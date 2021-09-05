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Документальный фильм "Рекрут 2.0" - про курс молодого бойца в полку "Азов". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

AZOV media обнародовала документальный фильм "Рекрут 2.0"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AZOV media.

В фильме идет речь о силе и выносливости, о цели, которая заставляет преодолевать любые препятствия, о победе над собой для достижения желаемой цели - получить шеврон полка "Азов" и встать на путь настоящего воина. На уникальных кадрах, отснятых во время многочисленного базового курса боевой подготовки данного спецподразделения, рекрутам придется тренироваться и днем, и ночью, в дождь и жару, ежедневно борясь с искушением вернуться домой. Поэтому до конца дойдут только лучшие!

Автор: Ірина Дашківська
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Смотрели, одобряем, заслуженный луйк. Нашим бы фельдмаршалам посмотреть, как солдат надо отбирать и готовить, а не заробитчан плодить в проммасштабах. Тут "Азов" ушёл далеко вперёд многих ( не в обиду ДШВ и МП ), когда хочешь и можешь, то берёшь и делаешь, а не вечно отмазки и оправдания ищешь
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05.09.2021 12:35 Ответить
Все супер, але ріжуть вуха команди російською мовою.Це армія, а не пивбар.
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05.09.2021 13:55 Ответить
Слишком тяжело, не могу смотреть фильмы про парашно - украинскую войну вообще.
Слишком больно, слишком...
Я понимаю людей после второй мировой войны, когда даже парадов не устраивали десятилетия позже!
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05.09.2021 14:09 Ответить
 
 