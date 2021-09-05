Свыше 50 крымских татар задержаны вчера в ходе протеста. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу и допрашивают без адвокатов, - Денисова. ВИДЕО

Вчера более 50 крымских татар были задержаны в ходе протестов против незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные сограждане вышли к зданиям "Управление ФСБ по Республике Крым и г. Симферополь". Как следствие - более 50 крымских татар задержаны. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения полиции во временно оккупированном Крыму, где их допрашивают без доступа адвокатов", - подчеркивает Денисова.

По ее информации, среди задержанных - двое журналистов Крымской солидарности Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов, председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов, бывший политзаключенный Казим Аметов.

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"Своими действиями так называемые "правоохранители" нарушили презумпцию невиновности, права на свободу, личную неприкосновенность и правовую помощь. Без согласованных действий Украины и международных партнеров - из задержанных граждан Украины в очередной раз сделают "преступников" по ​​сфабрикованным делам", - добавила омбудсмен.

Она также призвала международное сообщество применить все возможные рычаги влияния на страну-агрессора, чтобы прекратить репрессии в отношении коренного населения Крыма.

Как сообщалось, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю. Протестуя против задержаний, родственники и неравнодушные сограждане вышли к зданиям "Управление ФСБ по Республике Крым и г. Симферополь".

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