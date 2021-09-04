7 446 16
Поврежденный грузовиком фонтан на Арсенальной площади восстановили, - Кличко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости
Фонтан на Арсенальной площади в Киеве, который накануне повредил грузовой автомобиль, оперативно отремонтировали.
Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, 1 сентября в Киеве на Арсенальной площади открыли обновленное общественное пространство с фонтаном. На следующий день в этот фонтан заехал грузовик.
Топ комментарии
+3 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий04.09.2021 23:01
+2 Super Gut
показать весь комментарий05.09.2021 08:40
+2 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий05.09.2021 09:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Дуже мене бентежить, що б його самоскид не переїхав!
але платити буде !