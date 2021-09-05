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Соколенко Наталья (49) Буткевич Богдан (430)

Проклятие Мендель, Зеленский шкарлетит, Никифоров позорится, Арестович жжет| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #19. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Друзья и подруги, приветствуем вас на очередном "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

🔴ЗЕЛЕНСКИЙ И ПЛАГИАТ
Президенту Зеленскому его президентский підсвинок достается за самый странный лайфхак в истории мировой дипломатии. Потому что на встрече с министром энергетики США он почти слово в слово ей повторил ее же собственную речь. А мы еще удивлялись, что у нас министр образования – признанный плагиатор. Ха!

🟢 НИКИФОРОВ И МОНУМЕНТ
Веселый мальчик Сережа решил на фото "подержать" своими пальчиками монумент памяти Джорджа Вашингтона и борцов за независимость США.
Спрашивается: сколько годиков мальчику Сереже и почему мама отпустила его позорить Украину за счет налогоплательщиков?!

🟠 ПРОКЛЯТЬЕ МЕНДЕЛЬ
А что, если Мендель – это на самом деле не человек, а проклятие, которое косит всех спикеров Зеленского? И если сейчас оно перешло на Никифорова, то, может, Юлию уже и отпустило?

🟡 ЖЕНА КОЗАКА И ФАМИЛИИ
А следующий підсвинок достается жене нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Той самой подсанкционной жене подсанкционного приспешника Медведчука, гражданке России, которая до недавнего времени носила имя Наталья Лавренюк. И которая теперь в российских реестрах имеет другую фамилию. Меняешь ее – и ты уже вроде как и не под санкциями!

🔴 АРЕСТОВИЧ И РУСЬ
Еще один підсвинок отправляется к Алексею Арестовичу, который хочет переименовать Украину в Русь. Чтобы отвоевать это название у России. Где-то в этот момент заплакали Арсен Аваков и Юлия Мендель – тоже любители отвоевать у русских тот русский мир, которые они и так нам сами в горло суют.

🟢 ДЖИНСА НЕДЕЛИ
В рубрике "Джинса недели" призы получают сразу двое. Во-первых, нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин. А во-вторых, - начальник полиции Киева Андрей Небытов с флешмобом странных публикаций в его защиту.

🟡ФЕЙЛ НЕДЕЛИ
А в рубрике "Фейл недели" победу празднует криминальный гений из Киева, который перед кражей телефона из магазина сам оставил пострадавшим все свои паспортные данные!

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Прокляття Мендель, Зеленський шкарлетить, Никифоров ганьбиться, Арестович смалить| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #19 - Цензор.НЕТ 3378
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05.09.2021 16:32
+5
Вже не смішно Прокляття Мендель, Зеленський шкарлетить, Никифоров ганьбиться, Арестович смалить| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #19 - Цензор.НЕТ 1333
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05.09.2021 16:09
+5
Это было бы смешно, если не было бы так грустно
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05.09.2021 16:39
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Вже не смішно Прокляття Мендель, Зеленський шкарлетить, Никифоров ганьбиться, Арестович смалить| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #19 - Цензор.НЕТ 1333
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05.09.2021 16:09 Ответить
Это было бы смешно, если не было бы так грустно
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05.09.2021 16:39 Ответить
Фу, цырк уродов
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05.09.2021 16:12 Ответить
Прокляття Мендель, Зеленський шкарлетить, Никифоров ганьбиться, Арестович смалить| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #19 - Цензор.НЕТ 3378
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05.09.2021 16:32 Ответить
сначала бы научился кушать хоть раз в день, а то выбешивает манерой разговаривать как будто задыхается и шепотом. вот же президент будет, если пойдет на выборы - один хрипатый, второй еле шепчущий.
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05.09.2021 16:38 Ответить
Но мы то и есть росичи ,русичи. Арестович историю не читал. Рассея украла наше назв. МЫ ЕСТЬ РУСЬКИЕ ОТ РУСЬ -3 класс как склонять слова. Рассея же от рассеяных народов. Голядь-народ жил там
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06.09.2021 11:14 Ответить
ВЕЛИКАЯ КИЕВСКАЯ РУСЬ тогда уже надо брать исконно историческое название. А россию тогда официально называть РУСНЯ.
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05.09.2021 16:36 Ответить
брехня - "Киевская" никакое не исконное название и тем более зачем переименовывать и показывать миру шо мы даже назваться не можем шоб один раз хватило
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05.09.2021 16:41 Ответить
Например Голландия стала Нидерландами. Грузия стала - Сакартвело. И других примеров не мало
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05.09.2021 16:51 Ответить
грузия так же стала как Финляндия стала Суоми. Сакартвело это они сами говорят, ну еще вроде Литва как бы шоб уважить - в офиц. документах переписала все.
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05.09.2021 17:08 Ответить
Алекс Лука

"А как же «Киевская Русь»? Изначально это понятие возникло в исторической науке середины XIX в. в узкогеографическом смысле: для обозначения небольшого поднепровского региона - Киевской области. Именно так его стал использовать историк С.М. Соловьев (1820-1879), автор знаменитой 29-томной «Истории России с древнейших времен» (изд. с 1851 г.). Он, в частности, различал «Русь Киевскую», «Русь Черниговскую» и «Русь Ростовскую или Суздальскую».
утянуто отсюда https://religions.unian.net/orthodoxy/777650-kto-pridumal-kievskuyu-rus.html
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05.09.2021 19:25 Ответить
Прокляття Мендель, Зеленський шкарлетить, Никифоров ганьбиться, Арестович смалить| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #19 - Цензор.НЕТ 4450
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05.09.2021 16:53 Ответить
РУСНЯ - украинский экзоним для страны на севере от ВЕЛИКОЙ КИЕВСКОЙ РУСИ , известной как Россия.
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05.09.2021 16:55 Ответить
Шановний ЦН - це не гумор, це копирсання в кучі пережованих новин знайти смішну цим двом людям родзинку, АЛЕ МАРНО!!!
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05.09.2021 17:04 Ответить
Про Пороха, дивно, нічого не знайшли
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05.09.2021 17:24 Ответить
та й свиня п...рдить вже тихіше й рідше )
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05.09.2021 18:33 Ответить
блин, кривляются слишком много. лучшие журналисты чо. еще и этого еле шепчущего Арестовича включили с его бредом.
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05.09.2021 17:07 Ответить
 
 