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КС (2131) Портнов (629) Вовк_Павел (257) Шевчук Станислав (54) Богдан Андрей (384) Окружной админсуд Киева (390)

На увольнение экс-главы Конституционного Суда Шевчука повлияли Портнов, Богдан и Вовк, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан, глава ОАСК Павел Вовк и чиновник времен Януковича Андрей Портнов повлияли на увольнение Станислава Шевчука с должности главы Конституционного Суда Украины в 2019 году.

Речь об этом идет в расследовании журналистов программы "Слідство.info", сообщает Цензор.НЕТ.

В основу расследования легли так называемые "пленки Вовка" - тайные записи разговоров из кабинета главы ОАСК Павла Вовка, которые удалось получить журналистам.

Так, весной 2019 года в кабинете глав ОАСК обсуждали давление на Конституционный Суд для отмены закона о люстрации и увольнения тогдашнего главы КС Станислава Шевчука. Об этом Вовк говорил с собеседником по имени Андрей, который находился за границей. Журналисты "Слідство.info" считают, что это высокопоставленный чиновник АП Януковича Андрей Портнов. Эту же версию поддерживает и бывший начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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На тот момент несколько судей КС обвинили Шевчука в превышении власти. Больше всего увольнения главы КС хотел его заместитель, судья Александр Тупицкий. Решительно против увольнения Шевчука выступала судья Наталья Шаптала.

Вовк и Портнов в разговорах связывали увольнение Шевчука с возможной отменой закона о люстрации. Они называли отмену "болезненным вопросом".

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"Если ты прямо сейчас на него (Шевчука. - Ред.) осуществишь эту атаку, то получим в конечном итоге набор тех решений, которые болезненные? Которые мы хотим, чтобы они прошли до инаугурации, или нет? "..." Ну, я просто чувствую, что мы в результате бл# люстрацию не закроем", - убеждал Волк Портнова.

На увольнение экс-главы Конституционного Суда Шевчука повлияли Портнов, Богдан и Вовк, - СМИ 01

Кроме Портнова, к влиянию на КС мог быть причастен еще один собеседник Павла Вовка - Андрей Богдан. Его также заботил вопрос о люстрации, а также присутствие главы Конституционного Суда на инаугурации Владимира Зеленского.

У этого собеседника по имени Андрей были тогда и другие заботы - он активно "разбирался с должностями". "Слышишь, помнишь, ты, я тебе гружу, а ты говоришь: "не за##ывайте, дайте, бл# , с посадами разобраться!". Так и ты: "не за##уй, разбирайся с посадами". Все будет хорошо!", - уверял его Вовк.

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На увольнение экс-главы Конституционного Суда Шевчука повлияли Портнов, Богдан и Вовк, - СМИ 02

Богдан, как и Портнов, подпадал под действие закона о люстрации и был заинтересован в его отмене, - утверждает "Слідство.info".

14 мая 2019 года судьи КС проголосовали за отставку Шевчука. Через несколько дней, 19 мая, Андрей Портнов вернулся в Украину после 5 лет отсутствия. Конституционный Суд вскоре возглавил главный сторонник отставки Шевчука Александр Тупицкий.

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Журналисты пытались получить комментарии Портнова, Богдана и Вовка по вопросу о влиянии на КС весной 2019 года. Вовк проигнорировал запрос, Богдан отказался от общения с журналистами, а Портнов сказал, что это неправда.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9119
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08.09.2021 22:13
+5
На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9189
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08.09.2021 22:14
+5
молчаливые зебилы , вам наверно нравится , что
недобитые гниды повылазили и разбираются между собой
а когда разберутся - пойдут добивать и вас и Украину
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08.09.2021 22:26
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08.09.2021 22:00 Ответить
Как «Слуга народа» защищает последний бастион судейской мафии

