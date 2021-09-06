Платят 4 тыс. рублей с задержкой на 8 месяцев: Сотрудники троллейбусного депо в оккупированном Краснодоне жалуются на задержку зарплат. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В оккупированном Краснодоне сотрудники троллейбусного депо жалуются на мизерные зарплаты, которые, к тому же, задерживают на 7-8 месяцев.
Об этом в своем видео на YouTube рассказывает журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"Терпение лопнуло о сотрудников "Краснодонского троллейбусного управления". Люди в отчаянии записали обращение к так называемым "властям" "ЛНР" и рассказали, что им платят зарплату в размере 4-5 тыс. российских рублей, да и ту выдают нерегулярно и частями", - отметил Казанский.
Жители оккупированного Сорокино рассказывают, что зарплату уже задерживают на 7-8 месяцев.
"На неподконтрольной тееритории нельзя бастовать, протестовать, митинговать. За это людей могут объявить пособниками Украины и отправить "на подвал". И если сотрудники Краснодонского депо решились на такие меры, записать такое видеообращение, значит ситуация действительно критическая и другого выхода у людей просто нет", - подчеркнул Казанский.
"Как можно прожить на такие деньги? Администрация не помогает, никто нам ничего не помогает. Как можно нам жить?", - говорит одна из сотрудниц депо.
Пожалуйста, подождите...
именно так они делали против "хунты" в 2014 - и НЕ боялись))
Неужто сейчас против своих "народных" властей - испугаются и зассут?
Де наша зарплата в 4000 у.е., а, Зелена шмаркля?
- свободная Украина потом повторила это еще раз в 2019-ом - тот же результат..
А точно - это же совсем другая страна
То "ДНР" а это "ЛНР"
Ну а дальше...???
Да хоть усрись, да хоть камни с неба!!!
Видалене:
Зелень спамить, стидно? що Порошенківський пакунок зайшов, а зелені його угробили.
Заспамлене:
може ти ще скажеш, чого більше немає пакунка малюка і дадуть лише гроші? а мамки кажуть, що пакунок узяли б для первенця, бо там були класні няшки. чого при Зе це все здохло? Порошенко винуватий?
Потрібно було думати в 2014 році.
А тролейбус, хоч один, залишився???
Твари ...
Что, кто-то хочет вернуть их обратно, в Украину? Ну, разве что персонально к вам в квартиру.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!