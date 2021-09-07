Проект "Без цензуры": Как Мураев на канале "Наш" создает собственного Шария. ВИДЕО

Скандалы, интриги, подковерные игры - это не о боевике или сериале, а о том, как ватники всех мастей начинают бороться за то, кто из них в Украине главный.

Украина понемногу входит в новую избирательную кампанию - до выборов в Раде осталось два года, и представители "русского мира" уже активно готовятся собирать под свое крыло остатки своего несчастного электората.

Богдан Буткевич представил себя в террариуме и внимательно исследовал, что происходит в ватном сегменте избирательного поля. Спойлер - очень интересные вещи, как ни странно. Ведь там активно разворачивается соревнование за звание лидера ватников в этом электоральном гетто, размером где-то в 15%.

У пророссийского лагеря в Украине уже давно настоящий кризис идей. Что они планируют с этим делать? Как Евгений Мураев хочет занять нишу Виктора Медведчука? И как Мураев принялся выращивать некоего "собственного Шария" из Макса Назарова?

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