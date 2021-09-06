23 тысячи хасидов уже прибыли на празднование Рош ха-Шана в Умань, - полиция. ВИДЕО

По состоянию на 5 сентября в Умань Черкасской области уже прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, среди которых 1730 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции.

"По состоянию на 5 сентября в Умань прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, в том числе 1730 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские контролируют ситуацию в районе паломничества и зафиксировали несколько правонарушений в Умани.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начал работу оперативный штаб по охране правопорядка во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, - Нацполиция. ФОТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

В частности, в районе паломничества созданы 53 маршрута, 18 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и 2 пункта визовой поддержки. Круглосуточно публичный порядок и безопасность граждан обеспечивают более 600 полицейских сводного отряда и более 200 военнослужащих Национальной гвардии.

По данным полицейских, в период с 1 по 4 сентября к ним поступило 22 сообщения о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного обращения с оружием в районе компактного проживания паломников.

Также смотрите: Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи украинским правоохранителям. ВИДЕО

Кроме того, полицейскими совместно с работниками миграционного отдела Умани обнаружен гражданин Израиля, который нарушил сроки пребывания в Украине. На нарушителя составлен административный протокол по ст. 203 КУоАП и принято решение о принудительном возвращении его в страну гражданской принадлежности.

Еще одному иностранцу ограничили сроки пребывания на территории Украины из-за нарушения общественного порядка и мелкого хулиганства.

Также полицейские зафиксировали факт торговли запрещенными предметами в районе паломничества. У 29-летнего жителя Умани следователи изъяли запрещенные предметы: два электрошокера в виде фонарей, 12 - ножей, 6 - деревянных бит, сообщили в полиции.

В целом ситуация в Умани и районе паломничества контролируемая правоохранителями, они продолжают усиленно нести службу, подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Празднование Рош ха-Шана: в Умань уже прибыли более 800 правоохранителей и 116 спасателей. На подмогу также приедет делегация полицейских из Израиля