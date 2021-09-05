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Африка (243) переворот (301)

Президент арестован армейским спецназом: военные взяли власть в Гвинее. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Гвинее начался государственный переворот, возглавляемый подразделением элитного спецназа страны. По неподтвержденным данным, глава государства Альфа Конде арестован военными.

В столице Гвинеи Конакри примерно в 8.00 по местному времени началась стрельба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на газета.ru. Это произошло после того, как в город въехали колонны автомобилей с солдатами. Как сообщают местные СМИ, шквалистые выстрелы из автоматического оружия слышны в деловом и административном районах города.

В Гвинее назвали стрельбу в Конакри попыткой государственного переворота. В мятеже участвуют группы правительственного спецназа (GPS) - это элитное подразделение гвинейской армии, которое лучше других обучено и вооружено.

Солдаты GPS в настоящий момент арестовали Конде в его дворце. В соцсетях публикуются подтверждающие фотографии и видео.

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Президент арестован армейским спецназом: военные взяли власть в Гвинее 01

Возглавляет GPS полковник Мамади Думбуя, малинке из города Канкан в восточной части страны. Ранее он являлся легионером французской армии, а в 2018-м был отозван в Гвинею для руководства только что созданным спецназом. Имя Думбуя в последние месяцы регулярно звучит в гвинейской прессе: военачальник призывал минобороны наделить его ведомство особыми полномочиями, что вызвало недоверие к военной силе Конакри. По слухам, власти хотели арестовать полковника в мае, но эта информация впоследствии не подтвердилась.

Думбуя вместе с членами GPS лично направился к президентскому дворцу, где вступил в бой с солдатами гвардии главы государства. Источники Jeune Afrique утверждают, что, хотя для 83-летнего Конде это уже не первый путч в политической карьере, ситуация выглядит серьезной из-за силы соперников. По сведениям Guineenews, военные из города Коя, который находится примерно в 50 км от столицы, заблокировали проезд на единственный мост, по которому можно попасть к президентскому дворцу. В отдельных районах города размещены многочисленные отряды солдат, а в некоторых военных гарнизонах рассказали о стрельбе из тяжелых орудий и режиме повышенной готовности.

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Солдаты призывают местных жителей оставаться дома.

Журналист-расследователь Стив Вемби в своем Twitter, сославшись на неназванный источник, подтвердил, что президентский дворец в Гвинее контролируют силы GPS. Африканский репортер Паппа Исмаайла Джеу также акцентирует внимание, что в последнее время у Думбуя были серьезные разногласия с минобороны.

Политический активист Эммануэль Тапсоба сообщил, что ему известно о как минимум трех погибших правительственных военных в результате наступления GPS в коммуне Калум. Стрельба продолжается до сих пор, улицы пусты.

Позднее Думбуя подтвердил сообщения об аресте его сторонниками президента страны Конде, сообщает Интерфакс-Украина.

Он также объявил о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. Всех гвинейских военных Думбуя призвал пока оставаться в казармах.

В ноябре 2020-го Альфа Конде был переизбран на пост президента Гвинеи в третий раз, причем позволили ему сделать это ранее внесенные поправки в конституцию. По этой причине в стране за последний год было много митингов - недовольные требовали ухода президента и отмены поправок. В ходе выборов, по итогам которых Конде набрал 59,5% голосов, в его адрес звучали обвинения во вбросе бюллетеней и других нарушениях. Акции протеста жестко пресекались: против митингующих применяли газ и оружие, десятки человек погибли.

