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Железнодорожный путепровод строят в Запорожской области: Дорожники показали, как будет выглядеть мост после завершения работ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В Запорожской области строят железнодорожный путепровод в рамках строительства магистрали через реку Днепр.

Об этом сообщает на своей официальной Facebook-странице Служба автомобильных дорог в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

Служба автомобильных дорог продемонстрировала видео того, как это сооружение будет выглядеть после строительства в рамках программы "Большая стройка".

Дорожники отмечают, что речь идет о так называемом сооружении №18, которое входит в комплекс магистрали.

"Многие запорожцы, проезжая Набережной магистралью, задаются вопросом: что за работы ведутся на насыпи, по которой проходит железная дорога и что должно быть на этом месте. Некоторые считают, что там строят тоннель, некоторые вообще не понимают, что там строится. На существующей насыпи мостостроители строят железнодорожный путепровод, под которым будет проходить автотранспортная магистраль (заезд на вантовый мост)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после завершения строительства по факту дорога будет иметь больше полос движения транспорта, чем показано на видео.

На сегодня подрядчики уже забетонировали 47 буронабивных свай и выполняют работы по устройству последующих. Всего планируется 66 шт.

Запорожские мосты - это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, состоящий из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Истории строительства моста - 16 лет.

В декабре 2020 года во время визита в Запорожье Президент Владимир Зеленский открыл первую часть моста из балок через реку Старый Днепр, который является частью автотранспортной магистрали. До конца года планируется открыть движение по всей верховой части моста (речь идет о вантовом и балочном мостах).

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Автор: Богдан Гуньковський
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не знаю какой дурак проектировал столбы/опоры посреди дороги с поворотом, но место указанное стрелкой будет местом постоянных аварий..
Железнодорожный путепровод строят в Запорожской области: Дорожники показали, как будет выглядеть мост после завершения работ - Цензор.НЕТ 3319
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07.09.2021 11:13 Ответить
Если так подходить, то там в любом случае будет место аварий. Без столба будут встревать во встречные машины, а так между ними хоть столб будет... Железнодорожный путепровод строят в Запорожской области: Дорожники показали, как будет выглядеть мост после завершения работ - Цензор.НЕТ 9173
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07.09.2021 11:17 Ответить
там и старый "тоннель" место хитрое. местные уже привыкли к тому экстремальному перекрёстку.
туть.
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07.09.2021 11:46 Ответить
Докотились... мультики пішли.
Раніше кожен шматочок рекламували,і ось.
Нагадало:
Железнодорожный путепровод строят в Запорожской области: Дорожники показали, как будет выглядеть мост после завершения работ - Цензор.НЕТ 6851
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07.09.2021 11:16 Ответить
Та шо-шо, а мультики на компьютері для вумного наріду робити вміють...
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07.09.2021 13:21 Ответить
 
 