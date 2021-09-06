Ляшко о доставленных из США в Украину инновационных лекарствах от COVID-19: "Никто никаких экспериментов не ставит". ВИДЕО

Американская благотворительная организация Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз — 60 тысяч флаконов инновационных лекарств от коронавируса Bamlanivimab и Etesevimab для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", о том, что это за препараты, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Никто никаких экспериментов не ставит, это результат наших договоренностей, которые была финализированы во время визита президента в США. И сегодня США передали в Украину определенную партию препаратов, которые признаны FDA США (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. - Ред.) и разрешены для лечения коронавирусной болезни. Эти препараты используются для групп риска, у которых легкая форма, но их в первую очередь нужно вылечить, потому что у людей с хроническими неинфекционными болезнями чаще возникают осложнения и чаще они приводят к летальным исходам", - сказал он.

Министр сообщил, что были закуплены и другие лекарства для лечения пациентов с коронавирусной болезнью.

"Дополнительно Минздрав через свое государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" закупил другие препараты, которые сегодня признаны Всемирной организацией здравоохранения, чтобы обеспечить лечением всех украинцев, которые в этом нуждаются. Но не стоит забывать и о профилактике и вакцинироваться", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прививку от гриппа можно делать между первой и второй вакциной от COVID-19, но с интервалом в 14 дней, - Кузин. ВИДЕО

Ранее Ляшко рассказал, какие ограничения могут быть введены в Украине в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По его словам, пока нет оснований переходить в "оранжевую" или "красную" зоны, ограничения в основном будут касаться массовых мероприятий.

"У нас есть еще неделя, чтобы активнее провакцинироваться. Вакцина сейчас есть в Украине, и мы должны понимать, что вакцина — это единственный способ защиты от среднего или тяжелого протекания болезни. Нужно делать все, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения", — подчеркнул министр.

Напомним, по данным Минздрава, за сутки 5 сентября в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, из них 62 ребенка. Также за минувшие сутки госпитализированы 635 человек, летальных случаев — 18, выздоровели 457 человек.