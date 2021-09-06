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Двое крымских татар, задержанных под зданием ФСБ в Симферополе 4 сентября, остаются в полиции. ВИДЕО

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После массовых задержаний крымских татар под зданием управления ФСБ в Симферополе 4 сентября в полиции остаются двое родственников Асана и Азиза Ахтемовых, которых российские силовики задержали ранее в Крыму во время обысков 3-4 сентября.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на Зарему Ахтемову, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина, в частности, сообщила о том, что ее второй сын Арсен, а также отец Азиза Ахтемова - Эскендер остались в полиции после массовых задержаний крымских татар ночью 4 сентября. По ее информации, им вменяют "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" по статье 19.3 КоАП России.

Заседания по их административным делам, по словам женщины, пройдут 6 сентября в Киевском районном суде Симферополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция вызывает задержанных 4 сентября в оккупированном Крыму активистов "поговорить", - "Крымская солидарность"

Как сообщалось, 4 сентября около 50 крымских татар были задержаны под зданием ФСБ РФ в Симферополе в ходе протестов против незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму. Среди задержанных был председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов". Также были задержаны гражданские журналисты "Крымской солидарности" и корреспонденты Грани.ру Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.
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Кацапы - мелочный и злобный, как шакалье народец. Они не могут простить крымским татарам то, что плаатили дань крымскому хану, и крвмские татары насколько раз брали москву и сжигали ее.
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06.09.2021 12:18 Ответить
Кацапы это обычные холопы своего царя. Царь фас скажет, они и друг друга будут на куски рвать. Их надо в меру кормить, побольше пойла и пропаганды о внешних врагах, которые хотят захватить их вонючий уютный домик с дыркой в полу. И тогда править ими можно вечно.
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06.09.2021 12:29 Ответить
 
 