Пьяный начальник отдела полиции поселка Чабаны Поштаренко въехал в грузовик на одесской трассе возле Киева, - Синицын. ВИДЕО
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Начальник отдела полиции поселка Чабаны Виктор Поштаренко в нетрезвом состоянии въехал в грузовик на одесской трассе возле Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет бывший глава аттестационной комиссии МВД, а ныне волонтер и общественный активист Роман Синицын и публикует видеозапись с места ДТП и документы полицейского.
"Знакомтесь Витя Поштаренко. Вчера поздно вечером ехал пьяным и въехал в грузовик на одесской трассе. Бывает. Но Витя - руководитель отдела полиции Чабанов. Учитывая его высокую должность, на место сразу выехала группа ментов, пытавшихся его отмазать, и есть подозрение, что отмазали. Интересно дул ли Витя в драгер и как все это оформили?", - пишет он в комментарии к видео, обратившись также к Андрею Небытову и Денису Монастырскому.
В сети опубликованы записи камер наблюдения, на которых зафиксирован момент движения автомобиля Поштаренко за несколько мгновений до ДТП, а также видео с места столкновения сделанное утром следующего дня.
Пожалуйста, подождите...
Наверное, бы этого мудака не только разжаловали а и посадили бы за вождение в нетрезвом виде.
Рядовых ментов, приехавших отмазывать своего пахана, уволили бы.
А отдел расформировали бы.
Это всё для того, что бы другим было не повадно.
Права в Одессе 3оо стоят зеленых, надо поднимать таксу
З.Ы. Витя-Витя, Витя хочет выпить ....
Там камер немеряно...
И радар автоматический стоит. Сразу можно посмотреть превышала ли фура.
А с марта 2021 года - начальник Чабанского отделения полиции - накормленное место с деребаном земельки и кршеванием комерсов! витя алканафтина запил и начал борзеть уже на полдную!
Этот мусор уже ничего общего с полицейским не имеет - кодло коррумпированных тварей с покровительством нЭбитовым! просто так кого угодна на такую должность не ставят - того отмазала алканафта витю! будет водитель фуры виновен
)))))))))