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Экокатастрофа в Кривом Роге: город накрыла туча розовой пыли. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Кривой Рог накрыла туча розовой пыли

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет житель города Микола Колесник и публикует видеозапись экологического бедствия.

"Теперь с Арселором в раскрашивании Кривого Рога в цвета грустной радуги уверенно состязается Рудомайн. Из его прибыли финансируется возрожденный ФК Кривбас. Снято с улицы Есенина в частном секторе. Последние дни августа. Видно помещение станции Мудрена", - пишет он в комментарии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Зрелище не из приятных, на пляже стоит вонь", - после дождя море в одесской Аркадии покрылось белой жижей. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+19
странно, почему не зеленой...
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07.09.2021 12:48
+17
Ато, что их накрыла зеленая плеснь проспали.
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07.09.2021 12:49
+12
зеленая шелуха бывает
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07.09.2021 13:01
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А там бывает пыль другого цвета?... Экокатастрофа в Кривом Роге: город накрыла туча розовой пыли - Цензор.НЕТ 2852
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07.09.2021 12:48 Ответить
зеленая шелуха бывает
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07.09.2021 13:01 Ответить
Головне, щоб дороги були.
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07.09.2021 13:02 Ответить
в Кривом Роге даже воробьи красные летают)))
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07.09.2021 13:04 Ответить
Один раз наблюдав як червоні горобці билися проти чорних за право покупатися в калюжі.... Епічно : "красные против черных " !!!!
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07.09.2021 13:18 Ответить
А ще є Криворогатінська загадка : Чому більшість місцевих жінок фарбують волосся на голові хною ?
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07.09.2021 13:20 Ответить
#хвилинка_сексизму
Нагадало інше - "чому руді дівчата більш схильні до розпусти"
(бо коли дах іржавий, то у льоху завжди мокро)
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07.09.2021 14:58 Ответить
Сиреневый туман как ЗЕлин обман.
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07.09.2021 13:20 Ответить
какой преЗЕк, такой и ветер

Штирлиц шел по лесу: Голубые ели - подумал он.
Но голубые не только ели, но пили и танцевали Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 7987
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07.09.2021 13:21 Ответить
Штирлиц шёл по лесу и напоролся на сук.
Суки с визгом разбежались, причём Визг бежал быстрее всех.
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07.09.2021 14:51 Ответить
Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 9930
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07.09.2021 18:57 Ответить
Там горобоці руді
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07.09.2021 15:57 Ответить
Горобці
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07.09.2021 15:57 Ответить
странно, почему не зеленой...
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07.09.2021 12:48 Ответить
розовые мечты бубачки.
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07.09.2021 12:57 Ответить
Він зараз в Києві тусується...
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07.09.2021 12:58 Ответить
Так вони почали переймати досвід у китайців, ось і почервоніли.
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07.09.2021 13:18 Ответить
Зєля до мамки приїхав?
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07.09.2021 12:49 Ответить
Ато, что их накрыла зеленая плеснь проспали.
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07.09.2021 12:49 Ответить
ЗЕпліснява звідти пішла , а соь рожева -це наступна стадія для усієї країни
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07.09.2021 12:53 Ответить
потім буде червона , як прапор комуністів Китаю
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07.09.2021 12:53 Ответить
Раскрасили родину преЗедента в розовый цвет....
И шо они хотели этим сказать? Экокатастрофа в Кривом Роге: город накрыла туча розовой пыли - Цензор.НЕТ 5770
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07.09.2021 12:51 Ответить
А чо, красиво.
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07.09.2021 12:54 Ответить
Я ні на що не натякаю, але рожевий (pink) колір на Заході асоціюється з любителями, е-е-еее, їздити вузькими вулицями Пердобурга на волохатому моторолері... саджати шкіряні троянди кохання з червоними бутонами у чорноземний ґрунт на задньому подвір'ї... закинути шлангу до темної комори... макати попенгагенську салямі в діжонську гірчицю... Ну ви зрозуміли Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 9194
(тоді як блакитний має зовсім інше значення - меланхолійна журбинка, смуток, ностальгія, саудаде та інші емоції цього спектру... вислів I'm blue - це "мені сумно", а не "я Дзунза").
От і думаємо, чому матьківщину преЗЕдента пофарбували у рожевий... )))))
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07.09.2021 14:46 Ответить
Місто рожевих горобців.
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07.09.2021 12:54 Ответить
Фsнансують ФК Кривбас? А, так це по ходу тоді корєша Юзіка!
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07.09.2021 12:59 Ответить
То сам юзік.....пернув
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07.09.2021 13:10 Ответить
Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 3181

Ну як сказать: а праворуч разом з командою "вувудзели" стоїть ... трампампам!! САМ
М. Колесник.
Як це так?
Не взяли до зє-ко-манди, от він і нервує, правду пише
https://antikor.com.ua/articles/298253-smi_tenevoj_shtab_vladimira_zelenskogo_v_ego_rodnom_gorode_vozglavil_deputat_s_ugolovnym_proshlym
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07.09.2021 13:41 Ответить
Кхе,кхе.....кахи,кахи......апхиии.....что, опять Кривой Рог???? Что не опять, а снова????

Ну ни фига се улица Есенина, видно с Мудреной!!! Чтобы вы понимали это в двух шагах от ......95 КВАРТАЛА!!! А это центр города.....с хваленого 95 квартала с 1+1...!!!!

Ну теперь панятна пачему мэры в трусняках с тапками веером стреляются?????
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07.09.2021 13:05 Ответить
Там ведь живут родители зедауна. Или нет?
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07.09.2021 13:07 Ответить
теоретически как бы да... )))
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07.09.2021 13:18 Ответить
Чого усі кепкують, не розумію? Екологічне лихо в Кривому Розі давне, перманентне, люди страждають, втрачають здоровья і розум. Он, вибрали собі на власну голову "президента" з Кривого Рогу. А дебілізм вади президента це ж прямий наслідок екологічних проблем у місті!
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07.09.2021 13:09 Ответить
Так і зеленськ й дефектний вийшов
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07.09.2021 13:11 Ответить
во-первых - это красиво. Во-вторых...Впрочем, хватит и первого...
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07.09.2021 13:26 Ответить
Рожевої? "Гламурненько", пілять. Hello kitty.
Млин, навіть екокатастрофу не могли зробити без кловунади Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 5771
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07.09.2021 13:40 Ответить
Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 5449

Але ж як вони старалися, нє? Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 9838
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07.09.2021 20:05 Ответить
а звідки ноги виросли?
Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 2158
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07.09.2021 13:43 Ответить
Бубачка помоги! Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 2764
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07.09.2021 13:44 Ответить
"хуже не будет" - говорили они... зебилы, дышите глубже, пока не порозовеете.
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07.09.2021 14:53 Ответить
а я то думал откуда оно такое?...
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07.09.2021 16:32 Ответить
Прокляте місто
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07.09.2021 17:56 Ответить
В Кривом Рогу свет горит, дороги заасфальтированы, а остальное для криворожанина: "Какая разница?". Все равно, ничего за дымом не видно.
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07.09.2021 18:10 Ответить
Туристична перлина - Кривий Ріг.
Ніколи не знаєш в який колір буде розкрашене небо цього разу.....
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07.09.2021 22:17 Ответить
Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу - Цензор.НЕТ 7241
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08.09.2021 10:12 Ответить
Вот Украину засосало Зе-леное болото!!
Вот Это катастрофа!!
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08.09.2021 12:41 Ответить
 
 