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Госкомиссиия ТЭБ и ЧС рассмотрит установление "желтого" уровня эпидопасности на всей территории Украины, - Шмыгаль. ВИДЕО

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ближайшее время рассмотрит вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемиологической опасности на территории всей страны.

Об этом глава правительства заявил на заседании Кабмина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Уже в ближайшие дни пройдет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будет рассматриваться вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемиологической опасности по всей стран", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, заседания комиссии по ТЭБ и ЧС вновь будут проходить на постоянной основе.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А есть основания?
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08.09.2021 13:24 Ответить
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08.09.2021 13:27 Ответить
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Ну заживём наконец то
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08.09.2021 13:26 Ответить
Сними маску,покажи сиську!
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08.09.2021 13:31 Ответить
 
 