Локдаун в Украине могут ввести не раньше ноября, - Кузин. ВИДЕО

Главный санврач Игорь Кузин заявил, что количество потенциальных новых случаев будет расти в ближайшее время.

Об этом Кузин заявил в эфире "Сніданку з 1+1", передает Цензор.НЕТ.

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"В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов", - подчеркнул он.

Переход к "желтой" зоне Кузин назвал "условной тревогой относительно того, что количество потенциальных новых случаев будет расти в ближайшее время".

По словам санврача, пока какой-то конкретной цифры, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет.

На вопрос: можно ли избежать локдауна Кузин сказал: "По моему убеждению, нет. Но если мы будем говорить о "красном" уровне опасности, то он будет не раньше ноября".

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