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Режим Конде называют авторитарным, однако сам президент уверен, что продвинул вперед права человека и в целом восстановил страну, которую "принял в руинах". В своих заявлениях он не исключал, что будет баллотироваться и через шесть лет, когда ему будет 88 лет. Новые поправки позволяют претендовать на пожизненное президентство. Глубокий политический и экономический кризис, в который погрузилась Гвинейская Республика, также усугубляется пандемией.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+45
от не дразнитесь ! обзавидоваться жеж можно !!!! ))))
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05.09.2021 18:48
+38
Я вже подумала - НУ НАРЕШТІ, зеленського АРЕШТУВАЛИ
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05.09.2021 18:50
+33
парни не захотели очередное Ху-ло на троне.
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05.09.2021 18:49
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Другий тур 2019го - той випадок, коли я не працював навіть спостерігачем. Бо який сенс? Зєля все одно вигравав у Пєці! Бо Пєця у другому турі міг виграти тільки у пуйла. І то не факт, бо пуйло б підмахлював би на свою користь
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05.09.2021 21:25 Ответить
Не бреши, ванЮЛЯ. Ти сам тут про це писав. Нажаль, я не роблю скрінів. Та якщо попросиш, думаю, форумчани тобі скріни нададуть...
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05.09.2021 21:30 Ответить
Пане з таким гучним ніком, хотілось би дізнатись, де й моєму дописі пропозиція дати бабло Найнікчемнішому Лідору світу, я взагалі-то Цензору пропонував.
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06.09.2021 16:47 Ответить
АК 74У у спецназа? Это печально...
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05.09.2021 19:08 Ответить
Это даже не советские, а китайские.
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05.09.2021 20:19 Ответить
«Сэм наш гвинейский друг» (с)
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05.09.2021 19:10 Ответить
Надо пригласить гвинейский спецназ в Украину
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05.09.2021 19:14 Ответить
хоть для консультаций )))
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05.09.2021 19:31 Ответить
Жидів вже маєте. Хочете негрів? Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 421
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05.09.2021 20:00 Ответить
фейк ибо попуасы не могут быть в спецназе)
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06.09.2021 01:46 Ответить
Слово 'Гвинея' в заголовке лишнее. Очень мешает радоваться. Украинцы недовольны!
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05.09.2021 19:16 Ответить
Здається, у липні їду такий у тролейбусі, і тут на смартфон надходить пуш-повідомлення від nv.ua - Термінова новина! Застрелений президент...
(невже?!)
...відкриваю новину - "президент Гаїті"
От же ж трясця, яка журбинка Президент арестован армейским спецназом: военные взяли власть в Гвинее - Цензор.НЕТ 865
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05.09.2021 19:37 Ответить
Ви знали його особисто?
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05.09.2021 21:17 Ответить
Ніт. Журбинка, що не у нас... (((9((9(((
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05.09.2021 22:16 Ответить
Внешнеторговый оборот между Россией и Экваториальной Гвинеей поддерживается на уровне около 1,5 млн. долларов США и состоит исключительно из российского экспорта.

