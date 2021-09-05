РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4624 посетителя онлайн
Новости Видео Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Оккупация Крыма
10 472 26
армия РФ (15331) Крым (26014) оккупация (9497) Донбасс (26945)

"Артиллерия, огонь!", - история 68-летнего генерала Ивана Лисового, который добровольно помогал возродить боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы в 2014 году. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

История о 68-летнем генерале Иване Васильевиче Лисовом, который в 2014-м году добровольно помогал формировать боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы и как волонтер помогал армии. Звание генерала он получил во время войны.

Как информирует Цензор.НЕТ сюжет вышел на 5-м канале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна вывести свое оружие и силы из Украины и взять ответственность за прекращение конфликта на Донбассе, - посольство США

В видео идет речь о том, как отставной военнослужащий добровольно помогал практически с нуля формировать боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы. Кроме этого, он помогал армии и в качестве волонтера. 

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+29
Не якісь ,а цілком адекватний ,свідомий громадянин України !!!)))
показать весь комментарий
05.09.2021 12:21
+17
А до 2014-му всі розумні офіцери вищого і середнього комскладу звільнилися, окрім тих, кому пощастило приймати участь у миротворчих місіях. Особливо масовими звільнення були у 2010-13 роках. Хочете ще щось знати по б'юджет? 😊
показать весь комментарий
05.09.2021 12:24
+16
Дякую, ВАМ, генерале !!!
***

Війна усюди…в кожного своя..
У когось з совістю, якщо вона присутня..
У когось бій за черговЕ звання,
А інший йде під кулі за майбутнє..
Хтось закликає голосно - «вперед»!
А хтось кричить - «Навіщо це здалося»
Гримуча суміш, справжній вінегрет,
Емоцій різних - дивне стоголосся…
Один тут б'ється за поважний чин
Вхопивши владу міцно за рукав,
А чийсь і скромний і відважний син
За Україну голову поклав..
Війна усюди..в кожного своя..
Нема очей і вух, і рук, і ніг..
І крові менше випила б земля…
Якби війна була одна на всіх…
Автор: Волонтер, редактор проекту «Постріл» - Любава Казмірчук
показать весь комментарий
05.09.2021 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не якісь ,а цілком адекватний ,свідомий громадянин України !!!)))
показать весь комментарий
05.09.2021 12:21 Ответить
А до 2014-му всі розумні офіцери вищого і середнього комскладу звільнилися, окрім тих, кому пощастило приймати участь у миротворчих місіях. Особливо масовими звільнення були у 2010-13 роках. Хочете ще щось знати по б'юджет? 😊
показать весь комментарий
05.09.2021 12:24 Ответить
Не буду спорить,но массовое увольнение началось намного раньше,ещё при Юльке
показать весь комментарий
05.09.2021 13:52 Ответить
Я написав, що пік був при януковочу. Зрозуміло, що почалося при Юльці з Гриценком.
показать весь комментарий
05.09.2021 14:03 Ответить
Ви обидва помиляєтеся ,почалось ще за Кравчука !!!))))
показать весь комментарий
05.09.2021 17:28 Ответить
А де у мене є заперечення, щ це почалося за Кравчука? 😊
показать весь комментарий
05.09.2021 18:52 Ответить
Я лише уточнюю ваши слова !! Я чимось вас образив??))
показать весь комментарий
05.09.2021 18:59 Ответить
Деякі типчики, чи то дебіли, чи то зовсім ідіоти, що не знають того, що верховним гівнокомандуючим в той час, коли ЮВТ була прем*єром, був такий собі щирий хохляра Ющенко (Ющ-Дрищ), який через головнокомандуючого ВСУ (нач. Генштабу) вирішував кадрові питання в війську. Ні Тимошенко, ні Гриценко не мали ніякого відношення до призначення та звільнення офіцерів та генералів, як і до присвоєння військових чинів.

