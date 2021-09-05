Задержанных под зданием ФСБ РФ крымских татар отпустили, - "Крымская солидарность". ВИДЕО

Российские оккупанты отпустили около 50 задержанных под зданием ФСБ РФ в Симферополе крымских татар, протестовавших против незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность" в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Всех задержанных из отдела полиции № 3 "Центральный" Управления МВД России по городу Симферополю отпустили", - сказано в сообщении.

Тем временем судьба задержанных ранее заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, а также Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова - до сих пор неизвестна.

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"Люди начали приходить к зданию ФСБ, чтобы узнать, что с их родными. Конечно, была реакция сотрудников ФСБ. Очередной акт запугивания. Всех погрузили, 60 человек, в автобусы и развезли по отделениям полиции. На данный момент ни Наримана Джелялова судьба неизвестна, ни других похищенных", – отметил адвокат Эмиль Курбединов.

Как сообщалось, 4 сентября около 50 крымских татар были задержаны под зданием ФСБ РФ в Симферополе в ходе протестов против незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму. Среди задержанных был председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов". Также были задержаны гражданские журналисты "Крымской солидарности" и корреспонденты Грани.ру Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.