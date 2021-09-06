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Российская певица Инстасамка ругалась матом со сцены на концерте в Киеве, на который власти Украины выдали разрешение. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Российская певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, обматерила и выгнала фаната с концерта в Киеве из-за того, что ей не понравилась его внешность. Внимание! Ненормативная лексика!

Как передает Цензор.НЕТ, видео с концерта опубликовал один из Telegram-каналов.

"Можно охрану, у меня есть один человек, который мне не нравится в зале", - сказала певица сопровождая свою речь ненормативной лексикой.

Зрители поддержали Инстасамку и также начали матом оскорблять парня.

Также читайте: Российский рэпер Баста собирается еще раз выступить в Украине

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+139
Йшов 7-ий рік війни. Кацапка під ім'ям Инстасамка виступала в Києві.
Дякую, проблювався....
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06.09.2021 16:01
+90
истасосалка - ладно,хер с ней..
но что за 3,14дарасня на неё пошла - это же просто трындец,дорогая редакция..
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06.09.2021 16:02
+70
Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл - Цензор.НЕТ 8408
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06.09.2021 16:17
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Лише моральні виродки та збоченці можуть називати це "піснями" і ходити на такі концерти.
Схоже то прихильники бариги там відпочивали.
Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл - Цензор.НЕТ 779
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07.09.2021 08:56 Ответить
таки да 73 % ує..ів вибрали баригу шмарклєнського
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12.09.2021 21:36 Ответить
К сожалению Украина проиграла не только в информационной войне, но и в культурной. Посмотрите на наше молодое поколение? Они просто кончают от всяких Моргенштернов, Баст, Инсташлюх...Такое население и войной захватывать не надо, сами приползут к порогу Кремля ноги лизать за русский мир
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07.09.2021 09:05 Ответить
Вот по этому нам нужна 3я мировая война на земном шарике. Маленько быдлятину подчистить Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл - Цензор.НЕТ 5345
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07.09.2021 10:32 Ответить
А лучше астероид. Чтобы в один миг это ******** земное прекратилось. Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл - Цензор.НЕТ 6189
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07.09.2021 10:43 Ответить
Можно и так
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07.09.2021 13:59 Ответить
Та как же ты их отличишь от нормальных?? Они же прикидываются и косят под нормальных?? Поколение гугла...
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13.09.2021 10:57 Ответить
Они просто кончают от всяких Моргенштернов, Баст, Инсташлюх..)) Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл - Цензор.НЕТ 1159 .
Це ще півбіди . Справжня ж біда , коли вони - па піколу голосують за "слуг народа " ... !!
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07.09.2021 10:34 Ответить
зебильё,
уже всякое сраное кацапьё приезжает к вам, чтобы послать вас у себя дома - накуй !
поздоровляю !
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07.09.2021 09:23 Ответить
такое ощущение что в стране 100 процентов зебилов
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07.09.2021 16:07 Ответить
Скорее всего в Германии или Финляндии эта тварь бы получила депортацию со всеми вытекающими. Так ЗЕ поклонникам и нужно.
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07.09.2021 09:24 Ответить
Таліби дикуни,а це ваша «цивілізація»,так?І таких тут більшість.
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07.09.2021 09:26 Ответить
Я був на концерті Metallica в Варшаві і теж там себе поводив, як бабуїн))) Але це Metallica, а це самка кацапа
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07.09.2021 10:01 Ответить
А чего собственно ожидали от первицы ртом с погонялом кацапо инстасамка?
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07.09.2021 10:35 Ответить
Бридкі ху...соси!!!
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07.09.2021 13:39 Ответить
на эту вылупонь из Мордора приперлась поглазеть местная золотая молодежь, вот куда нужно было массово применить нацкорпус с пеной и гвоздями для забора
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07.09.2021 14:26 Ответить
а как такое вообще возмажно что патриоты скажут по этому поводу? где нацкорпус азов билецкий и прочие патриоты? неровен час так и путин под видом инстасамца припрется со своим концертом
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07.09.2021 16:06 Ответить
так это какраз они кричали на х....
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12.09.2021 17:10 Ответить
Русский мир... Кожному своє. Кому подобається, Україна не тримає. Вперед на росію, там спарюйтеся із подібними самками, живіть у бруді та лайні. Це так би мовити ваше право.
Наша справа цю Орду зупинити на власному кордоні.
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07.09.2021 16:26 Ответить
биомусор жрет сам себя!
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07.09.2021 19:17 Ответить
Это идиотское постановочное.
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12.09.2021 22:39 Ответить
Да возможно дешевый пиар для певицы ртом, рейтинг которой уже не торт
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13.09.2021 07:54 Ответить
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