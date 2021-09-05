Президент арестован армейским спецназом: военные взяли власть в Гвинее. ВИДЕО+ФОТО

В Гвинее начался государственный переворот, возглавляемый подразделением элитного спецназа страны. По неподтвержденным данным, глава государства Альфа Конде арестован военными.

В столице Гвинеи Конакри примерно в 8.00 по местному времени началась стрельба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на газета.ru. Это произошло после того, как в город въехали колонны автомобилей с солдатами. Как сообщают местные СМИ, шквалистые выстрелы из автоматического оружия слышны в деловом и административном районах города.

В Гвинее назвали стрельбу в Конакри попыткой государственного переворота. В мятеже участвуют группы правительственного спецназа (GPS) - это элитное подразделение гвинейской армии, которое лучше других обучено и вооружено.

Солдаты GPS в настоящий момент арестовали Конде в его дворце. В соцсетях публикуются подтверждающие фотографии и видео.

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🇬🇳🚨| Le journal @jeune_afrique affirme qu’il s’agir d’une tentative de coup d’État menée par le Groupement des forces spéciales (GPS).



À sa tête, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, qui serait un ancien légionnaire de l’armée française. https://t.co/DhwHccPLvd — Casus Belli 📡 (@CasusBellii) September 5, 2021

Возглавляет GPS полковник Мамади Думбуя, малинке из города Канкан в восточной части страны. Ранее он являлся легионером французской армии, а в 2018-м был отозван в Гвинею для руководства только что созданным спецназом. Имя Думбуя в последние месяцы регулярно звучит в гвинейской прессе: военачальник призывал минобороны наделить его ведомство особыми полномочиями, что вызвало недоверие к военной силе Конакри. По слухам, власти хотели арестовать полковника в мае, но эта информация впоследствии не подтвердилась.

Думбуя вместе с членами GPS лично направился к президентскому дворцу, где вступил в бой с солдатами гвардии главы государства. Источники Jeune Afrique утверждают, что, хотя для 83-летнего Конде это уже не первый путч в политической карьере, ситуация выглядит серьезной из-за силы соперников. По сведениям Guineenews, военные из города Коя, который находится примерно в 50 км от столицы, заблокировали проезд на единственный мост, по которому можно попасть к президентскому дворцу. В отдельных районах города размещены многочисленные отряды солдат, а в некоторых военных гарнизонах рассказали о стрельбе из тяжелых орудий и режиме повышенной готовности.

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Солдаты призывают местных жителей оставаться дома.

Журналист-расследователь Стив Вемби в своем Twitter, сославшись на неназванный источник, подтвердил, что президентский дворец в Гвинее контролируют силы GPS. Африканский репортер Паппа Исмаайла Джеу также акцентирует внимание, что в последнее время у Думбуя были серьезные разногласия с минобороны.

Политический активист Эммануэль Тапсоба сообщил, что ему известно о как минимум трех погибших правительственных военных в результате наступления GPS в коммуне Калум. Стрельба продолжается до сих пор, улицы пусты.

Позднее Думбуя подтвердил сообщения об аресте его сторонниками президента страны Конде, сообщает Интерфакс-Украина.

🇬🇳🚨| Premier communiqué officiel du

lieutenant-colonel Mamady Doumbouya.



Il affirme être en présence du président Condé, et déclare la fermeture des frontières terrestres et aériennes de la Guinée. pic.twitter.com/N9cU3q2FS2 — Casus Belli 📡 (@CasusBellii) September 5, 2021

Он также объявил о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. Всех гвинейских военных Думбуя призвал пока оставаться в казармах.

В ноябре 2020-го Альфа Конде был переизбран на пост президента Гвинеи в третий раз, причем позволили ему сделать это ранее внесенные поправки в конституцию. По этой причине в стране за последний год было много митингов - недовольные требовали ухода президента и отмены поправок. В ходе выборов, по итогам которых Конде набрал 59,5% голосов, в его адрес звучали обвинения во вбросе бюллетеней и других нарушениях. Акции протеста жестко пресекались: против митингующих применяли газ и оружие, десятки человек погибли.

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Режим Конде называют авторитарным, однако сам президент уверен, что продвинул вперед права человека и в целом восстановил страну, которую "принял в руинах". В своих заявлениях он не исключал, что будет баллотироваться и через шесть лет, когда ему будет 88 лет. Новые поправки позволяют претендовать на пожизненное президентство. Глубокий политический и экономический кризис, в который погрузилась Гвинейская Республика, также усугубляется пандемией.