МВД Захарченко Янукович поручил выполнить решение о силовом разгоне Майдана".

21 января 2021 года Европейский суд по правам человека обнародовал решение SHMORGUNOV AND OTHERS v. UKRAINE, которое касается, в частности, событий 30 ноября 2013 года. В нем Клюев фигурирует как один из чиновников, в отношении которого ведется расследование. В решении указано, что расследуются дела в отношении бывших высших должностных лиц, "которые подозреваются в подготовке и реализации преднамеренной стратегии, направленной на прекращение и дальнейшее предотвращения протестам на Майдане с применением непропорциональной силы против протестующих, а также в применении к ним произвольных арестов и жестокого обращения" .

Читайте также: Суд снял арест с имущества Клюева

Напомним, 26 февраля 2014 года в отношении Андрея Клюева и ряда других чиновников режима Януковича было открыто уголовное производство по факту организации умышленных убийств во время протестов в ноябре 2013 года - феврале 2014 года. 4 марта 2014 года Клюев был объявлен в розыск.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Это не клюев себе вернул арестованное имущество, это дегенераты 73%, ему вернули.
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04.09.2021 12:28
+8
"Клюєв. Розгін Євромайдану і мамин сервіз", - журналістський відеоблог про те, як чиновнику Януковича вдалося повернути арештоване майно - Цензор.НЕТ 4314
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04.09.2021 13:46
+6
Самый гуманный суд в мире.
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04.09.2021 11:51
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зелепук або ідіот кончаний або просто ідіот. ще рік-два і відбілитися зможуть і ті хто віддавав наказ розстрілювати українців на Майдані і ті хто розстрілював українців виконуючи злочинні накази. а ідіот він тому, що не усвідомлює що йому це обовязково "аукнеться" і не лише "зеленкою" по писку.
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04.09.2021 11:39 Ответить
зе-упыри делают все, чтобы следующий майдан не повторил успех предыдущего.
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04.09.2021 12:30 Ответить
Бідна, знесилена, але така рідна.
https://www.youtube.com/watch?v=1GGGfzP0U4I
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04.09.2021 12:41 Ответить
Рідна, так....
Але така знесилена(((
Чимало з тих, хто гукав " аби не ..." закрили пильки.Краще б їх не будо в 2019-му(((
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06.09.2021 00:39 Ответить
Ну, разгон Майдана устроили Клюев, беня, сцакашвили и агент ФСБ Шнур, в миру Дмитрий Корчинский, которому даже привезли на Банковую бульдозер.
Все чувствуют себя замечательно, почему должен отдуваться один Клюев?
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04.09.2021 11:46 Ответить
Самый гуманный суд в мире.
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04.09.2021 11:51 Ответить
Тут дело не в удаче, а в 73% совкового быдла, а Зе остается только выполнять волю этого быдла, ему даже не нужны мозги и совесть, он ни при чем.
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04.09.2021 11:59 Ответить
Это не клюев себе вернул арестованное имущество, это дегенераты 73%, ему вернули.
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04.09.2021 12:28 Ответить
Если не добить раненого врага, то он выздоровеет, соберется с силами, и если у него будет хоть какая-то возможность тебя убить, он это с радостью сделает.
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04.09.2021 13:45 Ответить
"Клюєв. Розгін Євромайдану і мамин сервіз", - журналістський відеоблог про те, як чиновнику Януковича вдалося повернути арештоване майно - Цензор.НЕТ 4314
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04.09.2021 13:46 Ответить
Сперва рыги сунули всем за щеку,. А когда пришел Порох, его конфетки не понравились. Сосите теперь зеленых слизней. "Клюєв. Розгін Євромайдану і мамин сервіз", - журналістський відеоблог про те, як чиновнику Януковича вдалося повернути арештоване майно - Цензор.НЕТ 2891
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04.09.2021 17:11 Ответить
Здобув Гідність і Хорошеє настроєніє "Клюєв. Розгін Євромайдану і мамин сервіз", - журналістський відеоблог про те, як чиновнику Януковича вдалося повернути арештоване майно - Цензор.НЕТ 4325
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04.09.2021 20:19 Ответить
"отец" "зелёного" тарифа
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05.09.2021 01:21 Ответить
я сильно извиняюсь но в следущий раз майдан либо сразу расстреляет пару сотен ублюдков
либо снова будет расстрелян.......
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05.09.2021 07:30 Ответить
зелупаглазая нарочно назначает идиотов и негодяев , чтобы самому выглядеть " прилично " ? чего стоит фото секретаря никифорова в Вашингтоне на фоне Белого дома и стелы погибшим героям !!!! за такое селфи нужно убивать на месте , как врага Украины !!!!
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05.09.2021 10:41 Ответить
 
 