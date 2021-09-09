На Виннитчине полностью обновили 7,1 км дороги Гайсин - Теплик, - ОГА. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
На Виннитчине завершили капитальный ремонт дороги О-02-04-08 Гайсин-Теплик.
Сравнить, в каком состоянии находилась дорога год назад и сегодня, можно на видео, опубликованном главой Винницкой ОГА Сергеем Борзовым, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в рамках президентской программы "Большая стройка" ремонт проводили на отрезке протяженностью 7,1 км между городом Гайсин и селом Кущинцы.
Так, было полностью обновлено дорожное полотно, укреплены обочины, в пределах населенных пунктов обустроены тротуары. Подрядчик также установил барьерное ограждение, сигнальные столбики и нанес дорожную разметку.
На дороге были также установлены 3 автобусные остановки и дополнительно оборудованы 2 посадочные площадки.
При проведении закупок и в ходе ремонта, по данным Службы автомобильных дорог в Винницкой области, удалось сэкономить около 33 млн гривен средств дорожного фонда.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что программа "Большая стройка" позволила впервые системно подойти к ремонту и строительству дорожной инфраструктуры Украины.
Пожалуйста, подождите...
прошла зима, настало лето..
спасибо Зеленскаму за эта!
Население - 1 519 000
Всего заражений - 73 044
Смертельные случаи - 1 732
Выздоровевшие - 70 380
Сейчас болеют - 932
1. Весь ролик сделан в пределах одного населенного пункта. Это чтобы мы не увидели весь 3,14здец за его пределами? В частности обочину, которой нет!
2. Ни единого слова об укреплении дорожной подушки, т.е. эту красоту фуры за пару лет расколеят и убъют.
3. Вот эти "столбики" и "ограждения" для чего? Что бы уснувший/не справившийся с управлением гарантированно в них въехал и убил себя и машину? А в случае с ограждением, он будет отброшен на встречку и там еще кого-то догонит.
4. Эти 7,1 км. дороги сколько делались? Замяли для ясности? Справочно: в Европе такие промежутки делаются за квартал, в Китае за месяц.
5. Почему дорога 2-х полосная? Теплик - это райцентр. И эта дорога соединяет его с главной магистралью. Плотный поток на 2-х полосной дороге - это гарантированные тяжелые ДТП (т.к. выезд на втречку при обгонах). А учитывая п.1 и п.3 - ДТП будут очень тяжелые, т.к. уходить от столкновения будет просто некуда.
На счет Гайсина, утверждать не буду. Ездил там один раз в жизни (еще в нулевых). Посмотрите через несколько месяцев (если вы местный).
С такими темпами зебилизации и разграбления страны, скоро вообще забудем о новостях с отремонтированными автодорогами.