А! Ще одне, ненависна для дебілів та ідіотів Юлька була прем*єром КОАЛІЦІЙНОГО КМУ, в якому 50% + 2 члена (міністр іноземних справ та міністр оборони) були креатурами Юща-Дрища.
показать весь комментарий
05.09.2021 21:18 Ответить
Кацапа, хочеш на пляшку?
показать весь комментарий
06.09.2021 03:17 Ответить
И кто же это у нас до 2004 рулил, когда финансирование было никаким? Не Кучма ли случайно, который с сепарками засидал, всё переговаривался без толку, родственнички которого на далёкой Лондонщине давно уже проживают, который сегодня на парадах штаны протирает и иногда что-то умничать пытается? Нормально ему сегодня по ночам спится?..
показать весь комментарий
05.09.2021 12:24 Ответить
Як ти неввічливо про татка українського олігархата !!!))))
показать весь комментарий
05.09.2021 12:27 Ответить
Ми пишемо, а зірки зради та олігархата процвітають. На телеканалах бажають щастя та здоровья Кравчуку і Кучмі. Ющ дає мудрі інтервью. Зєк бігає по пеньках.. Пєтя пропонує надавати пенсіонерам 13 пенсію. Маразм.
показать весь комментарий
05.09.2021 12:47 Ответить
Ви це зробили разом !!!))))
показать весь комментарий
05.09.2021 12:52 Ответить
Дед - кремень! "Артиллерия, огонь!", - история 68-летнего генерала Ивана Лесового, который добровольно помогал возродить боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы в 2014 году - Цензор.НЕТ 1991
показать весь комментарий
05.09.2021 12:26 Ответить
Та це якийсь дилетант.
Не те що наш вуссатий полу-коник Хрюценко! Ото вояка справжній - він ще за часів коли буі міністром забезпечив перемогу України над всіми потенційними ворогами на Землі та в галактиці.
Тож в 14-му просто спокійно давав мудрі поради, а не те шо оті всі ваші добровольці з волонтерами.

Ігорян, підтвердь.
показать весь комментарий
05.09.2021 12:27 Ответить
Ну тож "справжній полковник" !!!)))
показать весь комментарий
05.09.2021 12:29 Ответить
Дякую, ВАМ, генерале !!!
***

Війна усюди…в кожного своя..
У когось з совістю, якщо вона присутня..
У когось бій за черговЕ звання,
А інший йде під кулі за майбутнє..
Хтось закликає голосно - «вперед»!
А хтось кричить - «Навіщо це здалося»
Гримуча суміш, справжній вінегрет,
Емоцій різних - дивне стоголосся…
Один тут б'ється за поважний чин
Вхопивши владу міцно за рукав,
А чийсь і скромний і відважний син
За Україну голову поклав..
Війна усюди..в кожного своя..
Нема очей і вух, і рук, і ніг..
І крові менше випила б земля…
Якби війна була одна на всіх…
Автор: Волонтер, редактор проекту «Постріл» - Любава Казмірчук
показать весь комментарий
05.09.2021 12:43 Ответить
коли небудь буде видана книга з іменами всіх волонтерів і ім'я Івана Лісового там займе своє почесне місце
показать весь комментарий
05.09.2021 13:08 Ответить
звісно в тексті цієї книги буде згадка і про те чому і як волонтер став генерал майором
показать весь комментарий
05.09.2021 13:12 Ответить
Справжній українець,патріот,лицар на таких людях тримається Україна!!! ЗДОРОВ'Я КРЕПКОГО БАЖАЮ!!!
показать весь комментарий
05.09.2021 13:33 Ответить
Молодец, он и спец неплохой
показать весь комментарий
05.09.2021 13:34 Ответить
Кого например? Самые лучшие люди которых я встречал в жизни это генералы. Некоторые из них образец чести и достоинства. Желание обгадить того кто лучше тебя, говорит о многом.
показать весь комментарий
05.09.2021 13:58 Ответить
Слава Героям !
І це не пусті слова - у нас їх міліони - бійтеся москалі !!!
На порядок (х10) чи два порядка (х100) - трупів - не аргумент ?
Так вас більше - але українці природньо є воїни - а раша -толпой навалитися )
"Артилерія, вогонь!" - історія 68-річного генерала Івана Лісового, який добровільно допомагав відродити боєздатні артилерійські й ракетні дивізіони в 2014-му - Цензор.НЕТ 9243
показать весь комментарий
05.09.2021 19:19 Ответить
 
 