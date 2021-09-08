На увольнение экс-главы Конституционного Суда Шевчука повлияли Портнов, Богдан и Вовк, - СМИ. ВИДЕО

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан, глава ОАСК Павел Вовк и чиновник времен Януковича Андрей Портнов повлияли на увольнение Станислава Шевчука с должности главы Конституционного Суда Украины в 2019 году.

Речь об этом идет в расследовании журналистов программы "Слідство.info", сообщает Цензор.НЕТ.

В основу расследования легли так называемые "пленки Вовка" - тайные записи разговоров из кабинета главы ОАСК Павла Вовка, которые удалось получить журналистам.

Так, весной 2019 года в кабинете глав ОАСК обсуждали давление на Конституционный Суд для отмены закона о люстрации и увольнения тогдашнего главы КС Станислава Шевчука. Об этом Вовк говорил с собеседником по имени Андрей, который находился за границей. Журналисты "Слідство.info" считают, что это высокопоставленный чиновник АП Януковича Андрей Портнов. Эту же версию поддерживает и бывший начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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На тот момент несколько судей КС обвинили Шевчука в превышении власти. Больше всего увольнения главы КС хотел его заместитель, судья Александр Тупицкий. Решительно против увольнения Шевчука выступала судья Наталья Шаптала.

Вовк и Портнов в разговорах связывали увольнение Шевчука с возможной отменой закона о люстрации. Они называли отмену "болезненным вопросом".

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"Если ты прямо сейчас на него (Шевчука. - Ред.) осуществишь эту атаку, то получим в конечном итоге набор тех решений, которые болезненные? Которые мы хотим, чтобы они прошли до инаугурации, или нет? "..." Ну, я просто чувствую, что мы в результате бл# люстрацию не закроем", - убеждал Волк Портнова.

Кроме Портнова, к влиянию на КС мог быть причастен еще один собеседник Павла Вовка - Андрей Богдан. Его также заботил вопрос о люстрации, а также присутствие главы Конституционного Суда на инаугурации Владимира Зеленского.

У этого собеседника по имени Андрей были тогда и другие заботы - он активно "разбирался с должностями". "Слышишь, помнишь, ты, я тебе гружу, а ты говоришь: "не за##ывайте, дайте, бл# , с посадами разобраться!". Так и ты: "не за##уй, разбирайся с посадами". Все будет хорошо!", - уверял его Вовк.

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Богдан, как и Портнов, подпадал под действие закона о люстрации и был заинтересован в его отмене, - утверждает "Слідство.info".

14 мая 2019 года судьи КС проголосовали за отставку Шевчука. Через несколько дней, 19 мая, Андрей Портнов вернулся в Украину после 5 лет отсутствия. Конституционный Суд вскоре возглавил главный сторонник отставки Шевчука Александр Тупицкий.

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Журналисты пытались получить комментарии Портнова, Богдана и Вовка по вопросу о влиянии на КС весной 2019 года. Вовк проигнорировал запрос, Богдан отказался от общения с журналистами, а Портнов сказал, что это неправда.