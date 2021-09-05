Ярмоленко - молодец, Арестович - не очень, а спикерам Зе - пороблено: седьмой выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

Легко и весело говорим об украинизации нашего футбола, большом гербе, планах Алексея Арестовича по переименованию Украины и проклятии пресс-секретарей Офиса Президента.

Также в седьмом выпуске "Легко-шоу" на канале Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич будут определять, которая из первых леди Украины лучшая.

Гостем этого выпуска будет отец всех соросят Виталий Шабунин.

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