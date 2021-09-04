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Израиль (1756) Нацполиция (15725) Умань (350) хасиды (251)

Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи украинским правоохранителям. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В Умань прибыли 11 полицейских Государства Израиль. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

Израильские правоохранители прошли инструктаж, который провел заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко.

"Всем присутствующим доведена информация о соблюдении законности и правил безопасности, а также рекомендации по обеспечению карантинных требований", - отметил Коваленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Празднование Рош ха-Шана: в Умань уже прибыли более 800 правоохранителей и 116 спасателей. На подмогу также приедет делегация полицейских из Израиля

Начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко показал израильским коллегам Международную полицейскую станцию ​​и малый ситуационный центр, который оснащен всеми техническими возможностями для контроля и безопасности на улицах во время празднования иудейского нового года. Также правоохранители совместно обследовали район паломничества.

Также читайте: Около 50 тыс. хасидов приедут в Умань для празднования Рош Ха-Шана, - Клименко

Израильсике полицейские совместно с украинскими правоохранителями до 11 сентября будут следить за порядком во время празднования Рош га-Шана.

1 сентября, более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности в городе.
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Топ комментарии
+8
Почему израильтяне выглядят как люди, а наш командир по манерам на криминального авторитета?
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04.09.2021 12:51
+8
едут грязь, вирус ,ковид и много-много дерьма
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04.09.2021 13:07
+6
А які правові підстави їх перебування в Україні? Чи в Умані діє законодавство держави Ізраїль.
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04.09.2021 12:51
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Правила форума Совет форумчан
Шабаш розпочинається !!!)))
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04.09.2021 12:43 Ответить
едут грязь, вирус ,ковид и много-много дерьма
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04.09.2021 13:07 Ответить
самое главное- море говна
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04.09.2021 13:15 Ответить
Надеюсь вы о своей свинособакии сейчас, дорогие товарищи лаптеногие ?
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04.09.2021 13:50 Ответить
Ты видел тех хасидов? а занаешь ихни манеры..их там местные терпят потому что во первых сами по себе терпилы без гордости и достоинства, а во вторых терпилы терпят ради бабла. Так то в приличном обществе этих обезьян бы даже на порог не пустили. По поводу кацапов..та кони ещё фору могут дать даже кацапам
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04.09.2021 14:06 Ответить
Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи украинским правоохранителям

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бити хасидів? Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи украинским правоохранителям - Цензор.НЕТ 3933
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04.09.2021 15:42 Ответить
Почему израильтяне выглядят как люди, а наш командир по манерам на криминального авторитета?
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04.09.2021 12:51 Ответить
Да, бросается в глаза его манеры решалы. Чувак решает вопросы. Там с криминалитетом все повязано. В Умани менты и криминал - одно целое.
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04.09.2021 13:04 Ответить
Вот это хорошо, пусть сами за своими гражданами смотрят
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04.09.2021 13:53 Ответить
Почему израильтяне выглядят как люди ? Из-за врождённой избранности, гениальности и красоты.
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04.09.2021 13:11 Ответить
Как раз среди израильских полицейских на видео таких персонажей нет Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи украинским правоохранителям - Цензор.НЕТ 6401
Они прям какие то все арийцы в сравнении с уманьскими жлобами в форме Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи украинским правоохранителям - Цензор.НЕТ 6245
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04.09.2021 13:28 Ответить
проверьте свои предрассудки и прекратите мыслить стереотипами
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04.09.2021 13:48 Ответить
Батенька, а вам лично товарищ шикльгрубер родственником не приходится?
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04.09.2021 13:51 Ответить
Виновата старинная традиция жениться на кузинах.
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04.09.2021 14:15 Ответить
А які правові підстави їх перебування в Україні? Чи в Умані діє законодавство держави Ізраїль.
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04.09.2021 12:51 Ответить
правовые пидставы- БАБЛО
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04.09.2021 13:18 Ответить
Очень простые пидставы - они здесь по приглашению. Фиксируют своих борзых сограждан, и по возвращению на историческую родину заводят на них административные и уголовные дела Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи украинским правоохранителям - Цензор.НЕТ 7575
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04.09.2021 13:24 Ответить
Свій свому підзатильника дасть, то все норм буде. А як наш дасть - буде міжнародна тяганина (антисиметизм, ускладнення стосунків.. і т.д.)
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04.09.2021 15:40 Ответить
щось наш поліцейський командир дуже пузатий. Забагато їсть?
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04.09.2021 12:57 Ответить
Забагато приймає подарунків. Ну, відповідально й їсть багато.
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04.09.2021 13:06 Ответить
Забагато бухає. Тому має таке пузо та жирну печінку.
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05.09.2021 00:58 Ответить
А что наши полицаи несправятся? Или иудеев разрешено бить только иудеям?
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04.09.2021 13:20 Ответить
Наших полицаев приезжие иудеи не боятся. А своих очень даже! Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи украинским правоохранителям - Цензор.НЕТ 7750
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04.09.2021 13:25 Ответить
а наша полиция знает иврит, идиш и английский?
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04.09.2021 14:00 Ответить
Наши полицаи больше на сброд гопников похожи а командир мало того что не умеет говорить на государственном языке так еще чуть ли не сел на корты и по фене не заговорил
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04.09.2021 13:25 Ответить
Коваленко ,ще у 80-их по Умані опером бігав !!!)))
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04.09.2021 13:33 Ответить
Так по фене ботать это уже иврит и есть,все слова в тюремном жаргоне взяты с иврита и идиша.
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04.09.2021 16:16 Ответить
Мені цікаво - хто буде платити отим 800 українським правоохоронцям? Якого біса ми повинні?
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04.09.2021 15:11 Ответить
главполицай на 2.26 с распальцовкой он наверное на машине времени прикатил из 90-х и по пути беркут в красных беретах прихватил Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи украинским правоохранителям - Цензор.НЕТ 3148
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04.09.2021 15:47 Ответить
тока дя шлямазлы
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04.09.2021 17:44 Ответить
Хасиды интересный народ ,в Израиле они в массе своей живут локально, не злые ,большим достатком не обременены , людям жить не мешают ,многие даже работают ( у меня на фирме есть целых два человека )но есть одна проблема ,они как солдаты слушаются своих генералов - равинов ,и не дай бог они ( равины ) им скажут бунтовать и возмущаться.
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04.09.2021 17:57 Ответить
Украинские полицейские уже готовятся к командировке в Иерусалим на Рождество. Ага.
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04.09.2021 18:44 Ответить
Хасидский нацизм под особой защитой коррумпированного ими государства и прикормленной ворованными шекелями редакции цензор.жид.
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04.09.2021 20:14 Ответить
Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи украинским правоохранителям - Цензор.НЕТ 6372
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05.09.2021 00:48 Ответить
Наган.
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05.09.2021 11:50 Ответить
Бидлан.
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05.09.2021 12:38 Ответить
Гидазепам.
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05.09.2021 17:54 Ответить
МНЕ ХАСИДЫ НЕ БРАЦЛАВЫ !) КОГДА БУДЕТ РАБОТАТЬ ИЗРАИЛЬСКИЙ СПЕЦНАЗ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ РЕЖИМА ПУТИНА !!!???
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05.09.2021 00:38 Ответить
Мудре єврейське рішення. Чому раніше не відправляли з Ізраїлю поліцейських, щоб вони своїх диких абізян самі вгамовували.
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05.09.2021 01:00 Ответить
 
 