"...Одна из главных причин отсутствия существенных изменений в украинских судах - это украинский Конституционный суд. Поиски компромисса с судейской мафией, которая будет бороться исключительно за сохранение своего влияния, часто антиукраинского, всегда заканчивается плохо - как для страны, так и для тех, кто такие компромиссы ищет...."
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08.09.2021 22:09 Ответить
На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9119
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08.09.2021 22:13 Ответить
На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9189
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08.09.2021 22:14 Ответить
Головне, шо бубачька нє прічьом! Воно, взагалі, не вдупляєцця хто, де і почьом!) Коли вже цього наркошу криворогатого та хрипатого хоч якась хунта прибере нах?!
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08.09.2021 22:23 Ответить
ну і Ситник! Стільки часу слухали Вовкові одкровення і виду не подали. Знали як вирішувалась корупція про нього і мовчав як риба. Ці плівки ввійдуть таки в історію юриспруденції. А Вовк ропатякав про в се, що знав і хотів. То вже Ситник в нього потім забрав нажите. Ну а портков, збили птаху.
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08.09.2021 22:26 Ответить
молчаливые зебилы , вам наверно нравится , что
недобитые гниды повылазили и разбираются между собой
а когда разберутся - пойдут добивать и вас и Украину
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08.09.2021 22:26 Ответить
Ну да, корявый недозакон о люстрации, благодаря которому тысячи "люстрированных" чиновников сейчас
восстанавливаются в судах, нереформированная прокуратура имени Шокина, похороненное дело "бриллиантовых прокуроров", а также Розенблата и т.д., недостроенная стена на Донбассе, отжатый у эстонцев в 2016 бизнес-центр, о котором упомянула Президент Эстонии, - это всё Зеленский...
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08.09.2021 23:23 Ответить
ок, что мешает Зеленскому сейчас исправить все огрехи (просчёты) Порошенко ...
было- 73 %, монобольшинство в ВР и два с половиной года ?..
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09.09.2021 00:03 Ответить
Так Зеленский как раз и исправляет огрехи, и Порошенко и свои. Уволил судью Тупицкого, ставленника Портнова, так порохоботы такой вой в защиту Тупицкого (Портнова) подняли.
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09.09.2021 00:08 Ответить
порохоботам и нах не нужен твой тупицкий, месте с тобой, зебил
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09.09.2021 00:11 Ответить
На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8989 Так зачем же вы тогда так за него задницу рвали?
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09.09.2021 00:27 Ответить
зайвий доказ того, що кожен зебіл - типіл
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09.09.2021 01:05 Ответить
На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6042 Це зайвий доказ того, що порохобот від рашебота нічим не відрізняється, ні розумом, ні менталітетом. Коли вам тицяють у пику фактом, що коли Зеленський звільняв корупціонера та ставленика Портнова Тупицького, ви підтримали останнього, ви починаєте якусь беззмістовну маячню нести у стилі рашаботів.
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09.09.2021 01:37 Ответить
Ты с рождения дебил, или курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
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09.09.2021 07:40 Ответить
Грошей не заплатили? Чи заплатили, але за інше? А шо там про "вагнерівців"? Ой! Забув! Тож якесь CNN, що на зарплатні у ФСБ, сказало... А наші розслідувачі непідкупні і є зразком чесності!
ДБЛ БЛД! (с)
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08.09.2021 22:36 Ответить
навряд чи без бені обійшлося тут
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08.09.2021 22:53 Ответить
Ти краще згадай, як ти підтримував Тупицького, який, виявився ставлеником Портнова. На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4856
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08.09.2021 22:55 Ответить
характерна ознака кожного упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня з маніпуляцією
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09.09.2021 01:07 Ответить
На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 423 Так ти хочеш сказати, що підтримав Зеленського, коли він звільняв ставленика Портнова Тупицького?
