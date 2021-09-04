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40 человек задержаны возле здания ФСБ в оккупированном Симферополе, - правозащитники. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В оккупированном Симферополе возле здания управления ФСБ России по Крыму российские силовики задержали около 40 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

"Среди них как мужчины, так и женщины. Также был задержаны гражданские журналисты "Крымской солидарности" и корреспонденты Грани.ру Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов", – говорится в сообщении.

Как сообщил ранее  глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, задержанные – крымские татары, которые пытались узнать о судьбе пяти соотечественников, задержанных российскими силовиками на полуострове 3 и 4 сентября.

Как сообщалось, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Также читайте: Украинские правозащитные организации требуют освободить задержанных российскими силовиками крымских татар, - совместное заявление
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Топ комментарии
+9
40 человек задержаны возле здания ФСБ в оккупированном Симферополе, - правозащитники - Цензор.НЕТ 471
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04.09.2021 18:17
+4
поддерживали ВСУ в Крыму и проводили митинги "стенка на стенку" с кацапами 26 марта

еще вопросы есть ?
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04.09.2021 18:31
+3
Я про фамилию.
Фамилия у Наримана - ДЖЕЛЯЛОВ, а не Джелял.
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04.09.2021 18:28
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40 человек задержаны возле здания ФСБ в оккупированном Симферополе, - правозащитники - Цензор.НЕТ 4652
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04.09.2021 18:13 Ответить
российские силовики = ГЕСТАПО ! 40 человек задержаны возле здания ФСБ в оккупированном Симферополе, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2142
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04.09.2021 18:22 Ответить
Я про фамилию.
Фамилия у Наримана - ДЖЕЛЯЛОВ, а не Джелял.
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04.09.2021 18:28 Ответить
у вас по кацапски Джелял-ов, а

українською мовою також розповсюджена версія прізвища - Джеля́л
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04.09.2021 18:40 Ответить
Дурень, тебе сам ЧУБАРов написал, какая у него фамилия. 40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2392 40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9650
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04.09.2021 18:43 Ответить
Рукожопы... Фамилию человека не могут запомнить...
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04.09.2021 18:24 Ответить
у вас по кацапски Джелял-ов, а

українською мовою також розповсюджена версія прізвища - Джеля́л
очевидно, так и буде крымсько-татарською
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04.09.2021 18:42 Ответить
У меня? Или в ФБ Чубарова? Научите его как его фамилия должна звучать) Глупо так оправдывать рукожопа из Цензора)))
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04.09.2021 18:47 Ответить
«З тривогою стежимо за розвитком подій».

Туреччина висловила занепокоєння щодо затримання п'ятьох кримських татар у Криму
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04.09.2021 22:02 Ответить
Жодний 73% не був затримаий, бо не-лох.
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04.09.2021 18:15 Ответить
Откуда в Крыму 73%-ные?
Или тебе цифра нравится?
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04.09.2021 18:17 Ответить
среди кырымли 73% это единичные предатели вроде дегенерата Бальбека
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04.09.2021 18:23 Ответить
Какое совпадение... 40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6230
Предателей всегда 73%.
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04.09.2021 18:25 Ответить
читай по губам:

среди кырымли т.н. "73%" это единичные предатели

или ты тоже дегенерат украинского народа вроде лопоухого урода Бальбека ?
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04.09.2021 18:30 Ответить
и где все остальные были в 2014?
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04.09.2021 18:28 Ответить
поддерживали ВСУ в Крыму и проводили митинги "стенка на стенку" с кацапами 26 марта

еще вопросы есть ?
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04.09.2021 18:31 Ответить
ага. расскажите нам кто отдал распоряжение татарам свалить от верховного совета крыма
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04.09.2021 18:35 Ответить
Ваня, кто интересуется уже знает давным давно кто, почему и как.

только для тундряных аленей вроде тебя это великая тайна.

