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Платят 4 тыс. рублей с задержкой на 8 месяцев: Сотрудники троллейбусного депо в оккупированном Краснодоне жалуются на задержку зарплат. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В оккупированном Краснодоне сотрудники троллейбусного депо жалуются на мизерные зарплаты, которые, к тому же, задерживают на 7-8 месяцев.

Об этом в своем видео на YouTube рассказывает журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Терпение лопнуло о сотрудников "Краснодонского троллейбусного управления". Люди в отчаянии записали обращение к так называемым "властям" "ЛНР" и рассказали, что им платят зарплату в размере 4-5 тыс. российских рублей, да и ту выдают нерегулярно и частями", - отметил Казанский.

Жители оккупированного Сорокино рассказывают, что зарплату уже задерживают на 7-8 месяцев. 

"На неподконтрольной тееритории нельзя бастовать, протестовать, митинговать. За это людей могут объявить пособниками Украины и отправить "на подвал". И если сотрудники Краснодонского депо решились на такие меры, записать такое видеообращение, значит ситуация действительно критическая и другого выхода у людей просто нет", - подчеркнул Казанский.

"Как можно прожить на такие деньги? Администрация не помогает, никто нам ничего не помогает. Как можно нам жить?", - говорит одна из сотрудниц депо.

Также читайте: "Слуга народа" Аристов ведет бизнес с русскими, что объясняет фотографии его сына на фоне Кремля, - Казанский

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+34
Вот упыри! Вы чё думали, беспрепятственно разговаривать на русском - это забесплатно? А охрана от биндеровцев и негров из НАТО? И они ещё чем-то недовольны!
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06.09.2021 17:00
+27
Дуже радію за віслюків , які колись верещали , що годують усю Україну.
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06.09.2021 17:00
+19
Денег нет, но вы держитесь.
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06.09.2021 16:59
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Денег нет, но вы держитесь.
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06.09.2021 16:59 Ответить
пусть не держатся.. пусть выходят и перегораживают улицы, крича "долой фОшиздов! Дампаз не станет на колени!" "Як можна прожити на такі гроші?": співробітники тролейбусного депо в окупованому Краснодоні скаржаться на затримку зарплат - Цензор.НЕТ 7755..
именно так они делали против "хунты" в 2014 - и НЕ боялись))
Неужто сейчас против своих "народных" властей - испугаются и зассут? "Як можна прожити на такі гроші?": співробітники тролейбусного депо в окупованому Краснодоні скаржаться на затримку зарплат - Цензор.НЕТ 7755
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06.09.2021 17:18 Ответить
Дуже радію за віслюків , які колись верещали , що годують усю Україну.
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06.09.2021 17:00 Ответить
Згоден. Голодати без "біндер" повинно бути легше.
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06.09.2021 17:02 Ответить
И не только её, а и нахлебников из Евросоюза.
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06.09.2021 17:41 Ответить
Навіщо нам про цих убогих розказувати? Щоб відволікти увагу від наших проблем?
Де наша зарплата в 4000 у.е., а, Зелена шмаркля?
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06.09.2021 17:00 Ответить
А вы - учитель? Если нет, то он вам ничего не должен!
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06.09.2021 17:01 Ответить
Не знаю ким працює ця "молодогвардійка", але у нас водій тролейбуса отримує близько 15 000 грн.
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06.09.2021 17:02 Ответить
Вот упыри! Вы чё думали, беспрепятственно разговаривать на русском - это забесплатно? А охрана от биндеровцев и негров из НАТО? И они ещё чем-то недовольны!
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06.09.2021 17:00 Ответить
злой ты змей)
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06.09.2021 17:01 Ответить
они были вторыми после крысчан кто пытался намазать Родину на бутерброт "Как можно прожить на такие деньги?": Сотрудники троллейбусного депо в оккупированном Краснодоне жалуются на задержку зарплат - Цензор.НЕТ 7571
- свободная Украина потом повторила это еще раз в 2019-ом - тот же результат..
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06.09.2021 17:02 Ответить
У Кремлі заявили, що будуть "м'якою силою" просувати "русский мир" в Україні.
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06.09.2021 17:02 Ответить
аполитично мыслят . нужно во всем искать плюсы . нет денег ? не беда . за то свобода *** . не под Хунтой . и солдат НАТО нет "Как можно прожить на такие деньги?": Сотрудники троллейбусного депо в оккупированном Краснодоне жалуются на задержку зарплат - Цензор.НЕТ 4792
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06.09.2021 17:03 Ответить
А нахера в руском мире тролейбуси?
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06.09.2021 17:05 Ответить
Після цієї заяви певне закриють депо і поїде вона в Якутію, розказувати бурятам що таке тролейбус.
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06.09.2021 17:07 Ответить
фоторобот троллейбуса составленный якутами по описанию кондукторши из Краснодона "Як можна прожити на такі гроші?": співробітники тролейбусного депо в окупованому Краснодоні скаржаться на затримку зарплат - Цензор.НЕТ 9546
"Як можна прожити на такі гроші?": співробітники тролейбусного депо в окупованому Краснодоні скаржаться на затримку зарплат - Цензор.НЕТ 9084
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06.09.2021 17:15 Ответить
В Якутии, по идее, должны валиться якуты, б ты ы по южнее.
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06.09.2021 18:54 Ответить
))) правильно арбу и пусть передвигаются...
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06.09.2021 17:26 Ответить
Зато без биндер жи!
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06.09.2021 17:06 Ответить
Зато нє запєнівают монтажний пєной і в пісі пєнобєтон не запіхівають!
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06.09.2021 17:11 Ответить
запіхвують
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06.09.2021 17:16 Ответить
Главное, что не надо "кормить Запад и биндер"(с). Жрите, нах!
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06.09.2021 17:11 Ответить
Упоротые ватницы. По рожам видно. А как можно было визжать-"путен введи войска"?
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06.09.2021 17:13 Ответить
москалі успішно виявили і покарали колаборантів
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06.09.2021 17:13 Ответить
Ради языга и дидов нада жить и на такие деньги!
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06.09.2021 17:16 Ответить
Называется зажили побагатому.
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06.09.2021 17:23 Ответить
"Як можна прожити на такі гроші?": співробітники тролейбусного депо в окупованому Краснодоні скаржаться на затримку зарплат - Цензор.НЕТ 6102
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06.09.2021 17:23 Ответить
Это чё - зарплата = бутылка джек дениэлса?😁😁😁
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06.09.2021 17:32 Ответить
А з якого перепугу це повинно нас цікавити? Кричали з піною у рота- путєн ввєдівайска, тепер жріть,щоб ви там всі повдавились.
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06.09.2021 17:35 Ответить
а дочка Пушилина отдыхает в Дубаях за 3000 $ в сутки
А точно - это же совсем другая страна
То "ДНР" а это "ЛНР" Платять 4 тис. рублів із затримкою на 8 місяців: співробітники тролейбусного депо в окупованому Краснодоні скаржаться на затримку зарплат - Цензор.НЕТ 7933
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06.09.2021 17:36 Ответить
Диды терпели и вам велели! И не вздумайте майданить там!
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06.09.2021 17:36 Ответить
порадовались бы за дочку пушилина ихнего.., а то все ноют и ноют..., вон как ребенок хорошо отдохнул...
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06.09.2021 17:41 Ответить
Ну и что???? Зато вас слышат!!!! Причем отчетливо слышат каждое ваше слово!!!
Ну а дальше...???

