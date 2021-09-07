Противники вакцинации забросали премьера Канады Трюдо гравием. ВИДЕО
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Противники вакцинации от коронавируса во время протеста забросали небольшими камнями премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что инцидент произошел в Лондоне, провинция Онтарио, через несколько часов после предвыборного мероприятия Трюдо, на котором он заявил, что "не отступит" перед лицом "антивакцинаторской толпы".
"В этой стране есть небольшой элемент маргиналов, которые злятся, не верят в науку, устраивают расистские, женоненавистнические нападения. Канадцы, подавляющее большинство канадцев не являются ими… И я знаю, что они не позволят этому голосу, этой мафии противников вакцинации, диктовать, как эта страна переживет пандемию", – говорил Трюдо за несколько часов до инцидента.
После этого протестующие, многие из которых выступали против вакцинации от коронавируса и мер общественного здравоохранения, забросали премьера Канады гравием, когда он в окружении журналистов и охраны садился в автобус. На видео этот инцидент запечатлен примерно на 01:30.
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Уже в самолете Трюдо сказал репортерам, что камни возможно попали ему в плечо. "Там были небольшие кусочки гравия. Это не большая проблема", – заявил он.
Политический оппонент Трюдо, лидер консерваторов Эрин О'Тул, назвал в Twitter этот инцидент "отвратительным", и осудил действия демонстрантов "самым решительным образом".
"Политическое насилие никогда не может быть оправдано, и наши СМИ не должны подвергаться запугиванию, преследованию и насилию", – заявил он.
Напомним, 15 августа Трюдо назначил внеочередные парламентские выборы в Канаде. Сейчас у его Либеральной партии нет большинства. Сам же Трюдо заявил, что "канадцам нужно выбрать, как страна закончит борьбу с COVID-19".
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Кльозетовий анеґдот з часів прабабці Австрії:
Вернувся з Першої світової жовнір у глухе але рідне село, посідали з родиною за стіл, а згодом вийшли з неньом на подвір'я попахкати люлькою. Той сина й питає:
- Сину, що приніс' ис файного додому з тої войни?
- Ну, карабіна приніс, тату.
- А покажи яка з него користь!
Хлопака наладував карабін і каже:
- Видите тату ворону на дубі?
- Вижу.
Паль і ворона вже під деревом нежива.
- О, то файна річ, - каже старий, - а ше шо маєш доброго?
- Маю ґранат.
- А ну, покажи.
Син дістає з мішка гранату й каже:
- Видите тату той старенький кльозет вуйка Стефка?
- Но, певні жи вижу.
Хлопака жбурляє гранату і дерев'яний туалет вуйка розлітається на друзки, тільки хмара пилюки догори.
- Файно, - каже батько, - то би ся Стефко тішив, якби у тім кльозеті не сидів зі свойов француватов ґазетов!
Втім, ти правий. Знання мови нашими міністрами вводить мене у стан неконтрольованого реготу.
Так от ті що вводять своїми знаннями у стан істеричного сміху вирішили що всі решту тупіші від них і не знають державну мову навіть на їх рівні! Це вже діагноз ,на мою скромну думку. А як ти думаєш...?
Хм. А вот первый вопрос и вправду... занимателен. К сожалению, образцы письменности и языка автохтонного населения, скажем, племен тавров - не сохранились. А то и более ранние вещи типа трипольской культуры... а жаль. Было б проще)
Хм №2. Вот прям даже и не знаю. Ты меня удивил - ведь и "мою" версию вряд ли можно назвать 100% автохтонной, там заимствований хватает.
Тогда... тогда... а знаешь? Цель языка - объединять, верно? Да и вообще нашей стране не хватает единства, так? Ну так пусть они все будут верными? Главное чтоб понятными. А меряться цветом штанов... будем в другом месте. Пойдет?)
"Да и вообще нашей стране не хватает единства, так?" - зелена піzдобратія об'єднала країну як ні одна попередня банда. 99,5% ладні порвати їх як тузік шапку. Просто вичікують хто почне.
"К сожалению, образцы письменности и языка автохтонного населения, скажем, племен тавров - не сохранились. А то и более ранние вещи типа трипольской культуры... а жаль. Было б проще)"- це вже немає значення , вони вже не живуть тут з нами. а може просто гіпотеза "науковців" введена у ранг наукової "істини". Подібно як гіпотеза Чарліка Дарвіна була насильно нав'язана Хакслі як безальтернативна,хоча й бездоказова.
2) Проблема в том, что когда это удастся, то опять начнется бардак ибо нет единства среди противников Зе.
3) Живут. В своих потомках. Нас)) А может Вы и правы))
Будь они едины... было бы интересно.
Вот я. Вроде не дурак)) Имею желание работать на народ - именно на народ, на страну.
Допустим, я пришел к власти, не важно как.
Первое что я сделаю - будет физическая деолигархизация (в отличие от "потемкинской" у зе). Вот почти прям как в 1917 году. Как думаешь, пустят меня во власть?))
Был бы рад согласиться с их отсутствием... но они живут, здравствую, имеют деньги и влияние. "- поки що.....
Антиваксери такі дебіли ппц))))
А Трюдо жжёт как завзятый балабол. Так тупо и подло оббрехивать оппоненто, навешивать ярлыки в - часть политической борьбы в США и Канаде. Особонно это ********* леваки, к которым трюдо и относится.
Ученые завтра скажут, что они заблуждались..... И всего делов.
"Зємля єсмь плоская" - нє-учоньіє "плоскозємєльщікі" ХХІ вєка.
І тогда, і сєйчас ані настаівалі (-ют), шо нє ашибалісь. Всєво дєлов-то.
Калавур!
Жёлтая пресса, зелёный президент. Они друг друга стоят.
Ха-ха-ха.
А вообще весело...
1) дубинкой копа в рыло при разгоне законного антиковидистеричного митинга - это норм.
2) кусочком гравия на излете в плечо - цитирую: "расистские, женоненавистнические нападенияИсточник: https://censor.net/ru/v3286725"
А де =врачиха= з ТоронтА з =подружкою= ?
Щоб пропагандисти лайкали і помийниці дякували за "правду".
А Трюдо уже не перший раз так стрічають під час передвиборчих гастролей. В одному місті навіть змушені були анулювати захід (торонтівська околиця). І тепер (хоч він бравурненько заявляє, що його подібні виступи не примусять відступити) штаб партії не публікує заздалегідь, де він буде. В останню хвилину.
І дружка його по коаліції, сикха, теж =люб*язно= зустрічали, аж казали =забирайся назад додому=.
https://www.cbc.ca/player/play/1939699267775