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интернет (1689) Минюст (1698) оплата (81) СИЗО (1352) телефон (247) Малюська Денис (292)

"Будет значительно дешевле и официально", - Малюська рассказал, что в украинских СИЗО вскоре появятся новые платные услуги. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о новых платных услугах, которые вскоре могут появиться в украинских СИЗО. Это возможность получить доступ к интернету и телефонным звонкам за определенную плату.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время". 

Малюська отметил, что это будет официальной услугой и для ее внедрения уже готовится приказ, однако телефонные разговоры будут записываться.

"Более того, сейчас готовится приказ о введении новых сервисов — доступ к звонкам и к интернету для тех, кто находится в следственных изоляторах. У них появится новая платная услуга. Они и сейчас это платят, но взятки преступному миру. А это будет официальный сервис: можно взять, позвонить, разговор будет записан. Значительно дешевле и официально" - сказал министр.

Малюська также рассказал, что считает реформу тюрем и СИЗО чуть ли не наибольшим достижением за два года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська взял на работу в Минюст пожизненную заключенную: "Работает нормально"

Напомним, Минюст планирует выставить на продажу 35 украинских тюрем, которые уже прекратили свою профильную деятельность.

Первую тюрьму выставили на аукцион за более 220 млн грн 17 февраля.
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Топ комментарии
+28
"Будет значительно дешевле и официально", - Малюська рассказал, что в украинских СИЗО вскоре появятся новые платные услуги - Цензор.НЕТ 9261
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06.09.2021 10:35
+8
Человек-сизо.

Сизанутый министр.
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06.09.2021 10:34
+8
Не так страшен чёрт, как его Малюська
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06.09.2021 12:15
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Человек-сизо.

Сизанутый министр.
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06.09.2021 10:34 Ответить
"Будет значительно дешевле и официально", - Малюська рассказал, что в украинских СИЗО вскоре появятся новые платные услуги - Цензор.НЕТ 9261
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06.09.2021 10:35 Ответить
малюська официально разрешит бордели в сизо))
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06.09.2021 10:50 Ответить
і про наркоту не забудьте
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06.09.2021 11:57 Ответить
у мене взагалі відчуття, що і право на зброю в СІЗО отримають раніше законослухняних )))
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06.09.2021 11:58 Ответить
Не так страшен чёрт, как его Малюська
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06.09.2021 12:15 Ответить
теперь будут платить и тем и другим. Вряд ли это удешевит "сервисы".
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06.09.2021 10:38 Ответить
Бабочек давай!!
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06.09.2021 10:38 Ответить
И ганджубас с трюфелями в кляре!
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06.09.2021 12:05 Ответить
На фотке олигофрен? Ага,это ж министр юстиции.
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06.09.2021 10:38 Ответить
Ні. Це міністр юстиції
"Будет значительно дешевле и официально", - Малюська рассказал, что в украинских СИЗО вскоре появятся новые платные услуги - Цензор.НЕТ 4989 А малюська- зелений клоун.
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06.09.2021 10:51 Ответить
Ну,ну, давай ІДУЛЬГЕНЦІЮ. Гулять так гулять.
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06.09.2021 10:40 Ответить
малюську-под шконку!"платную"!...
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06.09.2021 10:41 Ответить
а кольоса - по якому прейскуранту?
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06.09.2021 10:44 Ответить
Тролинг, Рекет, теперь в открытую? Дибл.
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06.09.2021 10:44 Ответить
Тюрьмы расходятся как горячие пирожки., - Малюська 03.06.21 / Малюське в самый раз последовать совету "Нужно сваливать из этой страны"- Слуга народа Анна Колисник. Но жадность слуг народа Коломойского сильнее здравого смысла.
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06.09.2021 10:44 Ответить
"Будет значительно дешевле и официально", - Малюська рассказал, что в украинских СИЗО вскоре появятся новые платные услуги - Цензор.НЕТ 4218
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06.09.2021 10:49 Ответить
Теперь можно будет отзвониться терпиле или свидетелям, поугрожать, попугать. Ну запишут базар, ну и что? Его еще как то нужно будет притянуть за уши к делу. Каким образом, какой статьей "закрепить" воздействие подсудимого на ход судебного следствия? Свидетели начнут отказываться от первоначальных показаний. Как суд это отследит? СИЗО не обязано предоставлять суду не относящиеся к делу материалы. К уголовному, подчеркиваю, делу, которое находится в суде, не в СИЗО. Запрос суда и ответ "а? Что? Кто? Какие звонки? А, эти- не, не, не было" и прочее бла бла бла. Потому на зоне есть возможность общаться, а в СИЗО нет- именно для исключения воздействий на других участников процесса...
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06.09.2021 11:04 Ответить
Так этих тварей, типа Малюськи, не интересуют нормальные законопослушные граждане. Такое чувство что на нас охоту устроили. Преступников все больше, мошенники процветают, дурки почти закрыли и куча шизов с ножами и топорами бегают по улицам. У меня на соседней улице больного на голову второй год не госпитализируют, а он бегает каждую ночь по улицам и орет на всю угрозы, мечтает всех убить. Полиция бессильна, вот такие дела(
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06.09.2021 14:28 Ответить
Камерний бізнесмен, дайте Малюське кіоски в зонах в оренду.
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06.09.2021 11:16 Ответить
Все вірно робиться ще в тюрмах зробити борделі і тоді вся молодь вмісто виїзду за кордон піде в тюрми а що працювати не треба їсти дають є де спати і дівчатка поряд є пропозиція мінюсту збільшити зарплатню в два або три рази і на стільки ж преміальні дивись ще щось придумають ато ще самі розійдуться по тюрмах
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06.09.2021 11:28 Ответить
"Буде значно дешевше й офіційно", - Малюська розповів, що в українських СІЗО незабаром з'являться нові платні послуги - Цензор.НЕТ 1554
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06.09.2021 12:03 Ответить
Пошли, пошли, дорогой!
Я тебе новую платную тюрьму покажу "Буде значно дешевше й офіційно", - Малюська розповів, що в українських СІЗО незабаром з'являться нові платні послуги - Цензор.НЕТ 4293
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06.09.2021 14:31 Ответить
У іпанька все стабільно:якщо не продає тюрми,то перетворює їх на готелі.
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06.09.2021 15:32 Ответить
Су#а .... які ж ує#ні при владі...пздц... Цензор зробіть репортаж у яких умовах утримуются ув'язнені, яке харчування, у як примушують працювати без вихідних на мінімальну з/п на поселенні... й у морду тикнути цим ує#ням, хоча їм пох#й ... дибільним жартом відповість й далі своє.
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06.09.2021 16:42 Ответить
Якби Чезаре Ломброзо побачив морду обличчя цього малюськи, то він би сказав, що це пожиттєвий клієнт психлікарні.
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07.09.2021 06:19 Ответить
А цей тупоголовий все СІЗО облаштовує. Чи не для своїх "зелених"друзів?
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07.09.2021 08:58 Ответить
 
 