Нардеп ОПЗЖ Кива об адвокатской лицензии: "В ближайшее время адвокаты потребуются ребятам из "95 квартала"". ВИДЕО

Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Илья Кива подтвердил, что действительно сдал экзамен для получения права на занятие адвокатской деятельностью в Украине.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом нардем рассказал в кулуарах Верховной Рады.

"Не понимаю, почему такой ажиотаж. У меня, как минимум, два высших образования в которых я юрист. Одно из них - с красным дипломом... Адвокатура - эта часть той истории, которую я хотел для себя освоить... В ближайшее время адвокаты потребуются ребятам из "95 квартала"..." - рассказал Кива.

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