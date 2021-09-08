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взятка (5956) СБУ (18674)

"Денег хочется сейчас": СБУ обнародовала доказательства и вручила новое подозрение начальнику Летной академии НАУ, которого ранее поймала на взятке в $20 тыс.. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники СБУ вручили новое подозрение начальнику Летной академии Национального авиационного университета. Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Новое подозрение злоумышленнику вручали в одной из больниц города Киева, куда мужчина приехал из Кропивницкого, чтобы якобы "поправить" свое здоровье.

По версии следствия, злоумышленник имеет мощные коррупционные связи в регионе, что позволило ему "уверенно себя чувствовать", даже будучи подозреваемым СБУ. Напомним, на прошлой неделе СБУ уже вручила чиновнику подозрение по этой же статье, впрочем судьи отпустили его прямо в зале заседаний.

Начальника Летной академии Национального авиационного университета и его посредника - начальника летного училища ЛА НАУ - подозревают в вымогательстве взятки в $ 20 тыс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила на взятке в $20 тысяч начальника летной академии НАУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес.

Оперативники спецслужбы задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал бежать в Киев.

Также СБУ опубликовало видео, на которых зафиксированы встречи фигурантов производства с директором компании, от которого требовали неправомерную выгоду. Среди прочего, на записях видно как:

- начальник Академии договаривается о системе "откатов" на учебных полетах студентов;
- фигуранта не устраивает взятку в национальной валюте, требует доллары;
- стороны договариваются об "откатах" с каждого этапа учений студентов;
- начальник Академии признается, что заставляет студентов вносить "дополнительные платежи".
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Топ комментарии
+7
Капець просто! І подібна гнида (а то і не одна) займає високу посаду у кожному ВУЗі. Система прогнила наскрізь. "Боротьба" з корупцією якою вона є сьогодні не допоможе, треба тільки привселюдно вішати або відрубати руки.
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08.09.2021 15:53
+4
если у нас таки война
то его уже давно должны были расстрелять
на заднем дворе
его же академии
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08.09.2021 17:52
+3
так але в першу чергу тим піз.дюкам що сидять в офісі зеленого імбецила, і крадуть міліони в день, а не ло.хмандею який спалився з 20 кусками які він взяв за півроку!
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08.09.2021 16:07
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Понятно. Раннее,позднему не указ.Раз два три все фигуры замри.
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08.09.2021 15:17 Ответить
большую рыбу поймали. Надо теперь ее всем показать, извиниться и отпустить. "Денег хочется сейчас": СБУ обнародовала доказательства и вручила новое подозрение начальнику Летной академии НАУ, которого ранее поймала на взятке в $20 тыс. - Цензор.НЕТ 9381
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08.09.2021 15:24 Ответить
1 година польотів коштує від 7 до 12 тис.грн на годину, щоб отримати ліцензію потрібно налітати 150 год.
Значить студент викладає від 1 млн.грн тільки за льотну практику.
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08.09.2021 15:26 Ответить
раззве не должно быть бесплатно?
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08.09.2021 15:50 Ответить
Є держ.замовлення на навчання, але льотна практика в будь-якому разі платна.
Але для такої спеціальності і кредит можна взяти чи хату продати, за пів року роботи можна віддати.

Безкоштовне навчання на конкретну модель літака, оплачує авіакомпанія при працевлаштуванні. Це вже коли пілот готовий і має ліцензію.
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08.09.2021 15:56 Ответить
http://www.glau.kr.ua/index.php/ua/abiturient/vnklanau
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08.09.2021 16:03 Ответить
Заробітна плата 1000 грн за годину? Це інструктор, технік і сторож?
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08.09.2021 19:59 Ответить
Ну якщо пілот комерційних рейсів заробляє від 5 тис. у.о. в Україні до 15 тис. десь в Китаї, то який сенс інструктору працювати дешевше?
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08.09.2021 20:47 Ответить
Погоджуюсь. Вигідна робота, треба очікувати конкурецію у цій сфері.
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10.09.2021 13:00 Ответить
Капець просто! І подібна гнида (а то і не одна) займає високу посаду у кожному ВУЗі. Система прогнила наскрізь. "Боротьба" з корупцією якою вона є сьогодні не допоможе, треба тільки привселюдно вішати або відрубати руки.
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08.09.2021 15:53 Ответить
так але в першу чергу тим піз.дюкам що сидять в офісі зеленого імбецила, і крадуть міліони в день, а не ло.хмандею який спалився з 20 кусками які він взяв за півроку!
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08.09.2021 16:07 Ответить
Должны поменяться сами украинцы, а не какая-то мифическая "система". Все хорошие, во всем виновата какая-то абстрактная система. Невозможно бороться с тем чего не существует в природе.
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08.09.2021 16:42 Ответить
Саме так. Навіть у відео говориться про те, що в кого гроші є ті несуть, в кого немає, то не несуть.
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09.09.2021 11:53 Ответить
30 лет все тоже самое... Этого просто поймали
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08.09.2021 17:50 Ответить
Красиво жить не запретишь. Пока живешь.
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08.09.2021 15:59 Ответить
Знаю 2-х парней с которых в Николаевском вузе вымогали денег при сдаче каждого экзамена. Ну один шалопай и учился за сало. Но вот за второго обидно, лучший на курсе по математике был и всё равно платил гниде преподавателю за каждый экзамен по математике, иначе никак. А мальчик сирота, у матери денег нет вообще. Ужас просто.
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08.09.2021 16:09 Ответить
Представляю, какое он испытал прекрасное чувство "когда все, писец хапнули!"
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08.09.2021 17:29 Ответить
если у нас таки война
то его уже давно должны были расстрелять
на заднем дворе
его же академии
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08.09.2021 17:52 Ответить
Он пройдет по линии АК прокуратуры и суда?
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08.09.2021 19:56 Ответить
Очередь за самым гуманным и справедливым судом в мире. Зелёного оттенка
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09.09.2021 10:20 Ответить
 
 