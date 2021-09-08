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Паломники-хасиды начали выезжать из Умани, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Сегодня вечером, 8 сентября, паломники-хасиды начали выезжать из города Умань в страны постоянного проживания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент комуникации Национальной полиции.

"В целом ситуация контролируется. Зафиксировано 21 сообщение о пребывании паломников-хасидов. Есть два открытых уголовных производства, связанные с торговлей веществами, похожими на наркотические. Также есть два административных протокола, по результатам которых будут приниматься решения по поводу выдворения за пределы территории Украины с запретом въезда отдельных хасидов, которые допускали правонарушения на территории города Умань", - сообщили в  полиции.

Паломники-хасиды начали выезжать из Умани, - Нацполиция 01

Также смотрите: Более 27 тысяч хасидов из 10 стран мира уже прибыли в Умань, - ГСЧС. ВИДЕО

В целях обеспечения правопорядка во время отбытия паломников усиленые патрульные наряды работают в местах посадки в автобусы, также выставлены усиленные автопатрули по маршруту движения и усиленные меры безопасности в аэропортах.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
А в принципе- круто! Не подумайте, что я им завидую. Но! Это реально круто: в период баранопандемии, десятками тысяч, рвануть куда-то подалее, чем в Васильков из Киева, например. Рвануть, нажраться до умопомрачения... и свалить. Тока не подумайте что об упомрачении я просто болтаю. Вовсе нет! Я видел собственными глазами эту банду, когда их автобусами привозили в аэропорт Одессы. Я видел как они выпадали, из автобусов, как они рыгали, в курилке аэропорта и за рядом стоящими столиками... Не знаю, как бы это простили нам, украинцам, допустим- в Амстердаме.
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08.09.2021 21:38
+11
Бубачку заберіть із собою...
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08.09.2021 21:33
+9
- А теперь посмотрите направо, - перед вами памятник неизвестному матросу Изе Шлеперсону.
- Позвольте, почему же неизвестному? Вот и имя и фамилия.
- Потому что неизвестно, был ли Изя Шлеперсон матросом.
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08.09.2021 21:56
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Не....й шастать...прям люди человеки...приехали родственники Талибов
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08.09.2021 21:29 Ответить
Що новий рік принесе нових гешефтов і щастя, вірним золотого тільця! Лехайм
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08.09.2021 21:30 Ответить
А уборка мусора остается за кем?Думаю что надо вызвать ихнего посла пускай он сам даст оценку тому что оставили после себя хасиды и что было бы им за это в Израили.
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08.09.2021 21:31 Ответить
Там хто треба бабло отримав !!!)))
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08.09.2021 21:39 Ответить
Бабло отримали всі від лавочників до мера та і він не один кейс із баблом відправив у Київ.Але за те що хасиди залишили після себе дома би сиділи в цугундерах мабуть і не один рік.
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08.09.2021 21:47 Ответить
Відносно цугундерів ,це залежить де їх дім ???))
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08.09.2021 21:54 Ответить
Думаю що не на смітьезвалищах.
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08.09.2021 21:55 Ответить
Як приклад -громадяни Росіі та України !! З Ізраїля такі бомжи приїздят !!!))
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08.09.2021 21:58 Ответить
Бубачку заберіть із собою...
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08.09.2021 21:33 Ответить
Воно їм не потрібно
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08.09.2021 21:34 Ответить
Проте, особисто я, був би дуже вдячним!
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08.09.2021 21:35 Ответить
Мрійник
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08.09.2021 21:36 Ответить
На жаль так... Паломники-хасиди почали виїжджати з Умані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7224
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08.09.2021 21:38 Ответить
У кого бабла неміряно потрібен всім,даже Лазаренка америкоси ще не хочуть видворяти в Україну та дуже чекають у себе ще і Юльку.
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08.09.2021 21:49 Ответить
Цирк уехал а клоуны остались. Паломники-хасиди почали виїжджати з Умані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8900
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08.09.2021 21:35 Ответить
