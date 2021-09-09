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В Виннице пешеход сбежал с места происшествия после того, как его сбил трамвай. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Виннице парень сбежал с места происшествия, после того, как его сбил трамвай.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения. На записи видно, что после удара пешеход попал под трамвай, но через несколько мгновений он вылез из-под вагона и ушел с места ДТП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Г#ндон ты, с#ка, #бучий!", - "Ты - п#дарас!" - в Киеве подрались водитель мусоровоза и трамвая. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+38
это отдельный биологический вид " Хомо Сапиенс Наушникас"..
ходят ничего и никого не видят не слышат..
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09.09.2021 10:32
+38
Ни хрена себе трюк! Аннушка и Берлиоз нервно закурили, от зависти. В Виннице пешеход сбежал с места происшествия, после того, как его сбил трамвай - Цензор.НЕТ 6620
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09.09.2021 10:32
+23
Дункан Маклауд я его узнал!
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09.09.2021 10:33
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это отдельный биологический вид " Хомо Сапиенс Наушникас"..
ходят ничего и никого не видят не слышат..
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09.09.2021 10:32 Ответить
Просто Хомо Наушникос, есть еще Хомо Смартфонукус
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09.09.2021 10:48 Ответить
У Вінниці пішохід втік із місця події, після того, як його збив трамвай - Цензор.НЕТ 280 Я тоже чуть премию дарвина не получил...у меня служебная прога и чат на смартфоне..надо все время смотреть...короче увлекся и мужик за шкирку остановил ...тупо пошел на красный...
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09.09.2021 21:12 Ответить
Один раз чуть не сбил такого на переходе - тупо вылезло на свой красный свет из-за машины, которая остановилась на встречке. Посигналил - оно даже ухом не повело и голову не повернуло.
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09.09.2021 11:02 Ответить
И его отдельный подвид -головус неповоротус.
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09.09.2021 12:09 Ответить
живуче, падло!
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09.09.2021 12:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=stn0RA9UFK4
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09.09.2021 13:13 Ответить
Ни хрена себе трюк! Аннушка и Берлиоз нервно закурили, от зависти. В Виннице пешеход сбежал с места происшествия, после того, как его сбил трамвай - Цензор.НЕТ 6620
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09.09.2021 10:32 Ответить
Аннушка в прострации села жопой в лужу масла.
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09.09.2021 11:30 Ответить
Трамвай отделался легким испугом.
О. Бендер
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09.09.2021 14:16 Ответить
Просто он понял, что нарушил ПДД и шоб не платить штраф побежал на мировую В Виннице пешеход сбежал с места происшествия, после того, как его сбил трамвай - Цензор.НЕТ 2841
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09.09.2021 10:32 Ответить
та просто його реально не переїхало. він без травм явно. він же попав між колесам під брюхо трама.
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09.09.2021 12:38 Ответить
Нет.Там стоит отбойник не дающий человеку попасть под калеса.
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09.09.2021 13:00 Ответить
шо нет? він не з-під трама вилазить?
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09.09.2021 13:03 Ответить
Дункан Маклауд я его узнал!
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09.09.2021 10:33 Ответить
ну нелегалы в таких случаях предпочитают убежать ..
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09.09.2021 10:33 Ответить
Удар неслабый был. Тело явно под кайфом.
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09.09.2021 10:34 Ответить
він попав між колесами під пузо трама, а там пустота. швидка зупина трамвая, а там би трамвай проїхав і ми б побачили його на колії теж без травм. якщо там під пузом у трама неає випуклостей.
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09.09.2021 12:40 Ответить
Видно,что в том месте мощение в ровень с рельсами.Не хватит под трамваем места.Сработал отбойник.
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09.09.2021 13:03 Ответить
повезло водителю трамвая,
их обычно - просто с рельс сбивают В Виннице пешеход сбежал с места происшествия, после того, как его сбил трамвай - Цензор.НЕТ 4183
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09.09.2021 10:37 Ответить
наркоту нес..
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09.09.2021 10:37 Ответить
Термінатори існують!))
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09.09.2021 10:45 Ответить
Ух ты, Ванька-встанька какой-то У Вінниці пішохід втік із місця події, після того, як його збив трамвай - Цензор.НЕТ 8978
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09.09.2021 10:45 Ответить
странно что трамвай целый остался
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09.09.2021 10:46 Ответить
С ногой подмышкой У Вінниці пішохід втік із місця події, після того, як його збив трамвай - Цензор.НЕТ 6053
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09.09.2021 10:49 Ответить
Это классическая реакция на шок. Бедняга просто плохо соображал, что с ним произошло. Ничего смешного на самом деле.
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09.09.2021 10:50 Ответить
да че его жалеть, овощь не умеет даже по сторонам смотреть
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09.09.2021 10:51 Ответить
Да.И не факт,что черер пол часа не крякнет.
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09.09.2021 13:05 Ответить
дівчисько якесь
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09.09.2021 10:53 Ответить
турминатор 9 рокопоп по кличке дункан трамвайклауд
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09.09.2021 10:54 Ответить
Сценарий не удался. Аннушка забухала и масло не разлила ))
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09.09.2021 10:57 Ответить
Прямо таки "Капітан Трамвай"! У Вінниці пішохід втік із місця події, після того, як його збив трамвай - Цензор.НЕТ 6239
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09.09.2021 10:58 Ответить
У Вінниці пішохід втік із місця події, після того, як його збив трамвай - Цензор.НЕТ 6903
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09.09.2021 11:00 Ответить
Не захотел чувак платить за помятый трамвай. Хотя трамвай тоже мог бы свалить с места ДТП, но, похоже, был травмирован и не сумел.
А вообще, повезло водиле. Нет тела - нет дела.
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09.09.2021 11:03 Ответить
Водителя в баню и на месяц в отпуск
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09.09.2021 11:10 Ответить
Надіюсь трамвай не пострадав.
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09.09.2021 11:26 Ответить
Трамвай "Гота" ("Gotha") вообще-то спроектирован немцами, и, как видно, весьма
толково на такие случаи. Плюс молодость "клиента" - не тучный, молниеносно принял нужное положение. Жить захочешь - среагируешь.
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09.09.2021 11:27 Ответить
а він там все-таки на метр під нього попав, диви, як вилазить зпід нього.
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09.09.2021 12:43 Ответить
Його там таки трохи протягло. Добре, що худий і без рюкзака.
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09.09.2021 15:09 Ответить
ну тут мені вище пишуть, що трам німецький і там біля колес є якийсь захист, ото він до нього попав. а там, як колеса у глибині, то і попав він на ту глибину, до "захисту", може тому трам так різко і став, як тільки його придавило до "захисту".
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09.09.2021 17:20 Ответить
Терминатор!
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09.09.2021 12:09 Ответить
дурмінатор.
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09.09.2021 17:21 Ответить
А що,трамвай попав в реанімацію,що винуватець ДТП,злякавшись відповідальності за скоєний "наїзд" на ТЗ,бистренько втік із місця події?
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09.09.2021 12:11 Ответить
Може то его душа?
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09.09.2021 12:14 Ответить
да-дада
просто "закладочника" сбил. неужели так сложно догадаться то? чел просто знал шо если даже будут оформлять, то "кое-что" могут и вынюхать менты.
менты же по повадкам, ну, невербалке, знают чего то, вот и решил не рисковать.
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09.09.2021 12:17 Ответить
маклауд
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09.09.2021 12:24 Ответить
-1...У него осталось ещё четыре жизни в запасе
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09.09.2021 12:38 Ответить
Небоскребы, небоскребы,
Стены, лифты, этажи...
Расскажу я вам, ребята,
Про восстание машин.

