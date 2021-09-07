Католики рассказали об отношении зама Ткаченко к Костелу: Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки. ВИДЕО
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В окружении министра культуры Ткаченко считают, что лучше допустить разрушение Костела Святого Николая, чем его реконструкцию представителями католической церкви с привлечением польских инвестиций.
Об этом сообщил епископ Киево-Житомирской диецезии в Украине Виталий Кривицкий во время пресс-конференции по поводу возвращения храма католикам, информирует Цензор.НЕТ.
"Привластные люди говорят, что они пекутся о храме. Но в то же время затягивают нас в определенные политические процессы. И здесь я хочу акцентировать на реплике, которую я услышал. На вопрос, будут ли у нас средства для того, чтобы восстановить храм, заместителем министра культуры было сказано очень прямо: "Пусть он лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки", - заявил владыка Виталий.
Епископ отметил, что представители католической церкви не предлагали восстановления храма именно за счет польского капитала.
"Хотя слово "поляки" не говорилось. Мы говорили, что кроме украинских, мы можем привлечь иностранных инвесторов. Скажите, каким может быть продолжение диалога с людьми, которые убеждены в этом: пусть лучше развалится, чем будут не решены, или не так решены наши другие политические вопросы?", - возмутился владыка Виталий.
Напомним, ранее министр культуры попал в расистский скандал: телеведущая Каролина Ашион рассказала, что Ткаченко отказал ей в повышении из-за цвета ее кожи.
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У країнах Італії та Іспанії Українська Греко-Католицька Церква досі не має умов для розвитку своїх структур, хоча греко-католицьких громад у цих країнах більше ніж у будь-яких митрополіях УГКЦ за кордоном. Про це поінформував у своїй доповіді членів Синоду Єпископів УГКЦ, який зараз триває у Брюховичах, владика Діонісій (Ляхович), Апостольський візитатор для українців греко-католиків в Італії та Іспанії.
У коментарі Департаменту інформації УГКЦ владика Діонісій розповів, що у відповідь на прохання Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава і Президента Конференції Єпископів Іспанії щодо необхідності створення церковної юридичної структури для вірних УГКЦ в Іспанії, у червні цього року Апостольська Столиця проголосила створення Ординаріату для Східних Церков у Іспанії, призначивши ординарієм Архиєпископа Мадрида Карлоса Осоро Сієрра (Carlos Osoro Sierra).
«Хоча ординаріат було створено ще в червні, але досі не відбулося жодного руху вперед. Я написав листа до ординарія (17.06.2016), вітаючи його з призначенням. Крім того, у цьому листі я висловив проханням про аудієнцію, бажаючи представити архиєпископові стан наших громад в Іспанії, і обговорити мою майбутню співпрацю як Апостольського візитатора. Проте досі не отримав відповіді», - з жалем розповів владика Діонісій.
Єпископ додав, що «наші священики і вірні сприйняли призначення Архиєпископа Мадрида на Ординарія для Східних Церков доволі холодно та з великими побоюваннями…».
Апостольський візитатор висловив «великі побоювання, що в розбудові нашої Церкви в Іспанії загальмується все те, що зробилося за багато років».
За словами владики Діонісія, в Іспанії УГКЦ має 40 громад та понад 20 священиків. Парафії УГКЦ збільшуються, оскільки є багато наших вірних у цій країні. Але з призначенням іспанського архиєпископа стоїть велике питання, як далі будуватиметься структура УГКЦ в Іспанії, чи буде зацікавлений архиєпископ латинського обряду в розбудові Греко-Католицької Церкви?!
«Хоча в Іспанії створили ординаріат, але мене як Апостольського візитатора для Іспанії не звільнили. І так виходить, що я лише можу служити Службу Божу, але не можу керувати священиками. Є поодинокі випадки, що між священиками і вірними є конфлікт, бо священики не виконують належно свої обов'язки, але я не можу допомогти навіть це вирішити, тому що не маю повноважень», - з прикрістю повідомив владика Діонісій.
Говорячи про стан УГКЦ в Італії, єпископ зауважив, що УГКЦ тут поки що немає жодної структури. «Ми в Італії маємо шість власних парафій, але громад маємо 150. Коло 60 священиків служать стабільно. Крім того, є велика кількість монахів, монахинь, студентів, які постійно нам допомагають. Докладено багато зусиль, аби створити екзархат. Цей процес уже пройшов через Ватикан, дійшов до Конференції Єпископів Італії», - розповів єпископ.
