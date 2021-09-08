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Пограничники обнаружили на Донетчине 200 тыс. кустов конопли. ВИДЕО
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В Константиновском районе Донецкой области пограничники обнаружили поле с массовым посевом конопли.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
На 2 гектарах земельного участка правонарушители выращивали около 200 тыс. кустов конопли. По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 310 Уголовного кодекса Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".
Пограничниками и сотрудниками полиции незаконные насаждения уничтожены.
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+8 Green sheet
показать весь комментарий09.09.2021 00:43
+5 Злий Грицько
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+3 Яр Холодний
показать весь комментарий09.09.2021 06:15
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Джерело: https://censor.net/ua/v3287181 працюють на талібів ?
Ти з яких ""гарадских джунглей" вискочив? Я наприклад, у селі виріс і трохи знаю, що, як, коли і де росте!
І що?
Яким, вибачте, боком прикордонники відносяться до насаджень КОНОПЛІ?
Нас за ідіотів тримають?
Щоб на чуже сало не відкривали є...ало.