Платят 4 тыс. рублей с задержкой на 8 месяцев: Сотрудники троллейбусного депо в оккупированном Краснодоне жалуются на задержку зарплат. ВИДЕО

В оккупированном Краснодоне сотрудники троллейбусного депо жалуются на мизерные зарплаты, которые, к тому же, задерживают на 7-8 месяцев.

Об этом в своем видео на YouTube рассказывает журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

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"Терпение лопнуло о сотрудников "Краснодонского троллейбусного управления". Люди в отчаянии записали обращение к так называемым "властям" "ЛНР" и рассказали, что им платят зарплату в размере 4-5 тыс. российских рублей, да и ту выдают нерегулярно и частями", - отметил Казанский.

Жители оккупированного Сорокино рассказывают, что зарплату уже задерживают на 7-8 месяцев.

"На неподконтрольной тееритории нельзя бастовать, протестовать, митинговать. За это людей могут объявить пособниками Украины и отправить "на подвал". И если сотрудники Краснодонского депо решились на такие меры, записать такое видеообращение, значит ситуация действительно критическая и другого выхода у людей просто нет", - подчеркнул Казанский.

"Как можно прожить на такие деньги? Администрация не помогает, никто нам ничего не помогает. Как можно нам жить?", - говорит одна из сотрудниц депо.

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