Похоже что еще одна постсовковая колония отпала от рабсеи.
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05.09.2021 19:21 Ответить
Це просто Гвінея !!!)))
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05.09.2021 19:34 Ответить
Точно, я лоханулся)))
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05.09.2021 19:46 Ответить
Не забувайте ще Бісау і Папуа
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05.09.2021 22:53 Ответить
Не смотрел, а там что, тоже параша в партнерах?
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05.09.2021 23:01 Ответить
Та дідько їх знає... Але що є на Земній кулі чотири країни Гвінеї -- це запам'ятав ще зі школи Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 7250
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05.09.2021 23:04 Ответить
География не мой конек, больше физика и математика. И на основании этих двух точных наук можно сказать одно: если нет бабла от спонсора, то либо ищут другого спонсора, либо идут к нему с вопросом "где бабло, тупин?".
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05.09.2021 23:12 Ответить
Хотя... Гвинея имеет дипломатические отношения с Российской Федерацией (установлены с СССР 4 октября 1958 года). В 2018 году между странами заключено соглашение о военном сотрудничестве.
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05.09.2021 19:52 Ответить
В Экваториальной Гвинее местный президент правит уже 43 года. Он внушил местным жителям, что он верховный дух Вуду, и его невозможно свернуть или убить. Ему иногда приносят человеческие жертвы, и он их ритуально съедает
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05.09.2021 19:52 Ответить
Зеленскому приготовиться. и это ему еще повезет, если так. скоро может выстроиться огромная очередь, чтобы за кадык его подержать. уже есть прецеденты: В СБУ поступил звонок о планируемом убийстве Зеленского
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05.09.2021 19:31 Ответить
Та це ж уже було! (с)
У свій час Халєра Ворошковський у такий спосіб регулярно кошмарив одного Шапкокрада. Щоправда, у Шапкокрада терпець урвався - Халєра Ворошковський достроково пішов на дємбєль.
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05.09.2021 20:15 Ответить
Зеленський! Цензор читаєш, Зеленський? Ця новина, Зеленський, тут не просто так, "папріколу"! Натяк зрозумів, Зеленський? Президент арестован армейским спецназом: военные взяли власть в Гвинее - Цензор.НЕТ 7777
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05.09.2021 19:32 Ответить
Зеленский читать-то умеет, с анализом прочитанного очень туго. Отсюда и бред что в написанном, что в сказанном.
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05.09.2021 20:09 Ответить
Певно, і з розумінням прочитаного у Бубочки не завжди складається.
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05.09.2021 20:17 Ответить
сколько ещё наши военные будут терпеть этого уклониста?
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05.09.2021 19:33 Ответить
Голосувати наріту руки не повикручувало? А тепер "ваенньіе" винуваті?
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05.09.2021 19:38 Ответить
Так многие ж военные за него голосовали. И возможно на второй срок будут голосовать.
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05.09.2021 20:12 Ответить
Навіть, якщо і так (насправді - ні), то скільки їх, відносно кількості наріта?
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05.09.2021 20:25 Ответить
ну ничего нового, госпереворот у нигеров как национальный вид спорта Президент арестован армейским спецназом: военные взяли власть в Гвинее - Цензор.НЕТ 9584
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05.09.2021 19:46 Ответить
Не у «ніґєров», а у «афрогвінєйцев». Будьмо політкоректними. Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 2913
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05.09.2021 22:58 Ответить
Неважно,как у Гвинеи-Конакри отношения с московией и никакой вагнер туда не придет.Гвинея-Конакри - украинонаправленное государство.Бокситы нас связывают крепче,чем советско-российское образование многих из элиты страны.В Украине(УССР) училось очень много гвинейцев.Нам бы не прое....ть ситуацию---Конакри давно уже должна была стать нашим плацдармом для торгово-экономических отношений с Африкой.Тот же центр Антонова организовывать там--для обслуживания самолетов и многое другое...
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05.09.2021 19:46 Ответить
83 года!
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05.09.2021 20:13 Ответить
Коли Вовіка заарештують- я набухаюсь.
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05.09.2021 20:28 Ответить
Приєднуюсь ! Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 5555
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06.09.2021 17:50 Ответить
Як відповідь на попередні коменти з очікуванням / жалкуванням / захопленням і т.д. та перенесенням на українські реалії, припущу, що наші гидують. Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 217

Бо поважають себе і своє звання військового, форму, шеврони. Дорожать любов*ю народу і не хочуть бруднити руки об те.

Це, звичайно, не заперечує снайпера Зірке Око ... Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 217 Але то може бути і потім.

Сам факт усунення тлі не допоможе, бо =мудрий нарІТ= обере таке саме, або ще гірше: на жаль, такого "добра" вистачає, підсунуть кандидатів на всі смаки.

Або тоді наша військова хунта має бути 500% патріотичною та демократичною. Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 217
Інакше прийдеться скидать. Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 217
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05.09.2021 20:42 Ответить
Пані Vedana, все не наважуся спитати: що означають знаки «дорівнює» у Ваших повідомленнях?
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05.09.2021 22:56 Ответить
Ой ! Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 7794
Іноді заміняють лапки (бо так швидше, без шифта), іноді так вставляю слова / вислови російською в українській транскрипції.
А буває, шо і лапки, і = в одному реченні чи повідомленні, як попереднє. Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 7794
Найчастіше, це - меми чи посилання на ******* / форумні реалії.
Наприклад, =сдєлалі вмєстє=, =животворящий=.
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05.09.2021 23:04 Ответить
Нема сенсу хитати Зєлю, поки ми не визначились з альтернативою
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05.09.2021 21:14 Ответить
На фото всі на стилі: і арештований президент, і солдати.
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05.09.2021 21:19 Ответить
хорошо как интурист говорит.
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05.09.2021 21:32 Ответить
Зеленський напружився.
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05.09.2021 21:56 Ответить
... та і народ зацікавився ... прецедентом ...
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06.09.2021 17:48 Ответить
Нашему ЗЕдебилу-паяцу тоже пора на выход с вещами.
При чем уже давно!!!
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05.09.2021 22:28 Ответить
Сериал "Обезьяны и гранаты/автоматы" продолжается. Одна старая обезьяна будет убита более молодой и сильной обезьяной, вследствии недостатка питания.
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05.09.2021 22:56 Ответить
Так це ж Тайсон 😁
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06.09.2021 00:04 Ответить
Так а что он развалился, как за просмотром футбольного матча? Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 175 Может он недопёр что происходит? Думает, о мои ребята пришли сфоткаться хотят. Сейчас приму позу "наместника Бога на земле" чтоб все видели насколько я крут и они уйдут Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 1362
Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 7019
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06.09.2021 00:12 Ответить
полюбэ шахтеры бендеры теперь краще с хунтой со гвинейского львова
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06.09.2021 01:30 Ответить
Мамади Думбуя Officier breveté de l'Ecole de guerre, le colonel Mamady Doumbouya possède selon certains experts une quinzaine d'années d'expérience militaire, acquise notamment lors de missions opérationnelles (Afghanistan, Côte d'Ivoire, Djibouti, République Centrafricaine) et de protection rapprochée (Israël, Chypre, Royaume-Uni, ******).
"Le commandant Mamady Doumbouya a brillamment accompli la formation de spécialiste en protection opérationnelle à l'Académie de Sécurité internationale (Israël), le cours de formation des commandants d'unité à l'École d'application de l'infanterie (E.A.I. - Sénégal), la formation d'officier d'État-major (EEML Libreville) et l'École de guerre de Paris.А негр то непростий.
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06.09.2021 01:58 Ответить
Режим Конде ЗЕ называют авторитарным, однако сам президент уверен, что продвинул вперед права человека и в целом восстановил страну, которую "принял в руинах". В своих заявлениях он не исключал, что будет баллотироваться и через шесть лет. Новые поправки позволяют претендовать на пожизненное президентство.

