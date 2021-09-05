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Задержанных под зданием ФСБ РФ крымских татар отпустили, - "Крымская солидарность". ВИДЕО

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Российские оккупанты отпустили около 50 задержанных под зданием ФСБ РФ в Симферополе крымских татар, протестовавших против незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность" в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Всех задержанных из отдела полиции № 3 "Центральный" Управления МВД России по городу Симферополю отпустили", - сказано в сообщении.

Тем временем судьба задержанных ранее заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, а также Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова - до сих пор неизвестна. 

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"Люди начали приходить к зданию ФСБ, чтобы узнать, что с их родными. Конечно, была реакция сотрудников ФСБ. Очередной акт запугивания. Всех погрузили, 60 человек, в автобусы и развезли по отделениям полиции. На данный момент ни Наримана Джелялова судьба неизвестна, ни других похищенных", – отметил адвокат Эмиль Курбединов.

Как сообщалось, 4 сентября около 50 крымских татар были задержаны под зданием ФСБ РФ в Симферополе в ходе протестов против незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму. Среди задержанных был  председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов". Также были задержаны гражданские журналисты "Крымской солидарности" и корреспонденты Грани.ру Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.
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Зассали.Гуд.
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05.09.2021 16:12 Ответить
И да и нет. Ключевых задержанных не отпустили. Типичная тупинская тактика с заложниками, задержать всех кто рядом просто даже стоял, отпустить невиновных, а нужных им узников пытать в неизвестных застенках.
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05.09.2021 16:23 Ответить
А Татари могли по іншому повестись.. Коли захоплювали Крим.. І цього всього б не було
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05.09.2021 18:57 Ответить
Когда захватывали Крым наиболее активных крымских татар убивали.
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05.09.2021 19:02 Ответить
Задержанных под зданием ФСБ РФ крымских татар отпустили, - "Крымская солидарность" - Цензор.НЕТ 8408
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05.09.2021 16:20 Ответить
кацапы бздят
над их могилами соорудят платформу
на которую погрузят их трупы и пустят
по их же мосту
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05.09.2021 16:24 Ответить
от сейчас шойга упала с дерева и все остальные 130 млн обезьян тоже поверили...
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05.09.2021 16:27 Ответить
Пытаются испугать, сломить. Сами изначально знали, что отпустят. Но взять под наблюдение, всех переписать, определить вожаков и просто идущих- вот была их задача. За вожаками позже придут. На остальных попытаться надавить, припугнуть на будущие, без этого никак. Гэбешные методы, чуть усовершенствованные с учетом нашего времени мгновенной передачи информации в СМИ.
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05.09.2021 16:32 Ответить
 
 