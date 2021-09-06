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паломничество (67) Умань (350) хасиды (251) ГСЧС (4482)

Более 27 тысяч хасидов из 10 стран мира уже прибыли в Умань, - ГСЧС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

По состоянию на утро 6 сентября в Умани зарегистрировались 27 757 хасидов из 10 стран мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.

Рядом с мемориальным комплексом спасатели круглосуточно обеспечивают безопасность паломников. Среди направлений, способствующих предупреждению чрезвычайных событий есть и профилактические.

Более 27 тысяч хасидов из 10 стран мира уже прибыли в Умань, - ГСЧС 01

Для этого спасатели в местах массового скопления ежедневно проводят с хасидами информационно-профилактическую работу.

Также смотрите: Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи украинским правоохранителям. ВИДЕО

"Чтобы ознакомить паломников с правилами пожарной безопасности и основными правилами жизнедеятельности, специалисты ГСЧС раздают специально разработанные памятки, где правила безопасности выписаны на английском языке", - сказано в сообщении.
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Топ комментарии
+6
Уманчани слинять пальці і рахують бабло.
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06.09.2021 11:37
+5
Ага. Спочатку збитки порахують.
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06.09.2021 11:45
+5
Откровенная диверсия против Украины, привезли со всего мира ковид, посмотрите на них, это же неадекваты,
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06.09.2021 12:13
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Нова радість стала.... Более 27 тысяч хасидов из 10 стран мира уже прибыли в Умань, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6563
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06.09.2021 11:33 Ответить
Уманчани слинять пальці і рахують бабло.
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06.09.2021 11:37 Ответить
Ага. Спочатку збитки порахують.
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06.09.2021 11:45 Ответить
ну не будь мудаком, подымают уманчане не слабо в ро-ха-шана!!! все там в плюсе!
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06.09.2021 18:12 Ответить
А зачем ругаешься,мразь?😧
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06.09.2021 18:18 Ответить
та я заметил что ты мразь, мог бы не уточнять
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06.09.2021 20:37 Ответить
Стрелочник унылый.😟
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06.09.2021 23:32 Ответить
Да отдайте им этого цадика в Израиль
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06.09.2021 11:35 Ответить
Він заповів поховати себе тут.
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06.09.2021 11:36 Ответить
Хай лежить собі на свому місці.
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06.09.2021 11:58 Ответить
З якого переляку це його місце,лайно яке вважає тільки жидів людьми,а всі інші їхні раби,з якими можна робити все що забажаєш,нафіг з пляжу це бидло паскудне!
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06.09.2021 12:13 Ответить
Якби ви знали про мої сексуальні мріїї!!! ))) Умань, Тальне та навколо - там одвіку жиди жили.
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06.09.2021 12:42 Ответить
Одвіку там жили українці,а це гості,які туди приповзли,бо з інших держав їх погнали під сраку,за все добре що вони там робили.
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06.09.2021 12:45 Ответить
а що наробили? розповідай... Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8801
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06.09.2021 18:14 Ответить
Це цитата великого вождю племені Черокі "Пустельний орел" про європейців в 1889 році?
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06.09.2021 12:48 Ответить
дебіле, де таке написано? пруф давай! Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4085
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06.09.2021 18:13 Ответить
наш будит?
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06.09.2021 11:36 Ответить
Пришле Мандельшу.
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06.09.2021 11:38 Ответить
Вони ж нібито не в стосунках)))...
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06.09.2021 11:44 Ответить
Вопрос, а как они спят?!
Как сейчас в Филадельфии Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7642
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06.09.2021 11:39 Ответить
Это трэш.😧
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06.09.2021 11:44 Ответить
братя приихалы... Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1563
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06.09.2021 12:03 Ответить
Откровенная диверсия против Украины, привезли со всего мира ковид, посмотрите на них, это же неадекваты,
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06.09.2021 12:13 Ответить
чушь! большая часть из них прибыли из Израиля, а оттуда невозможно вылететь без теста на ковид и подавляющее большинство из них вакцинированы!
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07.09.2021 15:52 Ответить
Стесняюсь спросить, нельзя ли, чтобы хасиды забрали свою святыню домой, на святую землю? По-моему, именно там ему самое место! Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8962
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06.09.2021 12:25 Ответить
Для них дім там, де їм добре. Тож не дивно що Цадік обрав свій дім в Умані, а не там де спека та солоні камінюки.
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06.09.2021 12:48 Ответить
Я вот тоже не пойму, почему Бандера всё ещё захоронен у нас в Баварии.
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06.09.2021 13:05 Ответить
Навіщо його кістки викопувати та закопувати? Щоби якийсь збоченець міг на них потанцювати?
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06.09.2021 13:35 Ответить
А что, вокруг могилы С.А.Бандеры тоже ежегодно устраивается шабаш, такой как в Умани? Я что-то пропустила? Абсолютно неуместное сравнение! Могилы многих известных людей разбросаны по всему миру. По желанию люди посещают эти захоронения, возлагают цветы. И все это тихо, соответственно месту и моменту! И только в Умани творится черт знает что! Или вам именно Бандера наступил на какую-то скрепу? Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6050
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07.09.2021 07:52 Ответить
скажите хасидам,шо лугандонцы цадика стырили...
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06.09.2021 12:40 Ответить
Причем тут английский язык? Надо было на иврите!
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06.09.2021 13:03 Ответить
пийсатый мир махровых шляп и ты шлямазл у польтишке)) Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 799
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06.09.2021 13:03 Ответить
махеровых... Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2384
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06.09.2021 18:33 Ответить
у меня такие только трусики были в детстве при усср
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06.09.2021 19:30 Ответить
Все вирусы и грязь в гости к нам!
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06.09.2021 13:05 Ответить
Вежливые люди, не?
Еще немножечко - и можно будет брать Киев...
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06.09.2021 14:09 Ответить
А можна десь побачити той список із десяти братніх країн? Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3326
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06.09.2021 14:12 Ответить
Як можна бачити з світлин - масок вони не носять в принципі. Мене чудять окремі експерти з журналюгами, що заявляють: мовляв нічого страшного, адже ізраїльтяни отримали вже третє щеплення. аж тут що ми читаємо: приїхали з десяти країн. Ну і причому тут вакцинація в Ізраїлі? Настільки я розумію - хасиди в більшості не вакцинуються зовсім. Але правил тих, що існують при перетину кордону для нас чи європейців, для них чомусь не існує. Чи може я помиляюся і у всіх прибувших є сертифікат і ще в аеропорту у них брали тест на антитіла чи що там беруть для впевненості в безпеці від такого паломництва.
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06.09.2021 15:17 Ответить
Ви ж все прекрасно знаєте. =Боротьба= з вірусом - дуже вибіркова. От вірус - один, а =боротьба= - різна. Бо політична. Від медицини та науки в ній нічого нема.