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09.09.2021 01:33 Ответить
Ще один доказ того, що разом з ВАЗеленським до влади повернулись риги і вони правлять.
Звільнивши Шевчука, ВАЗеленський призначив суддю януковича, тупіцького.
Наобирали, млять.
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08.09.2021 22:56 Ответить
Ти все переплутав. Якраз Зеленський змістив ставленика Портнова суддю Тупицького, а всі порохоботи Тупицького підтримали. На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 19
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08.09.2021 22:58 Ответить
Це ви переплутали. ВАЗеленський звільнив Шевчука, якого призначив Порошенко, і замість нього, разом з портновим, який повернувся в Україну на кінгурацію "велічайшего", керівником своєї ОПи богданом, та відновленим на посаді корупціонером вовком, призначив рига тупицького, якого використав, створивши правовий колапс, і викинув. На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2738
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08.09.2021 23:02 Ответить
Суддю Шевчука звільнив не Зеленський, а судді КСУ, які були призначені якраз за часів президента Порошенка. На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3498 Ти це не знав, чи просто дурня клеїш?
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09.09.2021 00:45 Ответить
Дебил, судья КС назначается сроком на 9 лет. Так что далеко не все судьи были назначены при Порошенко - это во первых. А во-вторых, ты вообще в курсе, что не только президент назначает судей? Ты из какой бурсы вылезло?
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09.09.2021 01:39 Ответить
Конечно, далеко не все судьи назначены Порошенко, но вот какое совпадение, как раз судьи, назначенные по квоте Порошенко, голосовали за отстранение Шевчука, и поддержали Тупицкого, когда его увольнял Зеленский. На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1795 Но данный коммент был не об этом, а о том, что порохобот в очередной раз солгал, когда заявил, что "ВАЗеленський звільнив Шевчука". На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9330
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09.09.2021 01:54 Ответить
Еще раз: Тупицкий не уволен. Тебе это так тяжело понять?
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09.09.2021 02:13 Ответить
Теперь все предельно ясно. Спасибо, что объяснил... Подожди, то есть, тогда все обвинение порохоботов, что Зеленский уволил Тупицкого, чем навлек на Украину гнев божий, и всей мировой общественности, лишено всяких оснований? На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8750 На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8750 На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8750
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09.09.2021 02:30 Ответить
"Порохоботы" поддержали не Тупицкого, а выступили против беспредела. Потому как если не останавливать чересчур рьяных "реформаторов", то вместо ЕС можем прийти в Беларусь или паРашу. Но до клоунов это слишком туго доходит.
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08.09.2021 23:37 Ответить
То есть, порохобот, считает, что уволить ставленника Портнова коррумпированного судью Тупицкого - это беспредел? На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 803 Какие еще порохоботские откровения мы услышим? Может, отстранение Януковича (эксшефа Порошенко, кстати) с поста президента, это тоже беспредел??? На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8900
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08.09.2021 23:43 Ответить
Дебил, я считаю, что в нормальных странах должна работать система сдержек и противовесов. А если один клоун может росчерком пера заблокировать ветвь власти, которая ему не подчиняется, то жить тебе в дерьме придется еще лет так 40-50, пока не сдохнут придурки, подобные этому клоуну и тебе. Тебе бы в Афганистан съездить - к талибам. Глядишь, разницу бы понял между правовым государством и страной обезьян, в которую вы сейчас пытаетесь превратить Украину.
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09.09.2021 00:58 Ответить
Так ты все-таки считаешь, что Януковича нельзя было прогонять, ибо он нужен был для "работы системы сдержек и противовесов"? На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1792
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09.09.2021 01:29 Ответить
Тебе же уже написали, что думать, особенно за других - не твое. Бросай это дело.
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09.09.2021 01:35 Ответить
