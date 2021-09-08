Пограничники обнаружили на Донетчине 200 тыс. кустов конопли. ВИДЕО

В Константиновском районе Донецкой области пограничники обнаружили поле с массовым посевом конопли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На 2 гектарах земельного участка правонарушители выращивали около 200 тыс. кустов конопли. По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 310 Уголовного кодекса Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".

Пограничниками и сотрудниками полиции незаконные насаждения уничтожены.

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