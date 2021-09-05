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"Артиллерия, огонь!", - история 68-летнего генерала Ивана Лисового, который добровольно помогал возродить боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы в 2014 году. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
История о 68-летнем генерале Иване Васильевиче Лисовом, который в 2014-м году добровольно помогал формировать боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы и как волонтер помогал армии. Звание генерала он получил во время войны.
Как информирует Цензор.НЕТ сюжет вышел на 5-м канале.
В видео идет речь о том, как отставной военнослужащий добровольно помогал практически с нуля формировать боеспособные артиллерийские и ракетные дивизионы. Кроме этого, он помогал армии и в качестве волонтера.
Топ комментарии
+29 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий05.09.2021 12:21
+17 Rostyslav Komarnytsky
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+16 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий05.09.2021 12:43
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Пожалуйста, подождите...
А! Ще одне, ненависна для дебілів та ідіотів Юлька була прем*єром КОАЛІЦІЙНОГО КМУ, в якому 50% + 2 члена (міністр іноземних справ та міністр оборони) були креатурами Юща-Дрища.
Не те що наш вуссатий полу-коник Хрюценко! Ото вояка справжній - він ще за часів коли буі міністром забезпечив перемогу України над всіми потенційними ворогами на Землі та в галактиці.
Тож в 14-му просто спокійно давав мудрі поради, а не те шо оті всі ваші добровольці з волонтерами.
Ігорян, підтвердь.
***
Війна усюди…в кожного своя..
У когось з совістю, якщо вона присутня..
У когось бій за черговЕ звання,
А інший йде під кулі за майбутнє..
Хтось закликає голосно - «вперед»!
А хтось кричить - «Навіщо це здалося»
Гримуча суміш, справжній вінегрет,
Емоцій різних - дивне стоголосся…
Один тут б'ється за поважний чин
Вхопивши владу міцно за рукав,
А чийсь і скромний і відважний син
За Україну голову поклав..
Війна усюди..в кожного своя..
Нема очей і вух, і рук, і ніг..
І крові менше випила б земля…
Якби війна була одна на всіх…
Автор: Волонтер, редактор проекту «Постріл» - Любава Казмірчук
І це не пусті слова - у нас їх міліони - бійтеся москалі !!!
На порядок (х10) чи два порядка (х100) - трупів - не аргумент ?
Так вас більше - але українці природньо є воїни - а раша -толпой навалитися )