А в принципе- круто! Не подумайте, что я им завидую. Но! Это реально круто: в период баранопандемии, десятками тысяч, рвануть куда-то подалее, чем в Васильков из Киева, например. Рвануть, нажраться до умопомрачения... и свалить. Тока не подумайте что об упомрачении я просто болтаю. Вовсе нет! Я видел собственными глазами эту банду, когда их автобусами привозили в аэропорт Одессы. Я видел как они выпадали, из автобусов, как они рыгали, в курилке аэропорта и за рядом стоящими столиками... Не знаю, как бы это простили нам, украинцам, допустим- в Амстердаме.
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08.09.2021 21:38 Ответить
Вони на гоїв не звертають уваги.
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08.09.2021 21:40 Ответить
В этом всё и дело. На шабес-гоев- тоже.
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08.09.2021 21:41 Ответить
Шебес-гой , це полукровка?
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08.09.2021 21:42 Ответить
Нет. Это иное. Просто забейте в поисковике.
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08.09.2021 21:43 Ответить
Ну да, навіть на гоїв , що на них гарують.
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08.09.2021 21:46 Ответить
У них нет такого понятия...или еврей или не еврей...ни каких полукровок..
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08.09.2021 21:47 Ответить
Ага, все люди братья, все баби сьостри?
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08.09.2021 21:49 Ответить
Почитайте талмуд.
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08.09.2021 21:54 Ответить
не. просто эмоция)
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08.09.2021 22:29 Ответить
одному украинцу не простили бы никогда. а десяткам тысяч изовсехсильно помогли бы поскорее покинуть пределы страны Паломники-хасиди почали виїжджати з Умані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6151
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08.09.2021 22:16 Ответить
Ни в какой другой, любой цивилизованой стране они бы так себя не вели---где бы не находилась могила этог Цадика Нахмана! Это только у нас. Отношение такое изначально у них к славянам. Но причина конечно в нас.
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08.09.2021 22:38 Ответить
ну не скажи .уже не помню точно кого за давностью лет . вроде профессора именитого. в Париже в кафе за то что сказал в адрес таких свиней за соседним столиком -не люблю этих евреев - подвергли обструкции за антисемитизм .заставили извиниться через суд и полностью уничтожили карьеру
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09.09.2021 00:08 Ответить
Что то слыхал. Там очевидно было сказано вообще как на весь этнос. Тема Холокоста очень принципиальная в мире. Отдельная тема это. Уже много десятков лет армяне добиваются признания резни в 1915г турками. И глухо. Есть интересные версии этой причины. Там ведь деньги очень даже большие---если признают на уровне ООН. Сколько не пытались наши особо в оранжевую эпоху тему Голодомора провести--то публика с Израиля это тормозит и по резне армян тоже. Ведь во многих крепких странах, особенно в США еврейское лобби сильнейшее от остальных. Это тема не для форума и не ко времени у нас к сожалению. Но эти хасиды только здесь отрываются так. Были даже варианты эксгумации, забирайте хоть куда. Ну вроде. Отказались принимать в Израиле могилку. Кстати в Израиле есть и инные подобные типа секты, и их крепко не любят там---но деньги дают.
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09.09.2021 00:24 Ответить
я чет такие двостишья составил, правда забыл... ну, про икру с мацой. сразу видно шо не служу нигде ибо записать надо было - раз-два.
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08.09.2021 21:49 Ответить
Гнать пейсатых ссаными тряпками!
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08.09.2021 21:54 Ответить
Що вони залишили?
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08.09.2021 21:56 Ответить
- А теперь посмотрите направо, - перед вами памятник неизвестному матросу Изе Шлеперсону.
- Позвольте, почему же неизвестному? Вот и имя и фамилия.
- Потому что неизвестно, был ли Изя Шлеперсон матросом.
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08.09.2021 21:56 Ответить
Благодарю! Как раз- на ночь, хоть что-то смешное, а значит- положительное! Паломники-хасиди почали виїжджати з Умані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9880
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08.09.2021 21:59 Ответить
Фиму мучала постоянная головная боль и тот наконец решился сходить к врачу.

Врач сказал: «Фима, хорошая новость - это то, что я могу избавить тебя от твоих головных болей. Плохая новость - это то, что для этого потребуется кастрация. У тебя очень редкое состояние, из-за которого твои яйца давят на нижний отдел позвоночника, и это давление вызывает у тебя жуткую головную боль. Единственный способ снизить это давление - удаление яиц».

Фима был в отчаянии. Ему даже жить расхотелось. Но выбора не было, и он согласился пойти под нож.

Когда он вышел из больницы, впервые за 20 лет его не терзала головная боль, но его не покидало сожаление об утраченной части самого себя. Но потом он решил, что нужно начать новую жизнь. Он увидел магазин мужской одежды и подумал: «А не купить ли мне новый костюм?»

