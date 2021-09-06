Ляшко о доставленных из США в Украину инновационных лекарствах от COVID-19: "Никто никаких экспериментов не ставит". ВИДЕО
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Американская благотворительная организация Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз — 60 тысяч флаконов инновационных лекарств от коронавируса Bamlanivimab и Etesevimab для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", о том, что это за препараты, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Никто никаких экспериментов не ставит, это результат наших договоренностей, которые была финализированы во время визита президента в США. И сегодня США передали в Украину определенную партию препаратов, которые признаны FDA США (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. - Ред.) и разрешены для лечения коронавирусной болезни. Эти препараты используются для групп риска, у которых легкая форма, но их в первую очередь нужно вылечить, потому что у людей с хроническими неинфекционными болезнями чаще возникают осложнения и чаще они приводят к летальным исходам", - сказал он.
Министр сообщил, что были закуплены и другие лекарства для лечения пациентов с коронавирусной болезнью.
"Дополнительно Минздрав через свое государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" закупил другие препараты, которые сегодня признаны Всемирной организацией здравоохранения, чтобы обеспечить лечением всех украинцев, которые в этом нуждаются. Но не стоит забывать и о профилактике и вакцинироваться", - отметил он.
Ранее Ляшко рассказал, какие ограничения могут быть введены в Украине в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По его словам, пока нет оснований переходить в "оранжевую" или "красную" зоны, ограничения в основном будут касаться массовых мероприятий.
"У нас есть еще неделя, чтобы активнее провакцинироваться. Вакцина сейчас есть в Украине, и мы должны понимать, что вакцина — это единственный способ защиты от среднего или тяжелого протекания болезни. Нужно делать все, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения", — подчеркнул министр.
Напомним, по данным Минздрава, за сутки 5 сентября в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, из них 62 ребенка. Также за минувшие сутки госпитализированы 635 человек, летальных случаев — 18, выздоровели 457 человек.
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Ось документ від fda, датований 27.08., де чорним по білому написано, що йдеться про investigational drugs, про те, що вони не є затверджені для лікування ковід і решту уточнень та застережень.
https://www.fda.gov/media/145808/download
Frequently Asked Questions on the Emergency Use Authorization for Bamlanivimab and Etesevimab
On August 27, 2021, FDA reissued the Letter of Authorization for this EUA to include the following additional limitation on the authorized use for bamlanivimab and etesevimab, administered together: Bamlanivimab and etesevimab, administered together, are not authorized for use in states, territories, and U.S. jurisdictions in which the most recently published combined frequency of variants resistant to bamlanivimab and etesevimab exceeds 5%. Health care providers should review travel and contact history from two weeks prior to infection. People who have traveled to, resided in, or had close contact with an infected individual from an area where the frequency of resistant variants to bamlanivimab and etesevimab exceeds 5% should not receive bamlanivimab and etesevimab.
Q. Are bamlanivimab and etesevimab approved by the FDA to treat COVID-19?
A. No. They are not currently FDA-approved to treat any diseases or conditions, including COVID-19. Bamlanivimab and etesevimab are investigational drugs.
Від "чемпіонів світу".
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