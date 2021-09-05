Документальный фильм "Рекрут 2.0" - про курс молодого бойца в полку "Азов". ВИДЕО

AZOV media обнародовала документальный фильм "Рекрут 2.0"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AZOV media.

В фильме идет речь о силе и выносливости, о цели, которая заставляет преодолевать любые препятствия, о победе над собой для достижения желаемой цели - получить шеврон полка "Азов" и встать на путь настоящего воина. На уникальных кадрах, отснятых во время многочисленного базового курса боевой подготовки данного спецподразделения, рекрутам придется тренироваться и днем, и ночью, в дождь и жару, ежедневно борясь с искушением вернуться домой. Поэтому до конца дойдут только лучшие!