жуй ягель и не рассуждай ! 40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5618
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04.09.2021 18:44 Ответить
40 человек задержаны возле здания ФСБ в оккупированном Симферополе, - правозащитники - Цензор.НЕТ 471
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04.09.2021 18:17 Ответить
Чубар !
Пора идти , Маршем на Чонгар !!!
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04.09.2021 18:17 Ответить
Во сколько выходить?
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04.09.2021 18:19 Ответить
неважно, главное - винтовку не забыть !
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04.09.2021 18:21 Ответить
Вы уже здесь, в Чонгаре?)
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04.09.2021 18:25 Ответить
Уже вышел.
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04.09.2021 18:26 Ответить
зачем винтовка ?
винтовка не нужно дорогой !

мой друг кырымлы с большущим удовольствием рассказывал как он годовалого бычка убивает одним ударом ножа
это было до 14-го, я еще был пацифистом и мне было не по себе....

сейчас эта лекция очень даже пригодилась бы ! 40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 416
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04.09.2021 18:27 Ответить
А у меня есть лук со стрелами.
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04.09.2021 18:29 Ответить
40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6531

40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9816
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04.09.2021 18:31 Ответить
ни тебе, ни кому другому я не советовал бы попасться в темном переулке злому татарину -

для врага специально кривой нож затупит, чтобы он дольше помучался 40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1622
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04.09.2021 18:33 Ответить
Страшно, аш жуть... 40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6978
У Пети сторонники с вывихом в мозгу.
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04.09.2021 18:41 Ответить
Под капелькой?)
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04.09.2021 18:38 Ответить
Не. Поливаю из шланга. )
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04.09.2021 18:40 Ответить
Цензор, раз ссылаетесь на пост в Фейсбуке, то и читайте его внимательно...
Тільки що повідомили з Криму про те, що затриманний сьогодні вранці у власному будинку в с. Первомайське Сімферпольского району перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман ДЖЕЛЯЛОВ утримується в будівлі "Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі"
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04.09.2021 18:27 Ответить
специально в Севастополь увезли, уроды.
в Симферополе для кырымлы легче и быстрее собраться

ссутся кацапики
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04.09.2021 18:35 Ответить
Фашисти!
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04.09.2021 19:24 Ответить
Хуже. Фашисты вообще по национальному признаку не гнобили (в итальянском лагере для евреев Компанья смертность не превышала естественной, а когда нацисты потребовали их переправить в рейх и приехали за ними, оказалось, что заключенных нет, онивсе сбежали. )
"Интернированным было разрешено получать продовольственные посылки и посещать больных родственников. Кроме того, не было ограничений в получении и отправке писем. Ни один из интернированных не был убит и не подвергался насилию. Евреи, содержавшиеся в лагере, не были депортированы в Германию, несмотря на многочисленные требования. Для заключённых работала библиотека, школа, театр и синагога.
Когда в сентябре 1943 г. Италия капитулировала и британо-американские войска оккупировали юг Италии, то немецкие войска вторглись в Италию с севера. Но когда они достигли концлагеря, то не нашли там заключённых: все они бежали в горы с помощью местного населения."
Но россияне оказались хуже даже нацистов.
"27 февраля 1943 органы СС и гестапо начали арестовывать остававшихся в Берлине евреев и направлять их в транзитные лагеря (для последующей депортации в лагеря уничтожения). Среди более чем 8000 схваченных находилось немало супругов из немецко-еврейских смешанных браков. Эти последние были помещены в здание бывшей еврейской богадельни на Розенштрассе.
Уже вечером 27 февраля перед зданием стихийно образовалась толпа, в основном состоявшая из жён, мужей и близких. Они начали требовать освобождения схваченных.
В течение нескольких следующих дней толпа не расходилась, около здания постоянно находилось несколько сотен людей, которые сменяли друг друга. Полиция неоднократно обращалась к ним с требованием разойтись, и некоторые даже уходили, но недалеко, чтобы снова вернуться.
Начиная со 2 марта началось постепенное освобождение схваченных. 5 марта 1943 г. 25 человек с Розенштрассе были направлены в Освенцим, однако уже через несколько недель они были возвращены и освобождены. По разным сведениям, освобождены были почти все из 2000, содержавшихся в здании."
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04.09.2021 20:57 Ответить
Кацапский мир должен быть разрушен.
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05.09.2021 08:00 Ответить
 
 