Да хоть усрись, да хоть камни с неба!!!
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06.09.2021 17:43 Ответить
"Ситуация сложилась казусная..."
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06.09.2021 17:46 Ответить
вы же хотели умереть в "русском мире"? - ну, вот вам все для этого условия создали, а вы такие неблагодарные, ноете...
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06.09.2021 17:52 Ответить
цензор за зелену владу і видаляє негатив про зелену владу сам чи цензор не володіє своїм чатом і за нього то роблять зелені хакери?
Видалене:
Зелень спамить, стидно? що Порошенківський пакунок зайшов, а зелені його угробили.
Заспамлене:
може ти ще скажеш, чого більше немає пакунка малюка і дадуть лише гроші? а мамки кажуть, що пакунок узяли б для первенця, бо там були класні няшки. чого при Зе це все здохло? Порошенко винуватий?
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06.09.2021 17:56 Ответить
але все заскрінено. такі шедеври треба лише скрінити. для консіліума.
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06.09.2021 17:57 Ответить
Зарплату затримують? Та невже до сих пір "кормят нахлебніков із Євросоюза"?
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06.09.2021 18:10 Ответить
Ну и? Мне как украинцу это не интересно. Это их выбор. Почему меня это должно волновать? Меня больше интересует к примеру а как у нас в троллейбусных депо дела обстоят? Что, у нас работники общественного транспорта ходят в костюмах от Версаче и каждое утро завтракают бутербродами с черной икрой?
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06.09.2021 18:52 Ответить
"Как можно прожить на такие деньги? Администрация не помогает, никто нам ничего не помогает. Как можно нам жить?", - говорит одна из сотрудниц депо.Источник: https://censor.net/ru/v3286634 , потерпи маларасиська, скоро у вас и эти деньги станут роскошью! ***** ввел вайска!!! =)
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06.09.2021 18:56 Ответить
Вспомните свою подпольную «Молодую гвардию», которая боролась с фашизмом, найдите своего Олега Кошевого, и уперед - боритесь в Краснодоне с русским фашизмом.
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06.09.2021 19:15 Ответить
Та ну їх дурнів, своїх проблем вистачає.
Потрібно було думати в 2014 році.
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06.09.2021 19:41 Ответить
Депо є, то добре...
А тролейбус, хоч один, залишився???
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06.09.2021 19:46 Ответить
Колись писали що є, від копростанського тролейбусного цвинтаря...
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06.09.2021 21:25 Ответить
Навіщо там взагалі тролейбуси? Он у Луганську знищили трамвай і нічого, живуть. А у цьому селищі краснодон тролейбус-це занадто
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06.09.2021 20:18 Ответить
ух ты, там еще и троллейбусы до сих пор есть. неожиданно.
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06.09.2021 21:23 Ответить
Дык, зато без биндер!
Твари ...
Что, кто-то хочет вернуть их обратно, в Украину? Ну, разве что персонально к вам в квартиру.
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06.09.2021 21:30 Ответить
Может их пожалеть?
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06.09.2021 21:31 Ответить
От суки колорадські . Їх кацапи спасають від біндєравцев , а вони гади грошей хочуть . Продажні ватні тварі .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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06.09.2021 22:18 Ответить
 
 