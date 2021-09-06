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Разумков о кадровых перестановках в Кабмине: Кто-то уйдет сам, кто-то добровольно-принудительно. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Отставки в Кабмине возможны в ближайшее время, однако данный процесс вряд ли состоится на ближайшей пленарной неделе работы ВР.

Об этом спикер ВР Дмитрий Разумков заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Возможны отставки...Есть министры, к которым есть вопросы, и у меня лично. Есть те, кто, возможно, сам уйдет в отставку, есть те, кто добровольно-принудительно уйдет", - отметил Разумков.

В то же время он отметил, что это вряд ли произойдет на первой пленарной неделе работы ВР.

"В ближайшее время вы все увидите", - добавил спикер.

Разумков также в очередной раз отметил, что сам в отставку не собирается. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Разумков первый в очереди стоит как шибко умный.. Разумков о кадровых перестановках в Кабмине: Кто-то уйдет сам, кто-то добровольно-принудительно - Цензор.НЕТ 8896
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06.09.2021 12:56 Ответить
у черзі за мізками?
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06.09.2021 13:05 Ответить
Вот что Байден животворящий делает.
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06.09.2021 12:58 Ответить
ці совочні випердиші навіть не помічають, як використовують совкові меми
"добровольно-прінудітєльно" - он, як!
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06.09.2021 13:04 Ответить
Разумков о кадровых перестановках в Кабмине: Кто-то уйдет сам, кто-то добровольно-принудительно - Цензор.НЕТ 5277
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06.09.2021 13:04 Ответить
кто-то где-то у кого-то, интригует барыга барыга с вытаращенными от вранья глазами. В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков.
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06.09.2021 13:06 Ответить
це правда
вже скоро у "Слузі народу" нікого не буде
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06.09.2021 13:09 Ответить
 
 