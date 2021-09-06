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Нацполиция (15727) Умань (350) хасиды (251)

23 тысячи хасидов уже прибыли на празднование Рош ха-Шана в Умань, - полиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

По состоянию на 5 сентября в Умань Черкасской области уже прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, среди которых 1730 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции.

"По состоянию на 5 сентября в Умань прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, в том числе 1730 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские контролируют ситуацию в районе паломничества и зафиксировали несколько правонарушений в Умани.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начал работу оперативный штаб по охране правопорядка во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, - Нацполиция. ФОТО

В частности, в районе паломничества созданы 53 маршрута, 18 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и 2 пункта визовой поддержки. Круглосуточно публичный порядок и безопасность граждан обеспечивают более 600 полицейских сводного отряда и более 200 военнослужащих Национальной гвардии.

По данным полицейских, в период с 1 по 4 сентября к ним поступило 22 сообщения о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного обращения с оружием в районе компактного проживания паломников.

Также смотрите: Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи украинским правоохранителям. ВИДЕО

Кроме того, полицейскими совместно с работниками миграционного отдела Умани обнаружен гражданин Израиля, который нарушил сроки пребывания в Украине. На нарушителя составлен административный протокол по ст. 203 КУоАП и принято решение о принудительном возвращении его в страну гражданской принадлежности.

Еще одному иностранцу ограничили сроки пребывания на территории Украины из-за нарушения общественного порядка и мелкого хулиганства.

Также полицейские зафиксировали факт торговли запрещенными предметами в районе паломничества. У 29-летнего жителя Умани следователи изъяли запрещенные предметы: два электрошокера в виде фонарей, 12 - ножей, 6 - деревянных бит, сообщили в полиции.

В целом ситуация в Умани и районе паломничества контролируемая правоохранителями, они продолжают усиленно нести службу, подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Празднование Рош ха-Шана: в Умань уже прибыли более 800 правоохранителей и 116 спасателей. На подмогу также приедет делегация полицейских из Израиля

