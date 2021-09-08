"Без цензуры" в прямом эфире: Станет ли Зеленский вновь президентом? Бешенство ватосамок. Почему украинцев становится все меньше. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева раскладывают по полочкам главные темы последних дней.

Сегодня в стриме "Без цензуры" для Цензор.НЕТ они будут говорить о следующем.

🔴 Станет ли Зеленский президентом во второй раз? Лидером президентского рейтинга остается действующий президент Владимир Зеленский. Таковы результаты исследования, проведенного 2-4 сентября социологической группой "Рейтинг". Как Зеленскому удается сохранять электоральное лидерство, несмотря на все скандалы и промахи власти?

🔴Бешенство ватосамок. Ватное осеннее обострение - прекрасный повод заняться антропологическими исследованиями.

🔴 Почему украинцев становится все меньше и можно ли что-то с этим сделать? Рождаемость в Украине может упасть до наименьшего уровня со времен восстановления независимости. Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает сервис открытых данных Opendatabot. При введении локдаунов во всем мире из-за пандемии COVID-19 бытовало мнение, что это может привести к росту рождаемости, ведь пары стали проводить вместе больше времени.

"Для молодых людей: никто не отменял демографический кризис в Украине. Думаю, пришло время бороться и с ним", - говорил в марте 2020 года президент Владимир Зеленский. Но эти ожидания не оправдались. Даже наоборот: во всем мире рождаемость упала до рекордно низкого уровня - за некоторыми исключениями (например, в Германии). Демографы объясняют это влиянием коронавирусного кризиса на планирование семьи, потерей людьми работы и отсутствием уверенности в завтрашнем дне.