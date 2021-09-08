Паломники-хасиды начали выезжать из Умани, - Нацполиция. ВИДЕО

Сегодня вечером, 8 сентября, паломники-хасиды начали выезжать из города Умань в страны постоянного проживания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент комуникации Национальной полиции.

"В целом ситуация контролируется. Зафиксировано 21 сообщение о пребывании паломников-хасидов. Есть два открытых уголовных производства, связанные с торговлей веществами, похожими на наркотические. Также есть два административных протокола, по результатам которых будут приниматься решения по поводу выдворения за пределы территории Украины с запретом въезда отдельных хасидов, которые допускали правонарушения на территории города Умань", - сообщили в полиции.

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В целях обеспечения правопорядка во время отбытия паломников усиленые патрульные наряды работают в местах посадки в автобусы, также выставлены усиленные автопатрули по маршруту движения и усиленные меры безопасности в аэропортах.