Видишь как, твоим же салом по твоим же сусалам, или твоей мордой в твое же дерьмо, а тебе и ответить нечем, ибо я пишу только о фактах. На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1181
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09.09.2021 01:39 Ответить
О каких фактах ты, недоразвитое, можешь писать с 3-мя классами образования?
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09.09.2021 01:40 Ответить
На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8011 Что ж, повторю еще раз, если ты забыл. Я говорю о том факте, что когда Зеленский увольнял коррупционера, и ставленника пророссийский сил Тупицкого, порохоботы стали на защиту Тупицкого, ибо, как ты уже объяснил, коррупционер и пророссийский коллаборант Тупицкий нужен порохоботам для "работы системы сдержек и противовесов". На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8011
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09.09.2021 01:47 Ответить
Вообще-то, дятел, факта увольнения Тупицкого нет от слова "совсем" - поэтому выплата ему заработной платы только приостановлена (а не отменена). Есть юридически ничтожный указ об отмене указа о назначении судьей. А механизм увольнения судей КС четко прописан в Конституции - но откуда тебе знать, что это такое?
Мне лично этот Тупицкий и нах не нужен. Просто теперь он из уголовника стал политическим, а платить за это придется всем нам. И посадить его за уголовку теперь вряд ли получится.
А вот ликвидировать ОАСК (а значит и уволить Вовка) Зеля реально может легко - максимум за пару месяцев, но на это почему-то у него мозгов не хватает.
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09.09.2021 01:58 Ответить
"Вообще-то, дятел, факта увольнения Тупицкого нет от слова "совсем"... На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8580 Вот как ты лихо закрутил... Позволь, так а что ж тогда может отсудить у Украины Тупицкий (как ты утверждал ранее), если факта "факта увольнения Тупицкого нет от слова "совсем"? На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8580 На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8580 На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8580 Ты или крестик сними, или трусы надень. На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 116
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09.09.2021 02:08 Ответить
А дальше прочитать мозгов не хватает? Читай внимательней - там все написано. Решение Верховного Суда уже было.
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09.09.2021 02:15 Ответить
Так все же есть факт увольнения, или нет? Если факта нет, то как Тупицкий может что-то отсудить, если самого факта правонарушения нет? А если есть факт увольнения, то что же ты тогда пишешь, что его нет? На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 679 Уже даже у меня голова закружилась от полета твоих порохоботских мыслей.
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09.09.2021 02:22 Ответить
Держать главой КСУ коррупционера и ставленника пророссийских сил, это у порохоботов называется "система сдержек и противодержек". Так вот почему Порошенко назначил Медведчука спецпосланником от СБУ, а Райнина главой своей администрации - только для нормальной работы системы сдержек и противовесов, а не для того, о чем мы подумали. На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7784 Спасибо, что объяснил. Вот только перед Януковичем как-то невдобно получилось.
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09.09.2021 01:43 Ответить
Главой КСУ Тупицкого сделал Зеля, Богдан и Портнов. Кто им доктор? При Порошенкко Медведчук сидел тише воды и ниже травы, оперился он только при зеленых дебилах во власти. Что там с нашими пленными, кстати, которых Клоун уже два года обещает вернуть? У Мертвечука как-то лучше получалось. При этом беркутня и террористы продолжали сидеть в наших тюрьмах.
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09.09.2021 02:04 Ответить
