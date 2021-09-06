Более 27 тысяч хасидов из 10 стран мира уже прибыли в Умань, - ГСЧС. ВИДЕО

По состоянию на утро 6 сентября в Умани зарегистрировались 27 757 хасидов из 10 стран мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.

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Рядом с мемориальным комплексом спасатели круглосуточно обеспечивают безопасность паломников. Среди направлений, способствующих предупреждению чрезвычайных событий есть и профилактические.

Для этого спасатели в местах массового скопления ежедневно проводят с хасидами информационно-профилактическую работу.

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"Чтобы ознакомить паломников с правилами пожарной безопасности и основными правилами жизнедеятельности, специалисты ГСЧС раздают специально разработанные памятки, где правила безопасности выписаны на английском языке", - сказано в сообщении.