После Португалии: Швеция закрывает границу для израильтян
Ожидается, что подобные запреты примут еще несколько европейских стран
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/2961208.html
Власти Швеции - вслед за Португалией - закрывают с 6 сентября доступ туристов из Израиля на территорию своей страны. При этом никаких исключений не будет делаться даже для вакцинированных тремя дозами израильтян.

До речі, у футболі - великий скандал. Вчора мав бути відбірковий матч на ЧС 2022 між Бразилією та Аргентиною. Так там матч припинили санітарні лікарчуки з поліцаями (геть на конях до стадіону прибули): примчали арештовувать аргентинців і депортовувати з країни, бо у них =правила= щодо трьох країн.
Зразу згадалася скандальна несправедливі технічна поразка Україні через швейцарського =врача=.
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06.09.2021 21:33 Ответить
В прошлую среду был в аэропорту Борисполь, множество этих хасидов, ни на одни пейсы маска натянута не была.
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06.09.2021 15:32 Ответить
Летел с Амстердама-больше половины самолета...Один даже подошел перед посадкой-думал что это рейс в Израиль...
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06.09.2021 17:42 Ответить
Підійшов перед посадкою, думав рейс на Ізраїль, прямо як маршрутки там літаки. Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3180
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07.09.2021 09:48 Ответить
І що: нікого з тих не побили і з літака не витягли ? Справу не порушили і штраф не впаяли ?

А, вони ж - =обрані=.
То якби українець якийсь чи європеєць, американець - тоді шкандаль. "Боротьба".
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06.09.2021 21:35 Ответить
Вони прилетіли в Україну, до свого цадіка.
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08.09.2021 12:17 Ответить
таки да, оставьте же их в покое, а вдруг они все будущие преЗЕденты...
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06.09.2021 15:50 Ответить
Не чіпайте жида,бо велика огида.
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06.09.2021 17:48 Ответить
--- Та що там Умань !? Коли вся Україна оповита хазидоманією... Даремно ОП виступив .з ініціативою./навздогін щодо запровадження Великого герба України /переіменувати Україну в Русь- Україну . Коли доцільно б було охрестити нас україно--срулією ---це було б вірно ...Буквально щойно. тут же .-- надрукував замітку. як вона хутко зникла !!!Як тільки у ВР У обрали головою підкомітету із захисту СВОБОДИ СЛОВА " поважного " сруля Микиту Потураєва --ці витівки/його агентів /стали регулярними... Хто іще НЕ знає . що це за" хасид "--інформую : --- це той хто ініціював на ВР У--- впровадження гешефтів із деребаном нашої . прадідівської .ЗЕМЛІ із їх торжищ ...
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06.09.2021 17:54 Ответить
Ой а шо в Умані закон про украінську мову не діє чому вивіски по вулиці на магазинах написано якимисі єрогліфами ау хто у нас у владі захищає украінську мову всі рівні без винятків
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06.09.2021 19:36 Ответить
 
 