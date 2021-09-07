"Под трибунал его не отправили, выговор не сделали", - пропагандистка Скабеева возмутилась желанием главкома ВСУ Залужного проехать на танке по Красной площади в Москве. ВИДЕО
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Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева возмутилась желанием главкома ВСУ Валерия Залужного проехать на танке по Красной площади и Арбату.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Скабеева с увереностью отметила, что такое заявление Залужного должно привести к наказанию и добавила, что Залужный еще и лично поблагодарил военных, которые на репетиции парада ко Дню Независимости исполнили песню "Путин-х#йло".
"Свеженазначенный командующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что мечтает прокатиться на танке, - наверное, на "Абрамсе", по Красной площади, размахивая при этом сине-желтым флагом... Это официальное заявление главкома братской Украины... Обращаю ваше внимание - командующего никто не поправил, в отставку или под трибунал не отправил, ввыговор сделан не был... Этот Залужный потом рассказал, что он лично поблагодарил военных, которые на репетиции парада ко Дню Независимости исполнили песню-кричалку про Путина. Заявил, что поют украинские солдаты такие песни искренне", - сказала Скабеева.
Пожалуйста, подождите...
Її прізвище *********, а не Скабєєва, попрошу виправити.
Буде дуже гарно.
Який трибунал ? Яка відставка ?
Залужний висловив думку дуже великої частини українців.
Так що вий далі.
Я вєе не кажу про "кричалку" за те , що господаря цієї лярви Ольхи зовуть (о диво - виявляється ) справжнє ***** !
Перед тем как посмотрите ролик напомню, что Украина еще со времен "ненавистного пороха" совместно с Турцией производит ударные беспилотники и комплектующие. Так же поставляют двигатели к тяжелым турецким беспилтникам (из все предложений украинское оказалось наиболее подходящим и надежным)
В шоке даже Эрдоган! Посрамленная "авиационная сверхдержава" хочет помочь Турции делать беспилотники
Это предлагают те вяликие гаварящие у которых ничего не летает и не ездит!
В совке все было на поволоке! Теперь прогресс! В дело пошол скотч!
"Нано-технологии" в действии: вертолет Ми-28 на скотче и чудо-танк "Армата" на хомутах
Зэ ля! Когда же наши войска перестанут унижать твои бобики в министерствах?
Когда ты трижды уклонист и веселитель сепаров перестанеш гадить Украине?