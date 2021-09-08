Паломники-хасиды начали выезжать из Умани, - Нацполиция. ВИДЕО
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Сегодня вечером, 8 сентября, паломники-хасиды начали выезжать из города Умань в страны постоянного проживания.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент комуникации Национальной полиции.
"В целом ситуация контролируется. Зафиксировано 21 сообщение о пребывании паломников-хасидов. Есть два открытых уголовных производства, связанные с торговлей веществами, похожими на наркотические. Также есть два административных протокола, по результатам которых будут приниматься решения по поводу выдворения за пределы территории Украины с запретом въезда отдельных хасидов, которые допускали правонарушения на территории города Умань", - сообщили в полиции.
В целях обеспечения правопорядка во время отбытия паломников усиленые патрульные наряды работают в местах посадки в автобусы, также выставлены усиленные автопатрули по маршруту движения и усиленные меры безопасности в аэропортах.
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- Позвольте, почему же неизвестному? Вот и имя и фамилия.
- Потому что неизвестно, был ли Изя Шлеперсон матросом.
Врач сказал: «Фима, хорошая новость - это то, что я могу избавить тебя от твоих головных болей. Плохая новость - это то, что для этого потребуется кастрация. У тебя очень редкое состояние, из-за которого твои яйца давят на нижний отдел позвоночника, и это давление вызывает у тебя жуткую головную боль. Единственный способ снизить это давление - удаление яиц».
Фима был в отчаянии. Ему даже жить расхотелось. Но выбора не было, и он согласился пойти под нож.
Когда он вышел из больницы, впервые за 20 лет его не терзала головная боль, но его не покидало сожаление об утраченной части самого себя. Но потом он решил, что нужно начать новую жизнь. Он увидел магазин мужской одежды и подумал: «А не купить ли мне новый костюм?»
Он вошёл в магазин и сказал продавцу: «Мне нужен костюм». Пожилой продавец смерил его быстрым взглядом и сказал: «Так… Рост 44». Фима рассмеялся: «Верно, откуда вы знаете?» - «60 лет в бизнесе». Фима примерил костюм, - он был впору.
Пока Фима любовался собой в зеркале, продавец спросил: «Как насчёт новой рубашки?» Фима подумал и согласился. Продавец взглянул на Фиму и сказал: «Так. 34 рукав и 16 с половиной шея». И вновь Фима удивился. «Верно, откуда вы знаете?» - «60 лет в бизнесе».
Фима примерил рубашку, и она сидела великолепно. Когда Фима поправлял перед зеркалом воротничок, продавец спросил: «Может быть, вам нужны новые ботинки?» Фима понравилась эта мысль. Продавец взглянул на Фиму и сказал: «Так… 9-1/2 E». Фима был потрясён. «Верно, откуда вы знаете?» - «60 лет в бизнесе».
Фима примерил ботинки, и они ему подошли. Фима прошёлся по магазину, и продавец спросил: «А нижнее бельё?» Фима подумал и согласился. Продавец сделал шаг назад, смерил взглядомз талию Фимы и сказал: «Так… Размер 36».
Фима расхохотался. «Ха-ха! Вот я вас и поймал! Я с восемнадцати лет ношу 34-й!» Продавец покачал головой: «Вы не можете носить 34-й. 34-й размер нижнего белья придавит ваши яйца к нижнему отдела позвоночника, и у вас будет жуткая головная боль».
- Нарешті.