В Виннице пешеход сбежал с места происшествия после того, как его сбил трамвай. ВИДЕО камер наблюдения

В Виннице парень сбежал с места происшествия, после того, как его сбил трамвай.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения. На записи видно, что после удара пешеход попал под трамвай, но через несколько мгновений он вылез из-под вагона и ушел с места ДТП.

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