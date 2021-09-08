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Пьяный начальник отдела полиции поселка Чабаны Поштаренко въехал в грузовик на одесской трассе возле Киева, - Синицын. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Начальник отдела полиции поселка Чабаны Виктор Поштаренко в нетрезвом состоянии въехал в грузовик на одесской трассе возле Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет бывший глава аттестационной комиссии МВД, а ныне волонтер и общественный активист Роман Синицын и публикует видеозапись с места ДТП и документы полицейского.

"Знакомтесь Витя Поштаренко. Вчера поздно вечером ехал пьяным и въехал в грузовик на одесской трассе. Бывает. Но Витя - руководитель отдела полиции Чабанов. Учитывая его высокую должность, на место сразу выехала группа ментов, пытавшихся его отмазать, и есть подозрение, что отмазали. Интересно дул ли Витя в драгер и как все это оформили?", - пишет он в комментарии к видео, обратившись также к Андрею Небытову и Денису Монастырскому.

Пьяный начальник отдела полиции поселка Чабаны Поштаренко въехал в грузовик на одесской трассе возле Киева, - Синицын 01

В сети опубликованы записи камер наблюдения, на которых зафиксирован момент движения автомобиля Поштаренко за несколько мгновений до ДТП, а также видео с места столкновения сделанное утром следующего дня.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+32
классика )))))
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08.09.2021 14:03
+32
Реформа полиции в действии... Каких вам реформ ещё не хватает,бл...ь?
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08.09.2021 14:04
+27
Ментовское быдло - самое калированное в Украине. Что не мудак пьяный - обязательно мент поганый.
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08.09.2021 14:06
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классика )))))
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08.09.2021 14:03 Ответить
...Жанра...
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08.09.2021 14:07 Ответить
хряка-поліцая дорізали щоб не мучився ? П'яний начальник відділу поліції селища Чабани Поштаренко в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва - Цензор.НЕТ 7409
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08.09.2021 14:24 Ответить
Мне интересно по номеру пробуйте, сколько полицаем превысили скорость, официально ДБР заявляю, что Полиция походе, что вмешивается в работу базы данных! Предполагаю, что Вмешивается в работу судов проверьте судью Логвину - Чернигов
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09.09.2021 07:57 Ответить
Он начальник, ему можно Пьяный начальник отдела полиции поселка Чабаны Поштаренко въехал в грузовик на одесской трассе возле Киева - Цензор.НЕТ 6994
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08.09.2021 14:04 Ответить
Почему-то много начальников мусорских считают, что законы на них не действуют, в судах пишут, что они не разбираются в области права - это как, и они начальники полиции? Просьба органы проверить эти факты
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09.09.2021 07:59 Ответить
Реформа полиции в действии... Каких вам реформ ещё не хватает,бл...ь?
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08.09.2021 14:04 Ответить
треба зібратись грошима тому мєнту, хай собі пристойну машину купить
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08.09.2021 14:06 Ответить
Уверен этот тазик для всех шоб видели.А не для прессы там будь уверен шото премиум класса есть.
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08.09.2021 17:53 Ответить
Ментовское быдло - самое калированное в Украине. Что не мудак пьяный - обязательно мент поганый.
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08.09.2021 14:06 Ответить
Мусорська гидота.
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08.09.2021 14:16 Ответить
Как бы поступили в цивилизованной стране, после такого?
Наверное, бы этого мудака не только разжаловали а и посадили бы за вождение в нетрезвом виде.
Рядовых ментов, приехавших отмазывать своего пахана, уволили бы.
А отдел расформировали бы.
Это всё для того, что бы другим было не повадно.
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08.09.2021 14:11 Ответить
Никогда это не изменится, пока таких тварей отстреливать КАК СОБАК БЕШЕНЫХ НЕ НАЧНУТ!!! ТВАРЬ ПАСКУДНАЯ КТО ТЕБЕ ПОГОНЫ ПАДАЛЬ ДАЛ,КАКАЯ ****?? ЕСЛИ ТЫ ОФИЦЕР ЗАСТРЕЛИСЬ САМ! УБЛЮДОК ! П'яний начальник відділу поліції селища Чабани Поштаренко в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва - Цензор.НЕТ 4834
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08.09.2021 14:16 Ответить
Який ще нах офіцер, воно мусор!
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08.09.2021 14:46 Ответить
Посёлок Чабаны? Можно и слить. А вот трухина-понять и простить.
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08.09.2021 14:12 Ответить
Пьян не был: под Киевом ставший причиной ДТП полицейский попал в реанимациюНедалеко от Киева вблизи села Чабаны произошла авария с участием автомобиля "Ravon" с водителем полицейским: в результате аварии сотрудник полиции попал в реанимацию.П'яний начальник відділу поліції селища Чабани Поштаренко в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва - Цензор.НЕТ 9009 Уже отмазали
