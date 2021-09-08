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Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

"Без цензуры" в прямом эфире: Станет ли Зеленский вновь президентом? Бешенство ватосамок. Почему украинцев становится все меньше. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева раскладывают по полочкам главные темы последних дней.

Сегодня в стриме "Без цензуры" для Цензор.НЕТ они будут говорить о следующем.

🔴 Станет ли Зеленский президентом во второй раз? Лидером президентского рейтинга остается действующий президент Владимир Зеленский. Таковы результаты исследования, проведенного 2-4 сентября социологической группой "Рейтинг". Как Зеленскому удается сохранять электоральное лидерство, несмотря на все скандалы и промахи власти?

🔴Бешенство ватосамок. Ватное осеннее обострение - прекрасный повод заняться антропологическими исследованиями.

🔴 Почему украинцев становится все меньше и можно ли что-то с этим сделать? Рождаемость в Украине может упасть до наименьшего уровня со времен восстановления независимости. Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает сервис открытых данных Opendatabot. При введении локдаунов во всем мире из-за пандемии COVID-19 бытовало мнение, что это может привести к росту рождаемости, ведь пары стали проводить вместе больше времени.

"Для молодых людей: никто не отменял демографический кризис в Украине. Думаю, пришло время бороться и с ним", - говорил в марте 2020 года президент Владимир Зеленский. Но эти ожидания не оправдались. Даже наоборот: во всем мире рождаемость упала до рекордно низкого уровня - за некоторыми исключениями (например, в Германии). Демографы объясняют это влиянием коронавирусного кризиса на планирование семьи, потерей людьми работы и отсутствием уверенности в завтрашнем дне.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
"Без цензуры" в прямом эфире: Станет ли Зеленский вновь президентом? Бешенство ватосамок. Почему украинцев становится все меньше - Цензор.НЕТ 6961
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08.09.2021 20:49
+15
Зеля и Бойко - нет , в любом случае ,
только - Порох !
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08.09.2021 21:16
+13
в то время нетописи валили от призыва в ВСУ за бугор. А у тебя справка об олигофрении и плоскостопии?
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08.09.2021 21:25
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а при чём здесь Зеленский ?
все мы - президенты ! "Без цензуры" в прямом эфире: Станет ли Зеленский вновь президентом? Бешенство ватосамок. Почему украинцев становится все меньше - Цензор.НЕТ 7725
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08.09.2021 20:49 Ответить
Не, я на эту херню не подписывался "Без цензуры" в прямом эфире: Станет ли Зеленский вновь президентом? Бешенство ватосамок. Почему украинцев становится все меньше - Цензор.НЕТ 1470
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08.09.2021 20:51 Ответить
"Без цензуры" в прямом эфире: Станет ли Зеленский вновь президентом? Бешенство ватосамок. Почему украинцев становится все меньше - Цензор.НЕТ 6961
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08.09.2021 20:49 Ответить
Демагогія, якщо одним словом. Летять століття, тисячоліття, а обділені мізками людішки все так само вухами живуть.
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08.09.2021 21:23 Ответить
правильно говорил Аристотель - Мизг на дороге не валяется, если мизгов нет - на форуме не выдадут, Мизг коровы больше чем мизги Платона, но корова не придумала Атлантиду.
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15.09.2021 16:55 Ответить
розумієте, власне, знаєте. - сто раз повторение слушать, как будто для тех кому лет 5. реально уже подб*шивает. еще не слушал, но предупреждаю "Без цензуры" в прямом эфире: Станет ли Зеленский вновь президентом? Бешенство ватосамок. Почему украинцев становится все меньше - Цензор.НЕТ 786
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08.09.2021 20:50 Ответить
Все більше розумних людей виїжджають, бо розуміють, що зі скотом, який вибрав дебільного клоуна, нормальну країну не побудуєш ніколи.
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08.09.2021 20:53 Ответить
Тобто саме тому пік міграції з України припав на 2016-2017 роки? "Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше - Цензор.НЕТ 9915
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08.09.2021 21:20 Ответить
в то время нетописи валили от призыва в ВСУ за бугор. А у тебя справка об олигофрении и плоскостопии?
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08.09.2021 21:25 Ответить
Ці дані ніхто не рахував, це неможливо підрахувати без перепису.
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08.09.2021 23:10 Ответить
Не дочекаються. Чому я маю їхати ? Краще зроблю все, щоб тікали ВОНИ !
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09.09.2021 08:09 Ответить
Зеленский не выполнил ничего из того что обещал в 2019м.. как то странно что у него самый высокий рейтинг "Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше - Цензор.НЕТ 1021
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08.09.2021 21:03 Ответить
Возможно, что пока не видят альтернативы.
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08.09.2021 22:47 Ответить
Стане. Підготовка до фальсифікації виборів іде під керівництвом спеціалістів з Кремля та Мінська.
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08.09.2021 21:08 Ответить
В любом случае, не должны быть президентами Зеля и Порох.
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08.09.2021 21:10 Ответить
Зеля и Бойко - нет , в любом случае ,
только - Порох !