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Я сегодня летел из Варшавы с этими, м-м-м… дивными людьми. Полный самолёт! Одни хасиды! Нас там человек 15 затесалось. Перед нами такой же полный этими ребятами самолёт улетел на Одессу. В Борисполе на погранконтроле их скопилось где-то до 2-х тысяч с разных рейсов. И наши местные пида*сы ( пограничники и руководство аэропорта) пустили всех в одну очередь во все окна пропуска. В общем чтобы выйти нужно было простоять часа 4 как минимум. Пришлось просто внаглую обойти всю эту свору орущую и объяснять первым стоящим в очереди хасидам, что в этом окне проходят контроль только граждане Украины. Так было реально написано над проходами, но пограничники не сортировали никого и все они лезли во все окна. Раньше хасидов вообще принимали в отдельном терминале. У сегодняшнего руководства мозга не хватило разделить хасидов и остальных путешествующих и туристов. В общем планово деградируем в плане кадров на руководящих должностях. А пограничникам отдельное «пошлинахуй» за их бездействие. 👎🏿👎🏿👎🏿
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06.09.2021 00:06
+6
в Ізраїлі ненавидять хасидів за неохайність на грані свинства
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05.09.2021 23:32
+6
Є таке, ізраїльтяни їх не ******* за їх спосіб життя (не працюють і неряшливі, а від держави отримують допомогу - це переселенець в Ізраїль знайомий сказав). Ну і зараз в ковід ця нелюбов посилилася, бо хасиди не дуже горять бажанням дотримуватися карантинних правил, а у Ізраїлі - черговий спалах хвороби...
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05.09.2021 23:33
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Правила форума Совет форумчан
это не хасиды, они не управляют))
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05.09.2021 22:57 Ответить
Антисеміту це невідомо. 23 тысячи хасидов уже прибыли на празднование Рош ха-Шана в Умань, - полиция - Цензор.НЕТ 8773
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05.09.2021 23:04 Ответить
тут не до антисимітизму.. тут проста ненависть до всього українського
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06.09.2021 00:25 Ответить
Гадаю що серед зеленої плісняви нема хасидів !!!)))
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05.09.2021 23:35 Ответить
недалекий читач цензора )) мало ти знаєш про коломойського і боголюбова значить
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06.09.2021 00:21 Ответить
А шо про них знати? Всім давно відомо, що вони - хабадники. Бєня - це голова українського Хабаду.
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06.09.2021 00:34 Ответить
а от дмитро ... одночасно любить хасидів..і ненавидить коломойського ))) прямо розлади в людини
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06.09.2021 00:44 Ответить
Дуже сумніваюсь, що Дмитро їх любить. Їх навіть самі євреї в Ізраїлі терпіти не можуть.
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06.09.2021 00:51 Ответить
якраз все вони управляють цеж любавичі ..+ ненавидять Україну і українців
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06.09.2021 00:17 Ответить
я особисто хочу привітати хасидів з Новим роком. Стійки пацани. Ще в союзні часи в Умань стягували ОМОН з України. Вони витримали і витримають. А що в побуті ведуть для християн неадекватно. Що поробиш.
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05.09.2021 23:01 Ответить
Ага дурачок ..вітай нечисть яка вихваляє путіна
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06.09.2021 00:15 Ответить
Открывайте шире двери - мы привитые разносчики Короны !!! (с 15-го точно загонят на локдаун ***)
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05.09.2021 23:02 Ответить
Ой, вей!
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05.09.2021 23:03 Ответить
Ну и шо это за вера у людей, надо приехать на могилу лидера и шо в рай от этого примут, билет такой? Пускай бы приехали в Киев там много евреев сидит во власти и объяснили бы им, можно начать с Зеленского, ну и Коломойские подойдут, можно начать с законов Ноя, хотя бы с пункта, что Всевышний сказал, что одно из условий для евреев обязанность создать справедливую судебную систему и понятные законы, а также обеспечить равенство всех перед этим законом, а так даром все.
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05.09.2021 23:04 Ответить
Евреи должны украинцам "обеспечить равенство перед законом"... Мда...
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05.09.2021 23:10 Ответить
если ты у власти, то должен
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05.09.2021 23:33 Ответить
То вони в Ізраїлі для себе стрворили,чому вони винні щось творити для нас ,на наший землі ???)))
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05.09.2021 23:18 Ответить
у нас багато євреїв проживає, тут кого не копни еврейскі корні знайдеш)
нещодавно бачив свою вчительку еврейку, досить добра людина, освічена, живе в бідності, хіба хоча б їй не винні?
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05.09.2021 23:26 Ответить
Не всі євреї хасиди !!! В Ізраїлі хасидів не дуже поважають !!!В мене теж декілька вчителів були євреї !!!))))
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05.09.2021 23:28 Ответить
Хасиды, это что-то вроде хиппи. Грязные, пахнущие, неухоженные. Обычно вокруг себя устраивают свинарник. Ни дня не работают, живут на подачки от государства и думают, что все им должны.
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05.09.2021 23:34 Ответить
Не скажи ,європейські та штатівські хасиди відрізняються від ізраїльських ,як зовнішнє так і поведінкою !!!!)))
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05.09.2021 23:37 Ответить
Ізраїльські самі такі. То ідеологія життя вже.
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05.09.2021 23:41 Ответить
Я живу в Умані !!!))
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05.09.2021 23:43 Ответить
Перечитай собі "Торат а мелех". Але дуже уважно читай.
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06.09.2021 06:08 Ответить
ще можуть до бариги парашенка сходити
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06.09.2021 00:18 Ответить
Народ Умані чекає серйозний падйом= 23к хасидів х 1000 дол.сша (проживання+харчування+інші витрати) = 23 лімона дол.сша. Ну і що такого, засруть насвинячать якийсь тиждень, комуналка за кілька днів це все хасидське гімно згребе і вивезе. А нарід то заробив залишився з грошима, а хасиди собі поїхала назад з меншими грошима і куйнею в голові
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05.09.2021 23:12 Ответить
а нічого що вони... скажемо так ненавидять Україну і вихваляють путіна? може нам ще відпочинок терористам ДНР влаштовувати?
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06.09.2021 00:24 Ответить
Если бы не сказали что ето Украина подумал бы что какой нибудь Сектор Газа с разбитыми улицами и непонятными надписями
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05.09.2021 23:20 Ответить
там зараз весь Ізраїль молиться, щоб вони не повертались))))
