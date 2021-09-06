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Локдаун в Украине могут ввести не раньше ноября, - Кузин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Главный санврач Игорь Кузин заявил, что количество потенциальных новых случаев будет расти в ближайшее время.

Об этом Кузин заявил в эфире "Сніданку з 1+1", передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов", - подчеркнул он.

Переход к "желтой" зоне Кузин назвал "условной тревогой относительно того, что количество потенциальных новых случаев будет расти в ближайшее время".

По словам санврача, пока какой-то конкретной цифры, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет.

На вопрос: можно ли избежать локдауна Кузин сказал: "По моему убеждению, нет. Но если мы будем говорить о "красном" уровне опасности, то он будет не раньше ноября".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Карательные меры в отношении невакцинированных применять не будут, - Кузин

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Топ комментарии
+8
В перекладі на загальнозрозумілу: Під шумок звичайної сезонної хвилі захворюваності на ГРВІ, а також "приємних" звісток від монополістів, що надають комунальні послуги, холопів загонять до стійла, що б менше в'якали і менше скакали на Банковій і Грушевського, заважаючи слугам народу вершити свою нелегку і почесну справу по остаточному розкраданню України і перетворенню малозабезпеченого населення у злидарів.
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06.09.2021 11:45
+7
Тра як в Ізраїлі - спочатку тре вакцинувати 3 рази, а потім вже Локдаун. Шоб лохі не розслаблялись
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06.09.2021 10:03
+3
Як же у них все наперед спрогнозовано... до деталей.
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06.09.2021 11:13
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Це очікувано. Святкування дня Незалежності, люди повернулися з відпочинку і менше 10% вакцинованих двома дозами
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06.09.2021 09:56 Ответить
Тра як в Ізраїлі - спочатку тре вакцинувати 3 рази, а потім вже Локдаун. Шоб лохі не розслаблялись
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06.09.2021 10:03 Ответить
Просто зелёные ублюдки помнят, когда начался Майдан.
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06.09.2021 10:10 Ответить
Оно просто так совпало само, что ЗЕляди решили запереть людей дома именно тогда, когда начался Майдан, а не раньше и не позже.
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06.09.2021 10:32 Ответить


..Вітаю .. ВСІ заяви мають ПРАВО на АЛЬТЕРНАТИВУ..



https://www.facebook.com/stasys.buitkus/videos/1169271513550031
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06.09.2021 10:35 Ответить
твари лоХдауновские
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06.09.2021 10:48 Ответить
Як же у них все наперед спрогнозовано... до деталей.
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06.09.2021 11:13 Ответить
В перекладі на загальнозрозумілу: Під шумок звичайної сезонної хвилі захворюваності на ГРВІ, а також "приємних" звісток від монополістів, що надають комунальні послуги, холопів загонять до стійла, що б менше в'якали і менше скакали на Банковій і Грушевського, заважаючи слугам народу вершити свою нелегку і почесну справу по остаточному розкраданню України і перетворенню малозабезпеченого населення у злидарів.
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06.09.2021 11:45 Ответить
Локдаун в Україні можуть запровадити не раніше листопада, - Кузін - Цензор.НЕТ 4591
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06.09.2021 11:48 Ответить
Якби наші пофігісти дотримувались елементарних правил захисту, то великої кількості захворівших би не було. У транспорті маски вже не вдягають, на вході у магазини та супермаркети вже не стоїть санітайзер для рук, майже скрізь його прибрали, тому доводиться кожного разу свій діставати з сумочки. Розслабили булки наповну, як то кажуть. А тим часом у
Європі маски вдягають у магазинах, санітайзери стоять на кожному столику у кафе та ресторанах, при вході у будь який заклад. І це при тому, що більший відсоток людей в тій же Італії вже зробили щеплення, хоча б першу дозу.
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06.09.2021 11:55 Ответить
Який сенс від масок, якщо їх вдягають - "аби була" та носять місяцями. Щодо санітайзерів теж спірне питання. Буває такого туди налиють, що шкіра облазить на долонях.
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06.09.2021 12:08 Ответить
уколись, одень две маски и уймись. если до тебя еще не дошло, то не позорься
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06.09.2021 13:10 Ответить
Локдаун в Україні можуть запровадити не раніше листопада, - Кузін - Цензор.НЕТ 7526
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06.09.2021 21:59 Ответить
поставь санитайзер для ног . КОВИД по воздуху распространяется , не через руки . привитые несут в себе в 251 раз большее количество вируса чем не привитые . именно привитые являются причиной появления новых мутаций вируса и вспышек заболевания . но бараны упорно продолжают наступать на прививочные грабли .
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06.09.2021 21:49 Ответить
Випий йаду. Локдаун в Україні можуть запровадити не раніше листопада, - Кузін - Цензор.НЕТ 1646
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06.09.2021 21:58 Ответить
В Польщі ж до прикладу, маски одягають за бажанням, при тому, що всюди є реклама і голосові сповіщення
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06.09.2021 22:40 Ответить
Маска бесполезная,как и прививки,неужели еще есть бараны,которые ведутся на подобное?Прививка с непонятными побочками на пару месяцев?
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06.09.2021 23:35 Ответить
Пророчества из фильма "Мертвый сезон" 1968г.
https://youtu.be/r9iBYfSxsD8?t=88
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06.09.2021 13:12 Ответить
Когда придут платёжки за отопление, тогда и устроят локдаун, ха-ха.
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06.09.2021 21:17 Ответить
локдаун облегчит процесс приема тысяч беженцев из Афганистана .
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06.09.2021 21:45 Ответить
Що су.и, страшно? Боїтеся вже тарифного майдану?
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06.09.2021 22:37 Ответить
 
 