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08.09.2021 21:16 Ответить
Пока не найдется лучше. Порох не вечный.
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09.09.2021 09:06 Ответить
украинцев становится все меньше, потому-как жидов становится все больше
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08.09.2021 21:11 Ответить
Станет ли ЗЕ Президентом?Вопрос конечно интересный,у него чересчур обязательств в своем окружении но как политик только сейчас начинает ,,взрослеть,,.Пока он только отдает должное тем кому обязан в ущерб интересов Украины что не делает ему чести как в самой стране так и на международном уровне.
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08.09.2021 21:15 Ответить
P.S.А частая смена министров только указывает или в намереных его действиях или в делитанстве как его самого так и тех кого он назначает не задумываясь об проФФионализме назначаемых.
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08.09.2021 21:19 Ответить
Як би то він сам призначав, міркував, розраховував... Але, судячи з його висловів "експромтом", він не здатний на обдумані дії з прицілом хочаб на квартал.
Та й особи, яких він "призначає" наводять на думку, що ЗЕ! лише медійна ширма.
Сподіваюсь, ви, пане, не з прихільників культу "дайтє єму єще 100 днєй"...
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08.09.2021 21:31 Ответить
Не із прихильників але висловлюю свою думку.Ні один Президент сам про все не міркує,не розраховує та не призначає.Нормальний Президент в першу чергу має згуртувати навколо себе реальних фахівців у всіх сферах діяльності країни а не тільки в артестичній та шоу. сфері .
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08.09.2021 21:36 Ответить
Ось тут згоден з вами. Жодна людина не в змозі осягнути всі сфери життя, економіки та політики з соціологією. І тут потрібні радники. І, на жаль, за останні роки, саме ефективне керування було від мафії (чи злочинних огрупувань по-людськи).... В обох випадках...
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08.09.2021 22:04 Ответить
Радники та фахівці своєї справи велика різниця.Радників ЗЕ має по саме неможу але ні одного фахівця своєї справи.
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09.09.2021 06:37 Ответить
Ніколи Зеленський не буде в другий раз президентом. Точнісінько, як ніколи не стати вдруге президентом України свиночолому гетьману Порошенко.
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08.09.2021 21:18 Ответить
Ось в цьому все і заключається що в Україні нема сильного політика-лідера за яким пішов би народ.А вибирати із старих політиків це просто утопія для України.
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08.09.2021 21:24 Ответить
Так обрали ж нових літс, а не старих і результат налітсо.
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08.09.2021 22:43 Ответить
А кого вибирати?Порошенка,Януковича,Ющенка чи Юльку?Їхні команди були не ліпщі просто вони ще комуністичної закалки і не проявляли такий дебілізм.Що змінилося у ВР України після Революциї Гидності?Та нічого регіонали які мали сидіти просто поміняли назву а тепер знову злетілися в одну партію ОПЖЗ.Хочете їх вибирати чи в Раді почали створювати нові обєднання де входять ті самі що сидять в Раді вже 30 років та вже і їхні діти та всі родичі тільки під новими назвами.
В Україні просто нікого нового вибирати,нове система знищує на корню.
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09.09.2021 06:28 Ответить
свмнособаки топят за Бойку
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08.09.2021 21:26 Ответить
Да пошёл он .....
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08.09.2021 22:13 Ответить
Писец ненаписанного, давай, раскажи кто достоин быть Президентом Украины? Или в методичках для тебя не написано?
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08.09.2021 21:36 Ответить
Українців меншає, бо вони дурні. Ніяк не можуть ствердити свою державу. Так і тиняються приживалами при сусідах
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08.09.2021 21:18 Ответить
От ті, які були на концерті ватосамки, хіба розумні?
І це не якісь дрібні відсотки, а переважна більшість. Як показали вибори 2019 - аж 73%
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08.09.2021 21:20 Ответить
Як показали вибори 2019 - аж 73%.Я думаю що не 73% ,,розумників,, які вибрали ЗЕ із43% які прийшли на вибори.А 57% які просто не прийшли на вибори та могли змінити ситуацію,а тепер ті 57% через їх похеризм і сидить ЗЕ а вони в один голос звинувачують у всіх бідах України тих 43%.
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09.09.2021 06:53 Ответить
Так а чого вони на вибори не ходять ?
Хочуть в жити в нормальній країні, а самі ігнорують найважливіші моменти. Ці люди ще гірші ніж 73 % зебілів.
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09.09.2021 08:53 Ответить
Поколение просто такое, хотим в свое удовольствие жить и не утруждать себя трудностями родов и воспитания детей что есть огромный труд и ответственность.
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08.09.2021 21:33 Ответить
Это ватаны почкованием размножаются, как на фронт так сразу "мы против войны", а как тарифы врубят так сразу "мы против коррупции". Люди без Родины и без будущего.
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08.09.2021 21:39 Ответить
1 Допоки в ЗЕ вливають гроші, доти він буде лідером "соцопитувань". А Бєні та іншим "поважним бізнесменам" того мізеру бабла не жалько, бо вони його, при цьому непорозумінні найвеличнішому, повертають сторицею.
2 Вата була, є і буде. Проблема в її кількості на одиницю площі.
3 Гроші на університет імені ЗЕ, "велике крадівництво", похід першої ляді по магазинах США є, а на програму по заохоченню народжуванності - немає.

