40 человек задержаны возле здания ФСБ в оккупированном Симферополе, - правозащитники. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
В оккупированном Симферополе возле здания управления ФСБ России по Крыму российские силовики задержали около 40 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".
"Среди них как мужчины, так и женщины. Также был задержаны гражданские журналисты "Крымской солидарности" и корреспонденты Грани.ру Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов", – говорится в сообщении.
Как сообщил ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, задержанные – крымские татары, которые пытались узнать о судьбе пяти соотечественников, задержанных российскими силовиками на полуострове 3 и 4 сентября.
Как сообщалось, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Пожалуйста, подождите...
Фамилия у Наримана - ДЖЕЛЯЛОВ, а не Джелял.
українською мовою також розповсюджена версія прізвища - Джеля́л
українською мовою також розповсюджена версія прізвища - Джеля́л
очевидно, так и буде крымсько-татарською
Туреччина висловила занепокоєння щодо затримання п'ятьох кримських татар у Криму
Или тебе цифра нравится?
Предателей всегда 73%.
среди кырымли т.н. "73%" это единичные предатели
или ты тоже дегенерат украинского народа вроде лопоухого урода Бальбека ?
еще вопросы есть ?
только для тундряных аленей вроде тебя это великая тайна.
жуй ягель и не рассуждай !
Пора идти , Маршем на Чонгар !!!
винтовка не нужно дорогой !
мой друг кырымлы с большущим удовольствием рассказывал как он годовалого бычка убивает одним ударом ножа
это было до 14-го, я еще был пацифистом и мне было не по себе....
сейчас эта лекция очень даже пригодилась бы !
для врага специально кривой нож затупит, чтобы он дольше помучался
У Пети сторонники с вывихом в мозгу.
Тільки що повідомили з Криму про те, що затриманний сьогодні вранці у власному будинку в с. Первомайське Сімферпольского району перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман ДЖЕЛЯЛОВ утримується в будівлі "Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі"
в Симферополе для кырымлы легче и быстрее собраться
ссутся кацапики
"Интернированным было разрешено получать продовольственные посылки и посещать больных родственников. Кроме того, не было ограничений в получении и отправке писем. Ни один из интернированных не был убит и не подвергался насилию. Евреи, содержавшиеся в лагере, не были депортированы в Германию, несмотря на многочисленные требования. Для заключённых работала библиотека, школа, театр и синагога.
Когда в сентябре 1943 г. Италия капитулировала и британо-американские войска оккупировали юг Италии, то немецкие войска вторглись в Италию с севера. Но когда они достигли концлагеря, то не нашли там заключённых: все они бежали в горы с помощью местного населения."
Но россияне оказались хуже даже нацистов.
"27 февраля 1943 органы СС и гестапо начали арестовывать остававшихся в Берлине евреев и направлять их в транзитные лагеря (для последующей депортации в лагеря уничтожения). Среди более чем 8000 схваченных находилось немало супругов из немецко-еврейских смешанных браков. Эти последние были помещены в здание бывшей еврейской богадельни на Розенштрассе.
Уже вечером 27 февраля перед зданием стихийно образовалась толпа, в основном состоявшая из жён, мужей и близких. Они начали требовать освобождения схваченных.
В течение нескольких следующих дней толпа не расходилась, около здания постоянно находилось несколько сотен людей, которые сменяли друг друга. Полиция неоднократно обращалась к ним с требованием разойтись, и некоторые даже уходили, но недалеко, чтобы снова вернуться.
Начиная со 2 марта началось постепенное освобождение схваченных. 5 марта 1943 г. 25 человек с Розенштрассе были направлены в Освенцим, однако уже через несколько недель они были возвращены и освобождены. По разным сведениям, освобождены были почти все из 2000, содержавшихся в здании."