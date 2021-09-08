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Пограничники обнаружили на Донетчине 200 тыс. кустов конопли. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Константиновском районе Донецкой области пограничники обнаружили поле с массовым посевом конопли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На 2 гектарах земельного участка правонарушители выращивали около 200 тыс. кустов конопли. По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 310 Уголовного кодекса Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".

Пограничниками и сотрудниками полиции незаконные насаждения уничтожены. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине среди подсолнухов обнаружили почти 7 тыс. кустов конопли стоимостью 13,5 млн грн, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Придурки. Хватит х***ней заниматься. Ловите лучше настоящих преступников.
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09.09.2021 00:43
+5
ЛєчЄбний КаБиБас... Пограничники обнаружили на Донетчине 200 тыс. кустов конопли - Цензор.НЕТ 7670
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08.09.2021 23:38
+3
А нікому не здається, що прикордонники пробують нас тупо "нагодувать милом" і натягти на голову валянок"?… На відео - пустир коло ферми… На ньому, серед бур"яну, в хаотичному безладі, росте велика кількість диких конопель, які до "культурних посівів" мають такий самий стосунок, як "архар" до "мериноса" Хай поїдуть на Полісся і коло будь-якого болота на сирих лугах знайдуть таких "посівів" повно! Та й по усій Україні - та сама картина! Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель - Цензор.НЕТ 4424
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09.09.2021 06:15
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ОПе поступлений от таможни уже не хватает Пограничники обнаружили на Донетчине 200 тыс. кустов конопли - Цензор.НЕТ 6081
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08.09.2021 23:37 Ответить
Вавини плантації. Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель - Цензор.НЕТ 9074
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08.09.2021 23:46 Ответить
ЛєчЄбний КаБиБас... Пограничники обнаружили на Донетчине 200 тыс. кустов конопли - Цензор.НЕТ 7670
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08.09.2021 23:38 Ответить
Обнаружмлі раніше, а зараз прийшли за врожаєм?
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08.09.2021 23:45 Ответить
рано еще )))))))
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09.09.2021 10:19 Ответить
Больше занятся нечем как лазить по по полям кусты конопли искать...идиоты!
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08.09.2021 23:53 Ответить
Яйцеслав когда твои родные подсядут на дурь, будеш оды петь ментам, куда глядели, просмотрели.
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27.12.2021 18:30 Ответить
видно по твоему нику ты подсел конкретно...
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28.12.2021 15:50 Ответить
Прикордонниками і співробітниками поліції незаконні насадження знищені.
Джерело: https://censor.net/ua/v3287181 працюють на талібів ?
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08.09.2021 23:53 Ответить
ЗА такое -только расстрел
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09.09.2021 00:03 Ответить
обнаружили и.. дар речи потеряли Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель - Цензор.НЕТ 6147
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09.09.2021 00:05 Ответить
Дар речи удел избранных и точно не мусоров.
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09.09.2021 02:12 Ответить
Придурки. Хватит х***ней заниматься. Ловите лучше настоящих преступников.
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09.09.2021 00:43 Ответить
Прям каждый куст посчитали?) А потом "незаконные насаждения уничтожены. " себе в карман. Кто же хорошие бошки даром жжет)
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09.09.2021 02:52 Ответить
Згадалася класика з канадського ТВ Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель - Цензор.НЕТ 3463
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09.09.2021 02:57 Ответить
Идиотизм воевать с полезными растишками!
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09.09.2021 06:04 Ответить
А нікому не здається, що прикордонники пробують нас тупо "нагодувать милом" і натягти на голову валянок"?… На відео - пустир коло ферми… На ньому, серед бур"яну, в хаотичному безладі, росте велика кількість диких конопель, які до "культурних посівів" мають такий самий стосунок, як "архар" до "мериноса" Хай поїдуть на Полісся і коло будь-якого болота на сирих лугах знайдуть таких "посівів" повно! Та й по усій Україні - та сама картина! Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель - Цензор.НЕТ 4424
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09.09.2021 06:15 Ответить
Та да 100%.
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09.09.2021 13:18 Ответить
Думаешь ты самый умный... Живи спокойно и помалкивал а то и к тебе придут... Фермер этот заплатит или сядет..а ты как будто вчерашний... Наверно приехал откуда то..Канада?
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09.09.2021 13:24 Ответить
Я не думаю, що я розумний! Я просто впевнений в цьому! Тому що учора сидів на березі озера -(рибу ловив) А за спиною у мене була така сама "плантація" ... Той "пеньок", що розтрубив про "плантацію", мабуть ніколи не бачив заростей конопель-самосійки! Крім того - у вересні навіть така "самосійка" "нахрєн" нікому не потрібна, бо вона вже відцвіла і на ній сформувалося насіння в стадії молочної стиглості! А таку "наркоту" вже можна лише в зад собі запхать, (навіть кролі її їстимуть лише з голодухи - коли їсти не буде чого) Це тобі не макова соломка, з якої "ширку" можна вигнать навіть з сухої стиглої...
Ти з яких ""гарадских джунглей" вискочив? Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель - Цензор.НЕТ 4357 Я наприклад, у селі виріс і трохи знаю, що, як, коли і де росте!
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09.09.2021 14:01 Ответить
Да у свій час у ППД штабу ССО ЗСУ конопля вовсю буяла.
І що?
Яким, вибачте, боком прикордонники відносяться до насаджень КОНОПЛІ?
Нас за ідіотів тримають?
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09.09.2021 10:26 Ответить
Та вони вже скоро будуть контролювать навіть сезонні міграції диких птахів і линьку звірів! Вони й рибалок уже у прикордонній зоні контролювать взялися - браконьєрів ловлять! (бо ті на їх монополію на браконьєрство зазіхають)
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09.09.2021 15:21 Ответить
Мабуть саме ТОМУ їх СБУшники пиз...ять.
Щоб на чуже сало не відкривали є...ало.
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09.09.2021 21:02 Ответить
А почему ж не подсчитали на какую сумму по цене черного рынка? А потому что пАказатель сделали как БЭ.
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09.09.2021 11:05 Ответить
клоуны
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09.09.2021 12:23 Ответить
От ти їх садив, що ламаєш? Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель - Цензор.НЕТ 5457
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09.09.2021 12:35 Ответить
 
 