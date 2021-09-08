Даже лицензированные агентства не гарантируют успешного трудоустройства, - эксперты о рисках работы за рубежом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Изнурительный труд, не слишком высокая зарплата и практически никаких шансов карьерного роста. Такой в основном является работа за рубежом, рассказывают украинцы. Однако настоящие хлопоты может принести в первую очередь неофициальное трудоустройство. И банальная невыплата денег станет здесь наименьшей угрозой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".
"Если люди обратятся в инспекцию труда, у работодателя может может возникнуть проблема, а может и нет. Но работники, если их обнаружат, что они работают нелегально, точно будут иметь там проблему. Как минимум штраф, как максимум – возможна и депортация", – объясняет блогер Александр Матвеев.
"Если вы работаете неофициально, то все беды и заботы вы берете на себя. И все что угодно – от банальной простуды до ковида вы теперь решаете за свой счет", – отмечает эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.
Интересно, что даже лицензированные агентства не гарантируют успешного трудоустройства, указывают специалисты. Поскольку в работе за границей всегда немало рисков.
Эксперт Татьяна Пашкина предостерегает: "Каким бы добропорядочным не было бы посредником агентство, возможна ситуация, когда они, например, нанимали людей на склады фирмы "А" и все было хорошо. Но они расширили пункт заказчиков и у них появилась организация "Б" . И они теперь нанимают на организацию "Б", которая не является добропорядочным работодателем, но об этом еще никому неизвестно. И бывают ситуации, когда агентство должно, как говорится, на ком-нибудь проверить, является ли тот работодатель новый добропорядочным и что с ним делать ".
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Видимо, началась острая нехватка рабочей силы на предприятия олигархов...
Ну не хотят, граждане работать за баланду на хозяев-олигархов... и массово едут на запад на заработки...
Это антизаробитчанской пропагандой сыт не будешь.
Поэтому люди как уезжали на заработки за границу, так и будут дальше уезжать... пока в Украине не будет соразмерной зарплаты с западными зарплатами...
Просто нужно нашим олигархам начать платить своим рабочим хотя бы с 1000 евро, тогда люди будут прекращать ехать на заработки за границу...
Но местный олигархат скорее сдохнет, но никогда не начнёт платить достойные зарплаты на своих предприятиях... из за своей генетической жадности и стяжательства.
Поэтому, ближайшие года или даже десятилетия, люди будут ехать на заработки за границу... ибо в Украине их ждёт чуть ли не голодная смерть... Местная зарплата в 300 евро, это нищета и прозябание.