Он вошёл в магазин и сказал продавцу: «Мне нужен костюм». Пожилой продавец смерил его быстрым взглядом и сказал: «Так… Рост 44». Фима рассмеялся: «Верно, откуда вы знаете?» - «60 лет в бизнесе». Фима примерил костюм, - он был впору.

Пока Фима любовался собой в зеркале, продавец спросил: «Как насчёт новой рубашки?» Фима подумал и согласился. Продавец взглянул на Фиму и сказал: «Так. 34 рукав и 16 с половиной шея». И вновь Фима удивился. «Верно, откуда вы знаете?» - «60 лет в бизнесе».

Фима примерил рубашку, и она сидела великолепно. Когда Фима поправлял перед зеркалом воротничок, продавец спросил: «Может быть, вам нужны новые ботинки?» Фима понравилась эта мысль. Продавец взглянул на Фиму и сказал: «Так… 9-1/2 E». Фима был потрясён. «Верно, откуда вы знаете?» - «60 лет в бизнесе».

Фима примерил ботинки, и они ему подошли. Фима прошёлся по магазину, и продавец спросил: «А нижнее бельё?» Фима подумал и согласился. Продавец сделал шаг назад, смерил взглядомз талию Фимы и сказал: «Так… Размер 36».

Фима расхохотался. «Ха-ха! Вот я вас и поймал! Я с восемнадцати лет ношу 34-й!» Продавец покачал головой: «Вы не можете носить 34-й. 34-й размер нижнего белья придавит ваши яйца к нижнему отдела позвоночника, и у вас будет жуткая головная боль».
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08.09.2021 22:05 Ответить
настоящий еврейский анекдот Паломники-хасиди почали виїжджати з Умані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8340
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08.09.2021 22:35 Ответить
Хасиды же сильно напиваются в Умани, пиво ходят пьют уже с утра , с бутылками наперевес. Ни в одной религии не припомню такого, чтоб официально можнл было бесогонить в Великий День, а вот хасидам надо именно набухаться на могиле святого...Организаторы шоу делились, что многие приезжающие хасиды, как психбольные плохо ориентируются во времени и пространстве, все молятся в изменном состоянии сознания пребывают, а по итогу тупо нажираются часто до скотского состояния.
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08.09.2021 22:13 Ответить
Це не релігія. Це секта яка заборонена в багатьох країнах світу.
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08.09.2021 22:58 Ответить
У них Новый год. Праздник. Вы себя помните трезвым на праздновании Нового года?)))
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08.09.2021 23:56 Ответить
Скот
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08.09.2021 22:30 Ответить
Нашестя минає?
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08.09.2021 22:35 Ответить
Цадик Нахман люто ненавидів українців. Саме тому заповів поховати себе в тому місці де українці скарали на горло тисячі жидів. Він ще при житті увірував в свою власну святість і вважав що порятує душі вбитих жидів якщо його поховають поряд з ними. Могилка відразу була втрачена і не представляла ніякого інтересу протягом століть. Ні її місці було побудовано за совка житловий комплекс. Аж раптом, як тільки но в жидів зявилася концепція "Нового Єрусалиму" який вони хочуть створити в Україні перетворивши українців на рабів, могилка "чудесним чином" з'явилась з забуття і маса жидів почали на цій могилці робити гешефт. Те що могилка фейкова у будь якого дослідника питання не викликає сумніву. Але то таке. Головне в іншому - привчити тупих хохлів підтирати жидам сраки, прибирати за ними блювотіння та лайно...
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08.09.2021 22:57 Ответить
..., да, это я слыхал от серьёзных учёных и при том настоящих украинцев, еще лет 30 назад! Так что это явление одно из "семи чудес света"
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09.09.2021 05:46 Ответить
АБСОЛЮТНО!
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09.09.2021 11:19 Ответить
Ето празнік?
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08.09.2021 23:20 Ответить
...астанавитесь!
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09.09.2021 05:42 Ответить
таки пока таки цыгане таки как тараканы..антишалом..
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09.09.2021 08:52 Ответить
-Синку, як треба казати як гості їдуть до дому? Паломники-хасиди почали виїжджати з Умані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 231
- Нарешті. Паломники-хасиди почали виїжджати з Умані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2061
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09.09.2021 10:36 Ответить
цензор, не забудь обов'язково тут відзвітувати чи "паломники-хасиди" успішно сіли на літак? Як долетіли? Чи вже вдома? Що їли? Що пили?...
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09.09.2021 11:18 Ответить
 
 