Ты вынуждаешь меня еще раз ткнуть тебя твоей мордой в твое же дерьмо. Президент не назначает главу КСУ. "Председатель Конституционного суда Украины избирается на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины из состава судей Конституционного суда Украины только на один трёхлетний срок. Голосование проходит путём тайной подачи бюллетеней. Избранным председателем Конституционного суда Украины считается кандидат, за которого проголосовало более половины конституционного состава судей Конституционного суда Украины." При Порошенко Медведчук не только не сидел тише воды и ниже травы, а наборот, Порошенко достал его из небытия, назначил его спецпредставителем от СБУ в Минске, и именно Порошенко сделал из маргинала Медведчука, всегда набиравшего на выборах около 1%, лидера пророссийской оппозиции. (Не говоря уже о подаренном ему нефтепроводе и других плюшках). Кстати, может ты не знаешь, но Порошенко сотрудничает с Медведчуком с 1998 года, когда Медведчук был главой СДПУ(о), а Порошенко членом политбюро этой партии. На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1190
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09.09.2021 02:16 Ответить
Мальчик, ты сначала рот от дерьма и глаза от мочи промой прежде чем пытаться кого-то куда-то тыкнуть. Ты не знаешь, что наша судебная система до 2014 года полностью контролировалась Портновым? Короткая же у зебилов память! Так вот, он вернулся вместе Клоуном, и поддерживал он на выборах тоже Клоуна. Так что судебная система ка бы поламалась.
Порошенко использовал Медведчука для освобождения пленных - больше никаких полномочий у него не было. А вот впервые попал в список Форбс Медведчук только сейчас.
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09.09.2021 02:28 Ответить
1.Так... "наша судебная система до 2014 года полностью контролировалась Портновым"... Тут я абсолютно согласен.... "поддерживал он на выборах тоже Клоуна"... Не слышал о его поддержке "клоуна", ну, возможно я не все слышал... Так, и?... Не увидел продолжения твоей мысли... Вот Портнов повлиял на увольнение Шевчука и назначение Тупицкого главой КСУ. Зеленский отстранил Тупицкого от должности, тем самым пошел против Портнова, что разбивает все твои утверждения о связи Портнова и Зеленского. 2."Порошенко использовал Медведчука для освобождения пленных"... Этот фейк долго втирали порохоботы, хотя на самом деле Медведчук не освободил ни одного пленного. Но этот фейк противоречил другому порохоботскому фейку, что Порошенко назначил Медведчука не для освобождения пленных, а по требованию Путина и Меркель. 3.Разумеется, что Медведчук благодаря подаренным ему Путиным активам, а также росту украинской экономики и его украинских активов смог войти в список Форбс. Ты предполагаешь, что Зеленский как-то этому способствовал, и что-то передал Медведчуку в собственность? Но этот же Форбс отмечает рост активов Порошенко. Выходит, и Порошенко в сговоре с Зеленским? На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8538
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09.09.2021 02:43 Ответить
Дырявый зебил, хрипатый так борется за Украину , что взял на работу татарова, который оправдывал убийство Небесной сотни. Где вас, геев, высырают?
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09.09.2021 07:46 Ответить
И да, дебил, за коррупцию не увольняют, а садят. К тому же "уволенный" Тупицкий отсудит у Украины круглую сумму. Как бы я хотел, чтобы ему ее компенсировали лично вы из своих карманов, а не из бюджета.
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09.09.2021 01:08 Ответить
За коррупцию судят, только если ловят за руку, а так просто выгоняют. "уволенный" Тупицкий отсудит у Украины круглую сумму". На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6491 Угу, отсудит... На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2381 И отлижет. У меня тоже есть желание, чтобы Украина избавилась от таких идиотов, как ты.
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09.09.2021 01:32 Ответить
Ваше желание уже один раз сработало - 100 лет назад. Тогда тоже быдло дорвалось до власти. Дебил, Ющенко уже пытался отстранить судью отменой указа о назначении, но дебилы это подзабыли. А Тупицкий компенсацию получит гарантированно.
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09.09.2021 01:46 Ответить
Что??? Кум и соратник Порошенко Ющенко оказывается, дебил??? На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3049
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09.09.2021 01:48 Ответить
Ющенко - нормальный президент. А запятыми при письме выделяется обращение.
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09.09.2021 02:05 Ответить
"Ющенко - нормальный президент."... Как же нормальный, если Ющенко поступил с главой КСУ так же, как зебил Зеленский? Что-то ты совсем заговорился... На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8648 Ты успокойся, соберись с мыслями, и тогда обратно в последний порохоботский бой.
