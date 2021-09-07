Экокатастрофа в Кривом Роге: город накрыла туча розовой пыли. ВИДЕО

Кривой Рог накрыла туча розовой пыли

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет житель города Микола Колесник и публикует видеозапись экологического бедствия.

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"Теперь с Арселором в раскрашивании Кривого Рога в цвета грустной радуги уверенно состязается Рудомайн. Из его прибыли финансируется возрожденный ФК Кривбас. Снято с улицы Есенина в частном секторе. Последние дни августа. Видно помещение станции Мудрена", - пишет он в комментарии.

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