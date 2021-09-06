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Разумков о кадровых перестановках в Кабмине: Кто-то уйдет сам, кто-то добровольно-принудительно. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Отставки в Кабмине возможны в ближайшее время, однако данный процесс вряд ли состоится на ближайшей пленарной неделе работы ВР.
Об этом спикер ВР Дмитрий Разумков заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Возможны отставки...Есть министры, к которым есть вопросы, и у меня лично. Есть те, кто, возможно, сам уйдет в отставку, есть те, кто добровольно-принудительно уйдет", - отметил Разумков.
В то же время он отметил, что это вряд ли произойдет на первой пленарной неделе работы ВР.
"В ближайшее время вы все увидите", - добавил спикер.
Разумков также в очередной раз отметил, что сам в отставку не собирается.
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"добровольно-прінудітєльно" - он, як!
вже скоро у "Слузі народу" нікого не буде