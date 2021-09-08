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В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 8 сентября, День белорусской воинской славы в честь победы в битве под Оршей 1514 г. В этот день в Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 8 сентября, в Киеве на памятнике белорусам, которые погибли за Украину, в список белорусских героев внесли имя Миколы Илина, погибшего на Донбассе в результате российского обстрела летом 2020 г. при попытке эвакуировать раненого побратима.

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В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 01
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 02
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 03
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 04
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 05
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 06
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 07
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 08
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 09
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 10
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 11
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 12
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 13
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 14
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 15
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 16
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 17
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 18
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 19
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 20
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 21
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 22
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 23
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 24
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 25
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 26
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 27
В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Миколы Илина 28

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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В Киеве обновили памятник белорусам, которые погибли за Украину: внесли имя погибшего на Донбассе военного медика Николая Илина - Цензор.НЕТ 5493
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08.09.2021 16:06 Ответить
ща Тартаров шепнет наиухо и монумент уберут ..Засекайте время
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08.09.2021 16:24 Ответить
а я даже помню спасая кого они погибли.... У Києві оновили пам'ятник білорусам, які загинули за Україну: внесли ім'я загиблого на Донбасі військового медика Миколи Іліна - Цензор.НЕТ 4886
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08.09.2021 16:29 Ответить
вернее с кем он вместе под обстрел попал. мда
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08.09.2021 16:35 Ответить
Дякуємо білорусам, які не пожаліли ні свого життя, ні свого здоров'я, захищаючи українців від кровожерливої рф.
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08.09.2021 16:37 Ответить
Слава Украiне и Жыве Беларусь!
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08.09.2021 17:30 Ответить
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "Погоні" під червоно - білим прапором прибули на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб»... зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і знищили багато російських окупантів. Згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комуно-фашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь своєю бридкою кацапською колонією.-
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08.09.2021 21:23 Ответить

_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
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Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!-
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08.09.2021 21:19 Ответить
 
 