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09.09.2021 02:19 Ответить
Зебил - трисдабол😀😂
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09.09.2021 07:48 Ответить
То есть, Портнов с Богданом добились увольнения неугодного главы КСУ Шевчука, и поставили на его место угодного им Тупицкого. А когда Зеленский сместил Тупицкого, все порохоботы встали на его защиту, и поддержали коррумпированного судью, ставленника Портнова. На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9418
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08.09.2021 22:56 Ответить
Не намагайтесь думать, та ще й за інших. Це не ваше. На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1467
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08.09.2021 22:58 Ответить
Я думаю тільки за себе. А ти підтримував ставленика Портнова суддю Тупицького. На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4654
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08.09.2021 23:00 Ответить
08.09.2021 23:02
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08.09.2021 23:04 Ответить
09.09.2021 00:45
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09.09.2021 00:47 Ответить
Домбабвянское коррумпированное чмо Тупицкий, как враг, разрушитель цивилизованного построения правосудия в стране, и, скорее всего, московский агент, не может не то что возглавлять, а вообще иметь отношение к правосудию.
Опасения оппозиции, что Зеленский хочет получить контроль над КСУ могут быть вполне оправданными, и она имеет право противодействовать установлению такого контроля всеми возможными доступными методами, но только не поддержкой восстановления на должности Тупицкого. Такая поддержка аморальна, достаточно того, что судейское воронье крышует своего бандюгана.
Тупицкий и его соучастники должны быть осуждены за незаконные решения КС, избавившие коррупционеров во власти от требования объяснять происхождение своего состояния, с возможностью приземления на зону, если нет объяснения полученных активов (вопрос только, кто может осудить таких бандитов при нынешней законодательной базе, если это невозможно, такой закон должен быть принят в первую очередь по упрощенной процедуре).
Нужно запустить судебную реформу и реальную люстрацию, чтобы оздоровить суды, нужно чтобы нарушение правосудия несло для нарушителей большие издержки, чем соблюдение законности.
В цивилизованных странах, если есть доказательства, что судья совершил преступление, он наверняка попадет в тюрьму, и судебный корпус там не выступает "крышей", чтобы отмазать "своего" от ответственности за преступление под предлогом независимости судебной власти, наоборот попытка такой защиты, это уничтожение навсегда репутации.
У нас репутация ничего не стоит. Пока не начнут реально сажать судей за очевидные заведомо незаконные приговоры, судебная система останется коррумпированной.
По большому счету невиновных в нынешней судебной системе нет никого, тот, кто сам не бандитствует, тот потворствует, закрывает глаза и делает вид что преступления коллег его не касаются - сейчас судебная система это уголовный коллектив с круговой порукой, столько скандальных резонансных приговоров, что даже видимости правосудия не возникает.
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09.09.2021 03:09 Ответить
Розмова сіддів як величезних вуркуганів, а не правників. Банда повернулася і рулить судами і це все при Косоворотці, яка не мала свого нічого і скористалася не чесними суддями, а готовими до зрад і винесення неконституційних рішень суддями донецького зека. Так 73%, ви цього якраз і бажали.
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09.09.2021 09:41 Ответить
Воркугани із дамбаса сидять у владних кабінетах і зливають, здають Україну ворогу, а найкращі сини і дочки гинули за Неньку на Майдані і до сьогодні на фронті. Хто такі "Козирі" "Жолуді", "Портянки", татарови, смірнови, сівохи, зелі, бені,лисі, гонdони та і інші? Що вони зробили для України і хто про них щось пам'ятає, окрім шкоди і обsирона Неньки? А нарід 73% довірив їм цілу країну, яка перебуває у війні. Як прикро і соромно за них і постає просте питпання, а як далі жити, коли поруч такий нарід? Можливо потрібно підшукувати місце, для дітей, то точно, бо цей нарід невиліковний.
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09.09.2021 10:33 Ответить
Сколько Вовка ни корми, а он все равно по примеру Чауса пакует доляры в банки и прячет где-то в огороде. Эх, кабы знать-то где...
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09.09.2021 10:48 Ответить
 
 