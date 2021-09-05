7 590 13
Ярмоленко - молодец, Арестович - не очень, а спикерам Зе - пороблено: седьмой выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Легко и весело говорим об украинизации нашего футбола, большом гербе, планах Алексея Арестовича по переименованию Украины и проклятии пресс-секретарей Офиса Президента.
Также в седьмом выпуске "Легко-шоу" на канале Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич будут определять, которая из первых леди Украины лучшая.
Гостем этого выпуска будет отец всех соросят Виталий Шабунин.
Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.
Топ комментарии
+8 Ksenia VB
показать весь комментарий05.09.2021 21:05
+8 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий05.09.2021 21:11
+7 Amber
показать весь комментарий05.09.2021 21:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
В СБУ позвонил неизвестный, который заявил, что планируются убийство президента Зеленского и вооруженная атака на здание Верховной Рады.
«Сотрудники Службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств. Сейчас идет проверка и принимаются необходимые меры», - сказали в Службе безопасности Украины.
В СБУ пообещали в ближайшее время опубликовать у себя на сайте полную версию событий.
**************************************