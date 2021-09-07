Разумков о ДТП "слуги народа" Трухина: "Даже если он невиновен, доказать это будет очень сложно". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал масштабное ДТП с участием народного депутата "Слуги народа" Александра Трухина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"После этих событий я Трухина не видел. Мы все люди, можем попасть в неприятности - да, это плохо, но, к счастью, все живы. И правильная реакция была выйти и сказать: да, произошло ДТП, я не был за рулем, я был рядом, трезвый/нетрезвый. И снять все эти вопросы. Сегодня все это выглядит странно, когда человек находится непонятно где, потом в больнице… Даже если всего этого не было, доказать будет сложно", - отметил глава парламента.
По словам Разумкова, общественность будет говорить, что Трухин представитель власти и его покрывают, отмазывают, находят другие аргументы, чтобы его не наказали.
"Даже если он невиновен, доказать это будет очень сложно, ему в первую очередь как народному депутату. Для меня странно такое поведение, мы же всем говорим о публичности. Наиболее правильный вариант развития событий - честно выйти и сказать, какая ситуация, это бы сняло много вопросов, и для него в первую очередь. Индульгенций не будет ни от полиции, ни от ГБР", - добавил спикер Рады.
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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
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Все в лучших традициях: "Пастернака не читал, но осуждаю"
І знову 73% дебілам - а все це ви, придурки. ну як можна було віддати владу в країні такому непотребу? Сумнівів, ідіоти, у своїй власній неповноцінності у вас так і не виникає? Прибирати за собою не збираєтесь? Хоча, акакаяразніца?
1. Трухин не пил, но скорость превысил и вьехал - бывает со всеми. Но если он умный человек, которому можно доверить государство, то он бы сам настоял на алькогольной пробе, чтобы пресечь все разговоры. Но он дурак - пробы не сделал, а на хрен нам в управлении дураки.
2. Бухал за рулем, поэтому не сделал пробу и врет. А на хрен нам в управлении государством дураки, которые пьют и врут!
В общем как ни крути - не те люди у власти.