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05.09.2021 23:28 Ответить
З Ізраїля багато бомжів приїжджає ,за гроши заможних євреїв !!!)))
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05.09.2021 23:30 Ответить
в Ізраїлі ненавидять хасидів за неохайність на грані свинства
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05.09.2021 23:32 Ответить
Я знаю ,в мене небога в Ізраїлі живе !!)))
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05.09.2021 23:39 Ответить
Є таке, ізраїльтяни їх не ******* за їх спосіб життя (не працюють і неряшливі, а від держави отримують допомогу - це переселенець в Ізраїль знайомий сказав). Ну і зараз в ковід ця нелюбов посилилася, бо хасиди не дуже горять бажанням дотримуватися карантинних правил, а у Ізраїлі - черговий спалах хвороби...
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05.09.2021 23:33 Ответить
Хасиди ,як циганва ,поважають лише власні закони !!! В Європі та США їх примушують поважати закони ,том вони і різняця від ізраїльських хасидів !!!)))
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05.09.2021 23:42 Ответить
Художника Сергія Пояркова прооперував Борис Тодуров.
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05.09.2021 23:32 Ответить
І до чого тут хасиди?)
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05.09.2021 23:33 Ответить
я теж думаю до чого тут хасиди якщо в Україні є більш нагальні новини. А то хасиди, зелена жаба вважає що антисемітів в Україні нема, бо він - зелена жаба- еврей. Одні евреї. Евреї, турки, ляхи кацапи. Більше нічого нема
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05.09.2021 23:40 Ответить
Гордость и слава Украины Тодуров. С 29 декабря 2009г второй день рождения у меня!
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06.09.2021 00:20 Ответить
ну, Слава Богу, каждый человек это целый мир. Зачем искать новые миры? Их и так много на нашей Земле.
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06.09.2021 00:38 Ответить
Я сегодня летел из Варшавы с этими, м-м-м… дивными людьми. Полный самолёт! Одни хасиды! Нас там человек 15 затесалось. Перед нами такой же полный этими ребятами самолёт улетел на Одессу. В Борисполе на погранконтроле их скопилось где-то до 2-х тысяч с разных рейсов. И наши местные пида*сы ( пограничники и руководство аэропорта) пустили всех в одну очередь во все окна пропуска. В общем чтобы выйти нужно было простоять часа 4 как минимум. Пришлось просто внаглую обойти всю эту свору орущую и объяснять первым стоящим в очереди хасидам, что в этом окне проходят контроль только граждане Украины. Так было реально написано над проходами, но пограничники не сортировали никого и все они лезли во все окна. Раньше хасидов вообще принимали в отдельном терминале. У сегодняшнего руководства мозга не хватило разделить хасидов и остальных путешествующих и туристов. В общем планово деградируем в плане кадров на руководящих должностях. А пограничникам отдельное «пошлинахуй» за их бездействие. 👎🏿👎🏿👎🏿
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06.09.2021 00:06 Ответить
А они, случайно не 30 сентября будут возвращаться? А то в Стамбул лечуи тут Вас прочитал...
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06.09.2021 11:01 Ответить
Нє ... до 08.09.
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06.09.2021 13:57 Ответить
Приготовились в Умани конечно. Нагнали перваку, мацы спекли немеряно---всё уйдёт---а копейка останется!
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06.09.2021 00:18 Ответить
А что это за страна ? Вроде совковые многоитажки, а все написано на непонятном языке. 23 тисячі хасидів вже прибули в Умань на святкування Рош га-Шана, - поліція - Цензор.НЕТ 4988
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06.09.2021 00:37 Ответить
23 тисячі хасидів вже прибули в Умань на святкування Рош га-Шана, - поліція - Цензор.НЕТ 6353
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06.09.2021 01:07 Ответить
Хасиди це затяті сіоністи. За пропаганду сіонізму (ООН офіційно прирівняло сіонізм до фашизму та комунізму) вони отримують пенсію від держави, не працюють, не воюють, займаються лише вивченням Тори та пропагандою расової зверхності жидів. Хасиди чомусь вважають що можна цілий рік грішити в кайф (брехати, займатися аферами, розкрадати суспільні фонди, торгувати зброєю, наркотиками для гоїв та кривавими алмазами з Африки і т.п.) але отримати повне відпущення гріхів і злодійську вдачу на рік вперед зустрівши новий рік на могилці цадика. Те що могилка фейкова їх мало турбує - головне "очистити" брудну як кацапська портянка совість. І чорт би з ними але є маленька деталь яка неймовірно дратує. В свята вони ідейно не мають виконувати ніякої роботи, а роботою вважається навіть елементарне відкривання дверей або три кроки до сміттєвої урни. І хто ж їх обслуговує в Умані? Українські холуї без національної гідності, здебіловане падло без гордості та честі - пригодовані піджидки... Сором і ганьба... І скільки не цитуй "гроші не пахнуть" увесь цей шабаш просякнутий гидкою продажністю...
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06.09.2021 01:15 Ответить
Ого жыдоту как охраняют. А от кого и чего??
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06.09.2021 07:36 Ответить
Відкопайте і віддайте його... Це ганьба.
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06.09.2021 08:40 Ответить
Вова посетит Умань?
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06.09.2021 09:04 Ответить
Все в масках,все вакцинированы,проверены на предмет вакцинации,по прибытии все сдали тесты,отбыли двухнедельный карантин.Полиция ПРОТОКОЛЫ ПО 44.3 составляет...
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06.09.2021 09:21 Ответить
фу пля, виплятки...
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06.09.2021 11:39 Ответить
23 тисячі хасидів вже прибули в Умань на святкування Рош га-Шана, - поліція - Цензор.НЕТ 6200 10 КПП !!!
Там що, війна ??
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06.09.2021 14:00 Ответить
Хуцпа облагогаживает вселенную.

youtube.com/watch?v=VEZeaEHRduU
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06.09.2021 15:13 Ответить
--- Achtung ! Обережно... євреї ---це надзвичайно мстиве плем*я...Нещодавно переглянув .документальну. хроніку як масадівці /опісля 2-ої Світової війни / розшукували та карали німецьких нациків ... Чхали вони на Н*юрбергські суди: - відшукували .самотужки . злочинців/ в якій би вони країні не були.../ і відправляли команду екзекуторів із 6 катів /.під личиною .чи то туристів. чи то прихожан.../Пелехастики Тихенько заходили...НЕ кваплячись роздягалися. до гола перед оторопівшою жертвою і діставали молоточки .зразка --1--" Б ".І по черзі тюкали фріца по тім*ячку...аж поки у нього НЕ розривалося серце ... Та що далеко ходити . згадайте .як нашого національного героя Симона Петлюру /під надуманим приводом причетності. до єврейських погромів / розстріляв шварцбард і був виправданий прямо в залі парижського суду під хіхоньки срулят ...
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06.09.2021 15:48 Ответить
 
 