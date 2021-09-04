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Киев (24528) Кличко (4510) ремонт (1150) фонтан (28)

Поврежденный грузовиком фонтан на Арсенальной площади восстановили, - Кличко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости

Фонтан на Арсенальной площади в Киеве, который накануне повредил грузовой автомобиль, оперативно отремонтировали.

Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 1 сентября в Киеве на Арсенальной площади открыли обновленное общественное пространство с фонтаном. На следующий день в этот фонтан заехал грузовик.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
зелох опять обосрался подосрать кличко
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04.09.2021 23:01
+2
зебилы в Киеве еще не закончились - они постоянно подьезжают в столицу, так что ждем очередного фана квартала95, который рискнет проехать по фонтану.
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05.09.2021 08:40
+2
А ты звездеть не хочешь перестать, хотя бы на время?
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05.09.2021 09:32
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Там ще КГБ, на Арсенальній мається, республіканське.

Дуже мене бентежить, що б його самоскид не переїхав!
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04.09.2021 22:30 Ответить
Это хорошо. Но теперь надо заграждения поставить, иначе повторится.
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04.09.2021 22:41 Ответить
Это зависит от размера штрафа включая издержки на ремонт.
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04.09.2021 23:35 Ответить
пяного и/или дурака остановят противотанковые заграждения.
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05.09.2021 01:59 Ответить
тільки дов..ба Valeri Chigirin ніщо не може зупинити в його дурості
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05.09.2021 10:32 Ответить
хорошо ты само себе о себе написало. ты и только ты и есть тот самый "тільки дов..ба Valeri Chigirin ніщо не може зупинити в його дурості"
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08.09.2021 18:45 Ответить
зелох опять обосрался подосрать кличко
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04.09.2021 23:01 Ответить
зелох опять обосрался со своими подлянами, ну и овно оно...
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04.09.2021 23:26 Ответить
А Кличмо не хочет ответить за снесённый с его подачи новенький мост, построенный за деньги инвесторов?
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05.09.2021 00:56 Ответить
А ты звездеть не хочешь перестать, хотя бы на время?
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05.09.2021 09:32 Ответить
А ты не хочешь проверить информацию, до того как начнёшь всех вокруг говном поливать? Я пишу правду, а 3,14здобол в данном случае - ты.
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05.09.2021 18:00 Ответить
Но и грузовики в Киеве не кончились. Ещё не вечер.
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05.09.2021 01:22 Ответить
зебилы в Киеве еще не закончились - они постоянно подьезжают в столицу, так что ждем очередного фана квартала95, который рискнет проехать по фонтану.
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05.09.2021 08:40 Ответить
Пошкоджений вантажівкою фонтан на Арсенальній площі відновили, - Кличко - Цензор.НЕТ 3426 Пошкоджений вантажівкою фонтан на Арсенальній площі відновили, - Кличко - Цензор.НЕТ 3370 Пошкоджений вантажівкою фонтан на Арсенальній площі відновили, - Кличко - Цензор.НЕТ 3454

але платити буде ! Пошкоджений вантажівкою фонтан на Арсенальній площі відновили, - Кличко - Цензор.НЕТ 9078
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05.09.2021 16:25 Ответить
 
 