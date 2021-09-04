Поврежденный грузовиком фонтан на Арсенальной площади восстановили, - Кличко. ВИДЕО

Фонтан на Арсенальной площади в Киеве, который накануне повредил грузовой автомобиль, оперативно отремонтировали.

Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 1 сентября в Киеве на Арсенальной площади открыли обновленное общественное пространство с фонтаном. На следующий день в этот фонтан заехал грузовик.

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