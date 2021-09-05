Проклятие Мендель, Зеленский шкарлетит, Никифоров позорится, Арестович жжет| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #19. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Друзья и подруги, приветствуем вас на очередном "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥
🔴ЗЕЛЕНСКИЙ И ПЛАГИАТ
Президенту Зеленскому его президентский підсвинок достается за самый странный лайфхак в истории мировой дипломатии. Потому что на встрече с министром энергетики США он почти слово в слово ей повторил ее же собственную речь. А мы еще удивлялись, что у нас министр образования – признанный плагиатор. Ха!
🟢 НИКИФОРОВ И МОНУМЕНТ
Веселый мальчик Сережа решил на фото "подержать" своими пальчиками монумент памяти Джорджа Вашингтона и борцов за независимость США.
Спрашивается: сколько годиков мальчику Сереже и почему мама отпустила его позорить Украину за счет налогоплательщиков?!
🟠 ПРОКЛЯТЬЕ МЕНДЕЛЬ
А что, если Мендель – это на самом деле не человек, а проклятие, которое косит всех спикеров Зеленского? И если сейчас оно перешло на Никифорова, то, может, Юлию уже и отпустило?
🟡 ЖЕНА КОЗАКА И ФАМИЛИИ
А следующий підсвинок достается жене нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Той самой подсанкционной жене подсанкционного приспешника Медведчука, гражданке России, которая до недавнего времени носила имя Наталья Лавренюк. И которая теперь в российских реестрах имеет другую фамилию. Меняешь ее – и ты уже вроде как и не под санкциями!
🔴 АРЕСТОВИЧ И РУСЬ
Еще один підсвинок отправляется к Алексею Арестовичу, который хочет переименовать Украину в Русь. Чтобы отвоевать это название у России. Где-то в этот момент заплакали Арсен Аваков и Юлия Мендель – тоже любители отвоевать у русских тот русский мир, которые они и так нам сами в горло суют.
🟢 ДЖИНСА НЕДЕЛИ
В рубрике "Джинса недели" призы получают сразу двое. Во-первых, нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин. А во-вторых, - начальник полиции Киева Андрей Небытов с флешмобом странных публикаций в его защиту.
🟡ФЕЙЛ НЕДЕЛИ
А в рубрике "Фейл недели" победу празднует криминальный гений из Киева, который перед кражей телефона из магазина сам оставил пострадавшим все свои паспортные данные!
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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
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"А как же «Киевская Русь»? Изначально это понятие возникло в исторической науке середины XIX в. в узкогеографическом смысле: для обозначения небольшого поднепровского региона - Киевской области. Именно так его стал использовать историк С.М. Соловьев (1820-1879), автор знаменитой 29-томной «Истории России с древнейших времен» (изд. с 1851 г.). Он, в частности, различал «Русь Киевскую», «Русь Черниговскую» и «Русь Ростовскую или Суздальскую».
утянуто отсюда https://religions.unian.net/orthodoxy/777650-kto-pridumal-kievskuyu-rus.html