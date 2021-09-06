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вакцина (3815) грипп (572) ОРВИ (207) Игорь Кузин (282) COVID-19 (18599)

Прививку от гриппа можно делать между первой и второй вакциной от COVID-19, но с интервалом в 14 дней, - Кузин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Можно делать прививки от гриппа между первой вакциной от коронавируса и между второй, но с интервалом в 14 дней.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил главный санврач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

"ОРВИ и сезонные болезни будут. Ожидается такой же эпидсезон, как и в прошлом году. Специфического или активного не ожидается", - отметил он.

Главный санврач напомнил, что сейчас начинается период вакцинации от сезонного гриппа. Поэтому в Минздраве рекомендуют делать прививки. Кузин добавил, что совмещать вакцины от коронавируса и сезонных болезней можно, но надо соблюдать интервал в 14 дней.

"Допустимо сочетание вакцины от коронавируса и сезонного гриппа. Это даже рекомендуется. Рекомендуют делать интервал между двумя прививками 14 дней-две недели. Ожидать вакцинацию от гриппа, а затем переходить на ковид-вакцинацию. Можно делать прививки от гриппа между первой вакциной от коронавируса и между второй, но нужно, чтобы было в разнице 14 дней", - объяснил Кузин.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Между первой и второй перерывчик не большой Прививку от гриппа можно делать между первой и второй вакциной от COVID-19, но с интервалом в 14 дней, - Кузин - Цензор.НЕТ 1015
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06.09.2021 11:31
+7
Давайте уже весь список укалывания от всего на свете.
Но может быть побочный эффект - организьм может сдохнуть
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06.09.2021 11:33
+7
Прослеживается тенденция скорого появления вакциновых наркоманов.
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06.09.2021 11:39
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Между первой и второй перерывчик не большой Прививку от гриппа можно делать между первой и второй вакциной от COVID-19, но с интервалом в 14 дней, - Кузин - Цензор.НЕТ 1015
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06.09.2021 11:31 Ответить
Прослеживается тенденция скорого появления вакциновых наркоманов.
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06.09.2021 11:39 Ответить
Давайте уже весь список укалывания от всего на свете.
Но может быть побочный эффект - организьм может сдохнуть
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06.09.2021 11:33 Ответить
так він є і називається "календар щеплень". загугли.
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06.09.2021 11:45 Ответить
В Израиле начали делать четвертую вакцину от КОВИД! Это уже чистый бизнес""
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06.09.2021 11:35 Ответить
Это уже по сути подписались в своем бессилии и неэффективности вакцин.
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06.09.2021 11:41 Ответить
А организм выдержит такое количество прививок за столь короткое время? Или это уже не важно? Как говорится просто бизнес - ничего личного.
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06.09.2021 11:37 Ответить
Когда речь идёт о миллиардах прибылей, то никто не будет заботится о здоровье лохов... Ничего личного, только бизнес.
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06.09.2021 11:41 Ответить
Можно хоть каждый месяц делать прививки от ковида, толку никакого от них людям, зато фармацевтическим компаниям многомиллиардные прибыли
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06.09.2021 11:38 Ответить
А вред? Вот кто его просчитывал? Думаю никто.
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06.09.2021 11:39 Ответить
Мародёрам плевать на здоровье людей, так всегда было, есть и будет... Для них люди это расходный материал.
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06.09.2021 11:42 Ответить
А когда коллективный ковидный иммунитет придет?? Он не сообщал??😀
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06.09.2021 11:40 Ответить
Та он уже пришел и работает. Просто это как с гриппом. Но есть активная мутация вируса, новые штаммы. Естественно случаи заражения имеют место быть. Вакцины от подобных вирусов никогда панацеей не были. Каждый ведь год болели в доковидный период. Бывало что и по два раза за год различными ОРВИ. И болели. И умирали от осложнений. Просто никто из этого шумиху 24/7/365 не делал и подробную статистику не вел. А иммунитет людей работает непрерывно. И коллективный иммунитет нарабатывается постоянно.
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06.09.2021 11:46 Ответить
... А иммунитет людей работает непрерывно...

Він не може працівати на повну силу, якшо поливаєшся антисептиками і ховаєшся від решти респіраторних вірусів. До речі, місцеві віряни в вакцинку уникають теми про перехресний імунітет, наприклад. А нещодавно десь було, шо звичайний ріновірус теж захищає.
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06.09.2021 13:35 Ответить
так все загадочно, что даже не знаю, чего хочется больше...
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06.09.2021 11:42 Ответить
Тупі продажні журналісти будуть і надалі роздувати тему барановірусу
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06.09.2021 12:29 Ответить
Это на повышение или понижение? Щеплення проти грипу можна робити між першою і другою вакциною від COVID-19, але з інтервалом у 14 днів, - Кузін - Цензор.НЕТ 3613
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06.09.2021 15:00 Ответить
 
 