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08.09.2021 14:13 Ответить
Та лежит тварь мусорская под капельницами интоксикацию снимает , плять...
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08.09.2021 14:59 Ответить
на Равоне вполне возможно.консервная банка
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08.09.2021 16:03 Ответить
Интересно, а менты в селе трезвые бывают?
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08.09.2021 14:15 Ответить
Был один, когда ему за это медаль дали, он тут же обмыл это дело, сел в машину и в грузовик врезался на Одесской трассе. П'яний начальник відділу поліції селища Чабани Поштаренко в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва - Цензор.НЕТ 1930
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08.09.2021 14:26 Ответить
Віз Трухіну передачку П'яний начальник відділу поліції селища Чабани Поштаренко в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва - Цензор.НЕТ 5315
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08.09.2021 14:16 Ответить
почему мы не в НАТО, Вова?
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08.09.2021 14:17 Ответить
А чого б не бухать, не нюхать всяке гімно? Бачать що нічого за це не буде. Безнаказанність породжує вседозволеність.
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08.09.2021 14:18 Ответить
Есть видео с какой скоростью "не пяный" вылетел на главную!
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08.09.2021 14:19 Ответить
На начальника, ровняйсь!
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08.09.2021 14:22 Ответить
Гадом буду,за рулем был не он
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08.09.2021 14:24 Ответить
Надо было ему срочно писать, что он проводил следственный эксперимент по делу о ДТП с Трухиным...
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08.09.2021 14:27 Ответить
шо, опять?
Права в Одессе 3оо стоят зеленых, надо поднимать таксу
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08.09.2021 14:36 Ответить
За рульом тама ваще нікаво не біло,автопілот пилядь
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08.09.2021 14:39 Ответить
Ніколи такого не було і ось знову!!!
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08.09.2021 14:46 Ответить
Ну шо Витя, с повышением ! Как минимум должность в главке теперь.
З.Ы. Витя-Витя, Витя хочет выпить .... П'яний начальник відділу поліції селища Чабани Поштаренко в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва - Цензор.НЕТ 5790
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08.09.2021 14:51 Ответить
Видео будет?
Там камер немеряно...
И радар автоматический стоит. Сразу можно посмотреть превышала ли фура.
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08.09.2021 15:01 Ответить
Це найцінніший кадр поллюції. Піде в міністерство на підвищення, такі люди потрібні зе-владі, бо вони готові вбивати дітей, гвалтувати жінок, грабувати пенсіонерів.
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08.09.2021 15:09 Ответить
жаль шо трезвый профессор не вьехал бы а тут по классике
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08.09.2021 16:15 Ответить
Надо писать-пьяное быдло в погонах и при должности в правохоронительных органах...
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08.09.2021 16:30 Ответить
Оно тварью продажной было еще когда следователем работало, потом начальником следственного отдела.
А с марта 2021 года - начальник Чабанского отделения полиции - накормленное место с деребаном земельки и кршеванием комерсов! витя алканафтина запил и начал борзеть уже на полдную!
Этот мусор уже ничего общего с полицейским не имеет - кодло коррумпированных тварей с покровительством нЭбитовым! просто так кого угодна на такую должность не ставят - того отмазала алканафта витю! будет водитель фуры виновен
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08.09.2021 17:41 Ответить
Вы правду сказали
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08.09.2021 22:26 Ответить
Елєктрамабіль етаму гаспадіну !
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08.09.2021 19:36 Ответить
200 долларов предлагать не пробовал,этот мусор?
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08.09.2021 19:39 Ответить
ну пАчаму мы не в НАТО?????
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08.09.2021 21:32 Ответить
И номерочки снять не забыли,как всегда
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08.09.2021 21:32 Ответить
Як п'яне ДТП то за кермом або мент або суддя або прокурор
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08.09.2021 21:54 Ответить
Монастырский: "Наша девиз - нулевая толерантность к КОРРУПЦИИ!"
)))))))))
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08.09.2021 22:24 Ответить
І нічого йому за це не буде.
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09.09.2021 09:05 Ответить
Труба водителю грузовика...Сделают виноватым и будет покупать новую машину менту,если они еще его живым оставят, а то могут как Гонгадзе...
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10.09.2021 16:12 Ответить
 
 