РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4148 посетителей онлайн
Новости Видео Общество
4 870 20
Винницкая область (918) дороги (2498) Большая стройка (722)

На Виннитчине полностью обновили 7,1 км дороги Гайсин - Теплик, - ОГА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

На Виннитчине завершили капитальный ремонт дороги О-02-04-08 Гайсин-Теплик.

Сравнить, в каком состоянии находилась дорога год назад и сегодня, можно на видео, опубликованном главой Винницкой ОГА Сергеем Борзовым, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в рамках президентской программы "Большая стройка" ремонт проводили на отрезке протяженностью 7,1 км между городом Гайсин и селом Кущинцы.

Читайте: На реконструкцию аэропорта "Ривне" дополнительно выделили 35 млн грн из госбюджета, - ОГА

Так, было полностью обновлено дорожное полотно, укреплены обочины, в пределах населенных пунктов обустроены тротуары. Подрядчик также установил барьерное ограждение, сигнальные столбики и нанес дорожную разметку.

На дороге были также установлены 3 автобусные остановки и дополнительно оборудованы 2 посадочные площадки.

При проведении закупок и в ходе ремонта, по данным Службы автомобильных дорог в Винницкой области, удалось сэкономить около 33 млн гривен средств дорожного фонда.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что программа "Большая стройка" позволила впервые системно подойти к ремонту и строительству дорожной инфраструктуры Украины.

Также читайте: Дорогу, пролегающую через заповедник "Медоборы", отремонтируют на Тернопольщине, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Те, що дороги робляться-це добре. Але яке відношення Зебіл до них має-мені не зрозуміло
показать весь комментарий
09.09.2021 09:13
+6
Ну чому ні? Гроші з ковід фонду на дороги, щоб по нових дорогах на кладовище приємніше було їхати. До такого тільки кловани-наркомани могли додуматись!
показать весь комментарий
09.09.2021 09:24
+5
ну вы как маленький.. ей бо!.. догадываться нада..

прошла зима, настало лето..
спасибо Зеленскаму за эта!
показать весь комментарий
09.09.2021 09:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Те, що дороги робляться-це добре. Але яке відношення Зебіл до них має-мені не зрозуміло
показать весь комментарий
09.09.2021 09:13 Ответить
Ну чому ні? Гроші з ковід фонду на дороги, щоб по нових дорогах на кладовище приємніше було їхати. До такого тільки кловани-наркомани могли додуматись!
показать весь комментарий
09.09.2021 09:24 Ответить
Ну хіба так)
показать весь комментарий
09.09.2021 09:33 Ответить
я Вам скажу так: якби не пішли на дороги, то все до решти би просто розікрали... на Ковід би не дійшло. Тому краще вже нехай на дороги...
показать весь комментарий
09.09.2021 20:12 Ответить
Я теж згоден. Всі ж погодилися на коміка преЗЕдента: якби ВР не провалила голосування за союзника США поза НАТО, то зелень би оголосила війну США... Тому краще вже ганьбити всі зв'язки з США...
показать весь комментарий
09.09.2021 22:45 Ответить
ну вы как маленький.. ей бо!.. догадываться нада..

прошла зима, настало лето..
спасибо Зеленскаму за эта!
показать весь комментарий
09.09.2021 09:25 Ответить
Текущая статистика по коронавирусу на 09.09.2021 (Винницкая обл.)
Население - 1 519 000
Всего зара­жений - 73 044
Смер­тельные случаи - 1 732
Выздоро­вевшие - 70 380
Сейчас болеют - 932
показать весь комментарий
09.09.2021 09:16 Ответить
Ура!
показать весь комментарий
09.09.2021 09:17 Ответить
Млять тупые редакторы! не ВинниТчина а Винничина!!! сколько можна одну и туже ошибку делать каждый раз!
показать весь комментарий
09.09.2021 09:32 Ответить
Это ремонт дороги, не называйте это стройкой.
показать весь комментарий
09.09.2021 11:02 Ответить
Прпагандонский манипулятивный видосик.

1. Весь ролик сделан в пределах одного населенного пункта. Это чтобы мы не увидели весь 3,14здец за его пределами? В частности обочину, которой нет!

2. Ни единого слова об укреплении дорожной подушки, т.е. эту красоту фуры за пару лет расколеят и убъют.
3. Вот эти "столбики" и "ограждения" для чего? Что бы уснувший/не справившийся с управлением гарантированно в них въехал и убил себя и машину? А в случае с ограждением, он будет отброшен на встречку и там еще кого-то догонит.

4. Эти 7,1 км. дороги сколько делались? Замяли для ясности? Справочно: в Европе такие промежутки делаются за квартал, в Китае за месяц.

5. Почему дорога 2-х полосная? Теплик - это райцентр. И эта дорога соединяет его с главной магистралью. Плотный поток на 2-х полосной дороге - это гарантированные тяжелые ДТП (т.к. выезд на втречку при обгонах). А учитывая п.1 и п.3 - ДТП будут очень тяжелые, т.к. уходить от столкновения будет просто некуда.
показать весь комментарий
09.09.2021 11:47 Ответить
Які обгони, їхав в серпні від Гайсина до Теплика 35км, дві назустріч і одну догнав, села глухі, людей ненаблюдав
показать весь комментарий
09.09.2021 12:16 Ответить
Так всегда бывает, когда нет дороги, а есть только направление. Как только появляется дорога, кол-во машин увеличивается в разы. Я наблюдал это на многих дорогах.

На счет Гайсина, утверждать не буду. Ездил там один раз в жизни (еще в нулевых). Посмотрите через несколько месяцев (если вы местный).
показать весь комментарий
09.09.2021 13:16 Ответить
Брехня! Там дорога нормальна вже як 3 роки. На Тульчин зробили, це точно.
показать весь комментарий
09.09.2021 14:38 Ответить
Аж 7,1 км. А коштує як 71 км.. Чому зебіл так взявся за так називаючи велике буддівництао (крадівництво) тому що там фантастичні відкати. Це для зебілів як колондайк
показать весь комментарий
09.09.2021 14:42 Ответить
Херасе, отремонтировали аж 7,1 км и подают как достижение!
С такими темпами зебилизации и разграбления страны, скоро вообще забудем о новостях с отремонтированными автодорогами.
показать весь комментарий
09.09.2021 16:02 Ответить
Кстати, там на этих дорогах понаделывали кучу идиотских островков безопасности о которые уже разбилась куча машин! Какой идиот это запроектировал и кто ответит за ДТП???
показать весь комментарий
09.09.2021 18:13 Ответить
Идиотские островки безопасности - норма для европейских стран - это защита пешеходов. Если у водителей нет мозгов то пускай разбиваются, все равно сотрясения не будет
показать весь комментарий
09.09.2021 22:10 Ответить
На Вінниччині повністю оновили 7,1 км дороги Гайсин - Теплик, - ОДА - Цензор.НЕТ 3312
показать весь комментарий
09.09.2021 19:51 Ответить
 
 