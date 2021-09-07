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пропаганда (3469) Мураев (136) Шарий Анатолий (220) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры": Как Мураев на канале "Наш" создает собственного Шария. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Скандалы, интриги, подковерные игры - это не о боевике или сериале, а о том, как ватники всех мастей начинают бороться за то, кто из них в Украине главный.

Украина понемногу входит в новую избирательную кампанию - до выборов в Раде осталось два года, и представители "русского мира" уже активно готовятся собирать под свое крыло остатки своего несчастного электората.

Богдан Буткевич представил себя в террариуме и внимательно исследовал, что происходит в ватном сегменте избирательного поля. Спойлер - очень интересные вещи, как ни странно. Ведь там активно разворачивается соревнование за звание лидера ватников в этом электоральном гетто, размером где-то в 15%.

У пророссийского лагеря в Украине уже давно настоящий кризис идей. Что они планируют с этим делать? Как Евгений Мураев хочет занять нишу Виктора Медведчука? И как Мураев принялся выращивать некоего "собственного Шария" из Макса Назарова?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ.

Смотрите: Проект "Без цензуры": США не сдали Украину. Все об итогах визита Зеленского в Вашингтон. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
и *******
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07.09.2021 13:55
+5
"МуШарий"- новый фуйловский яд
для украинской нации .
где наш пенициллин ?
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07.09.2021 13:05
+5
Коломойський же виростив шмарія із дубінського, то чому мураєву не спробувати.
Довбнів в країні вистачає.
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07.09.2021 16:49
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Мураєв демагог.
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07.09.2021 13:02 Ответить
Найбільший демагог,пустодзвін і брехло кллован і Ко.
PS : не в захист мураєва.Проєкт "Без цензури": Як Мураєв на каналі "Наш" створює власного Шарія - Цензор.НЕТ 9643
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07.09.2021 13:05 Ответить
и *******
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07.09.2021 13:55 Ответить
"МуШарий"- новый фуйловский яд
для украинской нации .
где наш пенициллин ?
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07.09.2021 13:05 Ответить
кацапського холуя обідєть можєт каждьій)
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07.09.2021 13:05 Ответить
Сралина на них нет, расстреляли бі за шпионаж в пользу врага и дезинформацию.
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07.09.2021 13:10 Ответить
Жаль нема в нас ні Бандери, ні Шухевича. Не бігав би цей "стронниг руцкага мира" довго. руцьки свині не просто підняли голову, вони йдуть в напад
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07.09.2021 14:51 Ответить
Вопрос почему канал " Наш" не закрыт как враждебный Украине, а Мураев и подобные на свободе. И это вопрос не только к нынешнему президенту, но и к предыдущему.
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07.09.2021 16:16 Ответить
Именно так. А автор, какого-то мурыжит этого Мураева 20 минут, вместо того, что-бы задавать вопросы власти.
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07.09.2021 16:28 Ответить
Коломойський же виростив шмарія із дубінського, то чому мураєву не спробувати.
Довбнів в країні вистачає.
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07.09.2021 16:49 Ответить
Навіщо комусь вирощувати нового Шарія коли старий Шарий ще живий?..І якщо у "ватному гадучнику" є ніша,то її обов"язково хтось займе...А раз її хтось обов"язково займе,то який сенс в монолозі Буткевича?..Не бачу іншого пояснення,як йому забашляв хтось інший з "ватного гівна"...
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07.09.2021 17:12 Ответить
Дай ссылку на брехливую новость с цензора?
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07.09.2021 19:39 Ответить
Этот Макс Назаров типичный малоросс-запроданец: во-первых, из села, а во-вторых, не Назаров он, а какой-то Запердыщенко. При этом строит из себя гарадскова русскаязычнава.
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07.09.2021 19:42 Ответить
Цей рижебородий брехливий цап "максназарофф"-типова українська гнида,яка гірша за кацапську вошу.
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07.09.2021 20:32 Ответить
знаем, знаем, розумеем, пульпахфюрер, мизги - кто тебе текст пишет то????
знаю знаю, кто то там с двойной фамилией, хотя тройная надо уже как бы?
тьху! знаю, знаю, власне.
кривлянья уже сверхневыносимые
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08.09.2021 13:35 Ответить
 
 