Якост так
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08.09.2021 21:23 Ответить
А що таке соцопитування,та і опитують реально когось?
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08.09.2021 21:25 Ответить
за майже 50 років свого життя я аж один раз брав участь у соцопитуванні. І то було ще в минулому сторіччі "Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше - Цензор.НЕТ 4683
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08.09.2021 21:34 Ответить
"во всем мире рождаемость" - русскаязичьних скока нє раділась?
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08.09.2021 21:24 Ответить
Если появится хороший кандидат, то он легко выиграет у Зеленского. А если нам опять предложат все те же коррумпированные рожи, то Зеленский легко выиграет у любого из них.
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08.09.2021 21:33 Ответить
А ти за кого голосував?
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08.09.2021 21:34 Ответить
Гарний кандидат це хто? Новое литЦо, яке пообіцяє, що поборе олігархів та корупцію, закічнить війну і зробить нарід заможним? Нью- Голобородька від фуйла та олігархів?
Потім віддасть владу олігархам і корупціонерам, як і ВАЗеленський і буде зливати спецоперації, як і Бубочка.
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09.09.2021 00:07 Ответить
Зеркаль якщо захоче сама без олігархів виграє.
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09.09.2021 08:13 Ответить
Зеркаль сказала, що НЕ хоче. Хто ще? Хто візьме на себе відповідальніст за зруйновану ВАЗеленським країну, зі знищеною репутацією і відновить її? Хто візьме на себе відповідальність і дасть відсіч фуйлу?
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09.09.2021 11:23 Ответить
Притула, Сенцов, на крайній випадок Кличко
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09.09.2021 11:41 Ответить
Кличко мог бы, для этого ему надо было за две мэрских каденции сделать из Киева конфетку, но что-то пошло не так)), у Притулы уже есть рейтинг тоже до 2%, Сенцов - может быть, но захочет ли он сам?
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09.09.2021 13:06 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше - Цензор.НЕТ 6131
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08.09.2021 21:50 Ответить
Пиар против Зеленского проплачен бойко,мураевым,порошенко.
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08.09.2021 22:13 Ответить
Зеленский - аферист, патологический лжец, вор и мошенник. И я никому не платил
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08.09.2021 22:21 Ответить
А вы кто из перечисленных - бойко, мураев или таки сивочелый гетьман? "Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше - Цензор.НЕТ 6514
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08.09.2021 22:52 Ответить
а ты кто из запи..шихся?
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08.09.2021 23:01 Ответить
А я то тут причем? "Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше - Цензор.НЕТ 3861
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08.09.2021 23:23 Ответить
Где вы лечитесь, любезный? В каком это конченном дурдоме хорошо при гринпоце? В кремлевском?
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08.09.2021 22:33 Ответить
Подляк підкинув нових тролів, для порятунку "велічайшего".
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09.09.2021 00:09 Ответить
Та Донбабве большое. Там платных обожателей ЗЕ, как блох на собаке.
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09.09.2021 09:09 Ответить
Спочатку доживіть з таким президентом до виборів. "Без цензури" в прямому ефірі: чи стане Зеленський знову президентом? Сказ ватосамок. Чому українців стає все менше - Цензор.НЕТ 2135
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08.09.2021 22:50 Ответить
Порошенко наш Президент , крапка ,
так як досить знущатися над краіною і украінцями !!
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08.09.2021 22:53 Ответить
Та ваш-ваш, спокійно. Тільки процедури та уколи вчасно приймайте.
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08.09.2021 23:44 Ответить
Чому «вагнерівці» знову у центрі уваги? |Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=IuIFxfoXtWA
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09.09.2021 00:02 Ответить
І охота коментаторам воду в ступі товкти! Немає достойної заміни пану Зеленському? Та їх в Україні - мільйони, тобто 73% від проголосувавших в другому турі! І будь-хто з них буде кращим президентом, аніж діючий!
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09.09.2021 07:32 Ответить
ЗЕбеня однозначно битая карта, на него владельцы ЗАО "Украина" больше ставку делать не будут сто процентов. не, он понятно поцарствовать еще попытается, но без поддержки хозяев Украины шансов у него немного меньше нуля. а хозяева, похоже, готовят в *********** димасика разумненького, т.е. скорее всего это и есть следующий **********. конечно результат очередных "честных выборов" пока еще не очевиден, но уже прогнозируем с большой долей вероятности, если общая картина вдруг не поменяется каким-либо кардинальным способом, вроде нового Майдана или полноценного вторжения *****.
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09.09.2021 08:39 Ответить
Разумков через чур разумный, аж жуть)). Достаточно посмотреть его ролик в ютубе, как он пафосно въезжает в Раду на белом коне (черном кемри), чтобы понять, что за этого павлина люди не проголосуют.
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09.09.2021 13:25 Ответить
 
 