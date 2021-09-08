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Нардеп ОПЗЖ Кива об адвокатской лицензии: "В ближайшее время адвокаты потребуются ребятам из "95 квартала"". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Илья Кива подтвердил, что действительно сдал экзамен для получения права на занятие адвокатской деятельностью в Украине.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом нардем рассказал в кулуарах Верховной Рады.
"Не понимаю, почему такой ажиотаж. У меня, как минимум, два высших образования в которых я юрист. Одно из них - с красным дипломом... Адвокатура - эта часть той истории, которую я хотел для себя освоить... В ближайшее время адвокаты потребуются ребятам из "95 квартала"..." - рассказал Кива.
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Топ комментарии
+43 Гыг с Вами
показать весь комментарий08.09.2021 10:29
+41 Герхард
показать весь комментарий08.09.2021 10:23
+27 Андрей Нешевченко
показать весь комментарий08.09.2021 10:24
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Так про это и ажиотаж. Имбицил получил 2 диплома и ученую степень.
Патралил Кива зе-шелупонь
нелюди..
имя вулкана Эйяфьядлайёкюдль .
а второе - по обслуживанию жомовой ямы.
И ягодка на торте - справка из дурки (т.е. запрет водить автомобиль и владеть оружием).
Тогда хана ЗЕлядям.
что-то ни по поведению..ни по речи...ни по образу мышления не видно и начальной школы...
- Ой, милай, а чё это?
- Это, бабка, значек, значит высшее образование.
- Ой, а чего это у тебя их два?
- А это, бабка, значит два высших образования.
- Что ж ты такой тупой, что тебе одного не хватило?
Грядет битва жаб с гадюками.
в подземном переходе одной из станций метро
состоялась встреча выпускников одного из престижных ВУЗов
самое отвратительное, когда тебе читает мораль человек, который потом берет взятки и ведет себя совершенно по-другому, только что рассказывал про высокие моральные принципы, поучал, а потом делает за деньги все совершенно по-другому
Натякає Зєкварталу що їх судитимуть, і напевно влада ЗЖОП їх судитиме, але тут же натякає що буде на них заробляти.
У меня богатый словарный запас, в нем присутствуют слова "оксюморон", "клепсидра", "перст указующий" и даже "ибо".
Но некоторые мысли я никак не могу выразить словами.
Хочется просто взять черенок от лопаты и ********* всех.
Він навіть зі своїм рашкінським візаві валуєвим зовні подібний ))