Это очень напоминает нашего ЗЕленого папуаса.
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06.09.2021 02:12 Ответить
Посилання на газета.сру? За один день як мінімум два посилання на кацапські сайти в новинах. Цензор взяв на роботу якогось сепаратюгу, це вже очевидно.
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06.09.2021 05:00 Ответить
Тримати своїх кориспондентів по світу накладно. Лехше передрукувати зі знайомої мови.
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06.09.2021 12:47 Ответить
как-то шёл по центру Киева, и вдруг "бабах" в стороне Рады - встречный мужик посмотрел на меня и сказал : "неужели наконец?"
оказалось - артиллерийский салют в честь приезжего президента
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06.09.2021 07:34 Ответить
якщо по такому сценарію буде у нас, то нікого арештовувати не будуть, Просто з нОсаря всадять під копчик і готово. І купити квиток в Ростов. А затримувати всіх бенефіціарів цього цирку, щоб знайти клаД капітана ФЛІНТА.
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06.09.2021 08:46 Ответить
В складі української урядової делегації був в Гвінеї ї і була зустріч з їхнім президентом---склав враження позитивного правителя. Але що вразило ---в Канакрі цілий район елітної забудови котеджів де проживають,відпочивають родини наших "бідних" керівників підприємств,які використовують сировину для виплавки алюмінія і живуть вони у великій дружбі з росіянами.
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06.09.2021 09:36 Ответить
Мій родич теж там був у відрядженні, правда рокі десять тому. Московити вже тоді там міцно тримали позиції.
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06.09.2021 12:44 Ответить
".....В далёком Бискайском заливе
Мулатке себя не сберечь!........."
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06.09.2021 10:07 Ответить
Нам так не пощастить, тому що більшість військових саме за Янелоха і голосували. Тому можна не сподіватись, що військові будуть скидати цю зелену владу та її напольйончика. Чим їм Порох був поганий, що вони клована обрали, досі не розумію. Вдягнув їх, нагодував смачно, озброїв та всеодно не вгодив. Українці, як виявилось, дуже невдячна нація.
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06.09.2021 10:57 Ответить
Ви прямо, як росіяни дивуєтеся чому вас всі не ******* і народ вам не такий.
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06.09.2021 12:46 Ответить
Старий Пінь! Шо ти мелеш?
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06.09.2021 16:05 Ответить
не можно шмарклю чипати, х..Ло тільки цього і чекає.
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06.09.2021 12:49 Ответить
Шо то по ходу невидно расстройства на лице президента.Он или уже ждал исхода или сам в доле. Президент заарештований армійськими спецпризначенцями: військові взяли владу у Гвінеї - Цензор.НЕТ 5921
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06.09.2021 14:37 Ответить
Стоит Думбуя
В лучах заката
А вместо *уя
Торчит граната !
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06.09.2021 17:41 Ответить
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