Более 27 тысяч хасидов из 10 стран мира уже прибыли в Умань, - ГСЧС. ВИДЕО
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По состоянию на утро 6 сентября в Умани зарегистрировались 27 757 хасидов из 10 стран мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.
Рядом с мемориальным комплексом спасатели круглосуточно обеспечивают безопасность паломников. Среди направлений, способствующих предупреждению чрезвычайных событий есть и профилактические.
Для этого спасатели в местах массового скопления ежедневно проводят с хасидами информационно-профилактическую работу.
"Чтобы ознакомить паломников с правилами пожарной безопасности и основными правилами жизнедеятельности, специалисты ГСЧС раздают специально разработанные памятки, где правила безопасности выписаны на английском языке", - сказано в сообщении.
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Как сейчас в Филадельфии
Еще немножечко - и можно будет брать Киев...
После Португалии: Швеция закрывает границу для израильтян
Ожидается, что подобные запреты примут еще несколько европейских стран
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/2961208.html
Власти Швеции - вслед за Португалией - закрывают с 6 сентября доступ туристов из Израиля на территорию своей страны. При этом никаких исключений не будет делаться даже для вакцинированных тремя дозами израильтян.
До речі, у футболі - великий скандал. Вчора мав бути відбірковий матч на ЧС 2022 між Бразилією та Аргентиною. Так там матч припинили санітарні лікарчуки з поліцаями (геть на конях до стадіону прибули): примчали арештовувать аргентинців і депортовувати з країни, бо у них =правила= щодо трьох країн.
Зразу згадалася скандальна несправедливі технічна поразка Україні через швейцарського =врача=.
А, вони ж - =обрані=.
То якби українець якийсь чи європеєць, американець - тоді шкандаль. "Боротьба".