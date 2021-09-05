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Ярмоленко - молодец, Арестович - не очень, а спикерам Зе - пороблено: седьмой выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Легко и весело говорим об украинизации нашего футбола, большом гербе, планах Алексея Арестовича по переименованию Украины и проклятии пресс-секретарей Офиса Президента.

Также в седьмом выпуске "Легко-шоу" на канале Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич будут определять, которая из первых леди Украины лучшая.

Гостем этого выпуска будет отец всех соросят Виталий Шабунин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Молитвы кота Кокосика к Киве - в новом выпуске "Легко-шоу". ВИДЕО

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Арестович очі підфарбовує
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05.09.2021 21:05
+8
Під шахтаря косить !!!)))
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05.09.2021 21:11
+7
Это зепрЕзЕдент так пошутил , для личного рейтинга 😁
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05.09.2021 21:32
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Арестович очі підфарбовує
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05.09.2021 21:05 Ответить
Під шахтаря косить !!!)))
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05.09.2021 21:11 Ответить
а губки чому у нього васпальонние й водичкою все їх змочує?
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05.09.2021 21:17 Ответить
Спрага,від завзятої праці !!!)))
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05.09.2021 21:23 Ответить
А може під піТтттора 😂я???
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05.09.2021 21:31 Ответить
под ******* гнойного
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06.09.2021 10:02 Ответить
//
В СБУ позвонил неизвестный, который заявил, что планируются убийство президента Зеленского и вооруженная атака на здание Верховной Рады.
«Сотрудники Службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств. Сейчас идет проверка и принимаются необходимые меры», - сказали в Службе безопасности Украины.
В СБУ пообещали в ближайшее время опубликовать у себя на сайте полную версию событий.
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05.09.2021 21:25 Ответить
Это зепрЕзЕдент так пошутил , для личного рейтинга 😁
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05.09.2021 21:32 Ответить
не удивлюсь )))
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05.09.2021 21:35 Ответить
КГБістська школа -Якщо прецедента нема ,то його слід створити !!)))
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05.09.2021 22:01 Ответить
Не просто какой то там "зепрЕзЕдент", а величайший в галактике ЛидЭр! Учить вас и учить)
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05.09.2021 22:19 Ответить
"а спикерам Зе - пороблено"
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Ярмоленко - молодець, Арестович - не дуже, а спікерам Зе - пороблено: сьомий випуск "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 9273
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05.09.2021 22:47 Ответить
это реально диагноз - Секретут президента. чем это ссущество думало? как и дебил шо в шортах там фоткался не так давно - Бабченко чуть не обосрался от непонимания такого - за шорты, а этот шо на фото - может и тоже за него написал Бабченко, надо искать. дбл-ы блд(((
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06.09.2021 12:51 Ответить
 
 