Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи украинским правоохранителям. ВИДЕО
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В Умань прибыли 11 полицейских Государства Израиль. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.
Израильские правоохранители прошли инструктаж, который провел заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко.
"Всем присутствующим доведена информация о соблюдении законности и правил безопасности, а также рекомендации по обеспечению карантинных требований", - отметил Коваленко.
Начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко показал израильским коллегам Международную полицейскую станцию и малый ситуационный центр, который оснащен всеми техническими возможностями для контроля и безопасности на улицах во время празднования иудейского нового года. Также правоохранители совместно обследовали район паломничества.
Израильсике полицейские совместно с украинскими правоохранителями до 11 сентября будут следить за порядком во время празднования Рош га-Шана.
1 сентября, более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности в городе.
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бити хасидів?
Они прям какие то все арийцы в сравнении с уманьскими жлобами в форме