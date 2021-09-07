Католики рассказали об отношении зама Ткаченко к Костелу: Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки. ВИДЕО

В окружении министра культуры Ткаченко считают, что лучше допустить разрушение Костела Святого Николая, чем его реконструкцию представителями католической церкви с привлечением польских инвестиций.

Об этом сообщил епископ Киево-Житомирской диецезии в Украине Виталий Кривицкий во время пресс-конференции по поводу возвращения храма католикам, информирует Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Привластные люди говорят, что они пекутся о храме. Но в то же время затягивают нас в определенные политические процессы. И здесь я хочу акцентировать на реплике, которую я услышал. На вопрос, будут ли у нас средства для того, чтобы восстановить храм, заместителем министра культуры было сказано очень прямо: "Пусть он лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки", - заявил владыка Виталий.

Епископ отметил, что представители католической церкви не предлагали восстановления храма именно за счет польского капитала.

"Хотя слово "поляки" не говорилось. Мы говорили, что кроме украинских, мы можем привлечь иностранных инвесторов. Скажите, каким может быть продолжение диалога с людьми, которые убеждены в этом: пусть лучше развалится, чем будут не решены, или не так решены наши другие политические вопросы?", - возмутился владыка Виталий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко

Напомним, ранее министр культуры попал в расистский скандал: телеведущая Каролина Ашион рассказала, что Ткаченко отказал ей в повышении из-за цвета ее кожи.