«Хотів би наголосити, що за кількістю греко-католицьких громад в Італії та Іспанії ми перевищуємо майже всі митрополії за кордоном. Наша Церква має право вимагати в Апостольської Столиці щонайменше це створення екзархату, коли для кращого служіння людям наші єпископи матимуть можливість управляти нашими священиками, громадами. Бо якщо ще й в Італії буде створено ординаріат, то теж може все загальмуватися», - сказав владика Діонісій (Ляхович).
Департамент інформації УГКЦ
поедьте в Краков и увидите - средневековый город стоит как с иголочки со всеми коммуникациями и атракция.
Львов, к сожалению, на порядок ниже - Садовой устроил из старинного Львова Диснейленд
Очень туристическое место! И пиво дешевле чем в других городах Польши
Там проводка какого года ?
У всех синие погоны.
Хотят помочь - пусть переводят деньги на счет.
И насчет зама Ткаченко - такой же звиздежь.
Минкультуры такой же арендатор помещения, как и РКЦ.
Распоряжается этим имуществом громада Киева..
Деньги на капремонт были выделены еще в прошлом году и выявлен победитель тендера.
Но, какие-то суки остановили ремонт через суд
Может, как раз эти поляки.
Хотят храм - в Святошино пусть свой отстроят, а то там избушка на курьих ножках уже 50 лет стоит.
А в Александровском - музей и концертный зал.
И пошли все нах.
Это ж кто-то из арендаторов пытался тушить своими силами, пока все не выгорело.
А стосовно громади Києва - то будували костел на початку ХХ ст. саме за кошти католицької громади міста і проектував його католик Городецький. Це вже потім совєти відібрали храм. І так, він ж не зразу став будинком органної музики, а лие в 1978 - а до того там були склад і архів!
И шо?
Все отдать полякам?
Пусть идут в суд со своими документами на право собственности если они имеются
Думаю, что после этого хрен хоть один лях еще когда в Киеве обявится.
Еще одни мышебратья.
Хоть один вернули?
Вот и пошли аналогично!
А украинцем он перестал быть автоматически, окрестившись у поляков.
Как янычар, никакой разницы.
Надо ему за это еще своего добавить.
Узкоязичне, яке ти маєш відношення до церкви, до церков, до віри, якщо ти не можеш відрізнити грекокатолика від римокатолика?
Ты, наверное, трясун, если пишешь такую туфту.
Так, на території Польщі в післявоєнний час були відібрані православні храми Однак майже всі вони були передані не католикам, а привласнені державою і використовувалися з іншою метою (Так само як і католицькі - в Україні)
І не треба "пересмикувать" і "включать дурня", показово "змішуючи" віросповідання з національністю - Людина приймала святе хрещення не "у поляків", а у "священника католицького віросповідання", який цілком можливо міг буть по національності білорусом, українцем чи словаком (а міг буть і латиноамериканцем, якби в Україну, у свій час, направлялися для служби священники з тих країв, як це роблять по всьому світу)
Она отдана РПЦ в аренду.
До речі поляки фінансують чимало будівництва в західній Україні. В нашому місті саме завдяки їм, а не довбню зеленському , побудовані дороги, поставлені нові освітлювальні засоби і світлофори.
- Вы слышали, чем закончилась инициатива по строительству новой хоральной синагоги в Киеве?
- Нет…
- Пошли за разрешением к этому шлимазлу, на Банковую… Так он поставил условие, чтобы перед семисвечником было оборудовано место для пианино, на котором он будет исполнять свои произведения! И не поверите, ЧЕМ!!!
а впрочем не какой-то,
а- зебильный
были же все возможности...
как Венгрия - с какой то радости бесплатно сделает тут что то. ну разве шо шоб голосовали за "******".
Ибо кадры действительно решают всё. И не поручать ремонт лишь бы кому.
Я була на концерті в цьому костьолі: дуже люблю орган.
Не можна допустити, щоб ці пришелепкуваті знищили таку неймовірну споруду.
І то не є гріх православному зайти в костьол і поставити свічку.