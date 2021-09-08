На увольнение экс-главы Конституционного Суда Шевчука повлияли Портнов, Богдан и Вовк, - СМИ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан, глава ОАСК Павел Вовк и чиновник времен Януковича Андрей Портнов повлияли на увольнение Станислава Шевчука с должности главы Конституционного Суда Украины в 2019 году.
Речь об этом идет в расследовании журналистов программы "Слідство.info", сообщает Цензор.НЕТ.
В основу расследования легли так называемые "пленки Вовка" - тайные записи разговоров из кабинета главы ОАСК Павла Вовка, которые удалось получить журналистам.
Так, весной 2019 года в кабинете глав ОАСК обсуждали давление на Конституционный Суд для отмены закона о люстрации и увольнения тогдашнего главы КС Станислава Шевчука. Об этом Вовк говорил с собеседником по имени Андрей, который находился за границей. Журналисты "Слідство.info" считают, что это высокопоставленный чиновник АП Януковича Андрей Портнов. Эту же версию поддерживает и бывший начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
На тот момент несколько судей КС обвинили Шевчука в превышении власти. Больше всего увольнения главы КС хотел его заместитель, судья Александр Тупицкий. Решительно против увольнения Шевчука выступала судья Наталья Шаптала.
Вовк и Портнов в разговорах связывали увольнение Шевчука с возможной отменой закона о люстрации. Они называли отмену "болезненным вопросом".
"Если ты прямо сейчас на него (Шевчука. - Ред.) осуществишь эту атаку, то получим в конечном итоге набор тех решений, которые болезненные? Которые мы хотим, чтобы они прошли до инаугурации, или нет? "..." Ну, я просто чувствую, что мы в результате бл# люстрацию не закроем", - убеждал Волк Портнова.
Кроме Портнова, к влиянию на КС мог быть причастен еще один собеседник Павла Вовка - Андрей Богдан. Его также заботил вопрос о люстрации, а также присутствие главы Конституционного Суда на инаугурации Владимира Зеленского.
У этого собеседника по имени Андрей были тогда и другие заботы - он активно "разбирался с должностями". "Слышишь, помнишь, ты, я тебе гружу, а ты говоришь: "не за##ывайте, дайте, бл# , с посадами разобраться!". Так и ты: "не за##уй, разбирайся с посадами". Все будет хорошо!", - уверял его Вовк.
Богдан, как и Портнов, подпадал под действие закона о люстрации и был заинтересован в его отмене, - утверждает "Слідство.info".
14 мая 2019 года судьи КС проголосовали за отставку Шевчука. Через несколько дней, 19 мая, Андрей Портнов вернулся в Украину после 5 лет отсутствия. Конституционный Суд вскоре возглавил главный сторонник отставки Шевчука Александр Тупицкий.
Журналисты пытались получить комментарии Портнова, Богдана и Вовка по вопросу о влиянии на КС весной 2019 года. Вовк проигнорировал запрос, Богдан отказался от общения с журналистами, а Портнов сказал, что это неправда.
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"...Одна из главных причин отсутствия существенных изменений в украинских судах - это украинский Конституционный суд. Поиски компромисса с судейской мафией, которая будет бороться исключительно за сохранение своего влияния, часто антиукраинского, всегда заканчивается плохо - как для страны, так и для тех, кто такие компромиссы ищет...."
недобитые гниды повылазили и разбираются между собой
а когда разберутся - пойдут добивать и вас и Украину
восстанавливаются в судах, нереформированная прокуратура имени Шокина, похороненное дело "бриллиантовых прокуроров", а также Розенблата и т.д., недостроенная стена на Донбассе, отжатый у эстонцев в 2016 бизнес-центр, о котором упомянула Президент Эстонии, - это всё Зеленский...
было- 73 %, монобольшинство в ВР и два с половиной года ?..
ДБЛ БЛД! (с)
Звільнивши Шевчука, ВАЗеленський призначив суддю януковича, тупіцького.
Наобирали, млять.
Мне лично этот Тупицкий и нах не нужен. Просто теперь он из уголовника стал политическим, а платить за это придется всем нам. И посадить его за уголовку теперь вряд ли получится.
А вот ликвидировать ОАСК (а значит и уволить Вовка) Зеля реально может легко - максимум за пару месяцев, но на это почему-то у него мозгов не хватает.
Порошенко использовал Медведчука для освобождения пленных - больше никаких полномочий у него не было. А вот впервые попал в список Форбс Медведчук только сейчас.
Опасения оппозиции, что Зеленский хочет получить контроль над КСУ могут быть вполне оправданными, и она имеет право противодействовать установлению такого контроля всеми возможными доступными методами, но только не поддержкой восстановления на должности Тупицкого. Такая поддержка аморальна, достаточно того, что судейское воронье крышует своего бандюгана.
Тупицкий и его соучастники должны быть осуждены за незаконные решения КС, избавившие коррупционеров во власти от требования объяснять происхождение своего состояния, с возможностью приземления на зону, если нет объяснения полученных активов (вопрос только, кто может осудить таких бандитов при нынешней законодательной базе, если это невозможно, такой закон должен быть принят в первую очередь по упрощенной процедуре).
Нужно запустить судебную реформу и реальную люстрацию, чтобы оздоровить суды, нужно чтобы нарушение правосудия несло для нарушителей большие издержки, чем соблюдение законности.
В цивилизованных странах, если есть доказательства, что судья совершил преступление, он наверняка попадет в тюрьму, и судебный корпус там не выступает "крышей", чтобы отмазать "своего" от ответственности за преступление под предлогом независимости судебной власти, наоборот попытка такой защиты, это уничтожение навсегда репутации.
У нас репутация ничего не стоит. Пока не начнут реально сажать судей за очевидные заведомо незаконные приговоры, судебная система останется коррумпированной.
По большому счету невиновных в нынешней судебной системе нет никого, тот, кто сам не бандитствует, тот потворствует, закрывает глаза и делает вид что преступления коллег его не касаются - сейчас судебная система это уголовный коллектив с круговой порукой, столько скандальных резонансных приговоров, что даже видимости правосудия не возникает.