Чу - сверкнуло синим светом,
Ветром дунуло с реки.
- Терминатор, Терминатор! -
Зашептались мужики.
Возле бара на хайвее
Обступил народ гурьбой:
"Нержавейка?"
- "Нержавейка!" Отвечает наш герой.

А потом легко, небрежно
И негромко так сказал:
"Мне нужна твоя одежда".
Парень дал. А кто б не дал?
Вдруг из тёмного квартала -
Робот жидкого металла!
Пули градом, всё, конец!!!
Но известно: пуля - дура,
Терминатор - молодец.

Наш герой с подбитым глазом
Махом сгреб врага в кулак.
Тот - сквозь пальцы. Вот зараза!
Сразу видно - жидковат.
Мэй, сестра из медсанбата:
"Дайте, вас перевяжу!"
Улыбнулся он: "Не надо,
Я до свадьбы заживу".

И поднялся Терминатор,
И ба-бах, тыгдым, бу-бух!
Всё, капут...
А город думал, что учения идут.
Вся Америка гадает -
Чем героя наградить?
Может, на курорт отправить,
Или орден приварить?

- Нет, ребята, я не гордый,
Не такой я человек.
Так скажу: зачем мне орден?
Все равно я айлбибэк.
Спи спокойно, Сара Коннор,
Сохранит твой мирный сон
Терминатор, скромный робот
С человеческим лицом.
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09.09.2021 12:49 Ответить
У Вінниці пішохід втік із місця події, після того, як його збив трамвай - Цензор.НЕТ 8158
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09.09.2021 13:08 Ответить
Тележка в этом старом трамвае далеко от переднего бампера, была бы Татра - было бы мясо сразу.
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09.09.2021 12:56 Ответить
Мудрое решение, подсказанное тысячами трагедий. Трамвай сбивает, но не давит.
А короткая база обеспечивает маневренность. У немцев рельсы ровные, потому в таком трамвае не швыряет из стороны в строну, как в Виннице или во Львове.
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09.09.2021 13:33 Ответить
"В Виннице пешеход сбежал с места происшествия, после того, как его сбил трамвай."
_Негодяй.
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09.09.2021 13:06 Ответить
Винницкие пешеходы настолько суровы...
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09.09.2021 13:16 Ответить
Просто у парня родители и дедушки с бабушками были хорошими людьми.
Надо это понимать и не прожигать Карму в занятиях экстримом.
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09.09.2021 13:35 Ответить
Понятно, что сбежал. Иначе пришлось бы бампер у трамвая рихтовать. А ведь трамвай то чай заморский, не нашенский...
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09.09.2021 13:41 Ответить
Ушёл.
Чтоб не заставили трамвая рихтовать. У Вінниці пішохід втік із місця події, після того, як його збив трамвай - Цензор.НЕТ 1001
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09.09.2021 13:46 Ответить
Я представляю состояние водителя трамвая)
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09.09.2021 14:30 Ответить
в жизни такого не видел, вот так трамвай! памятник создателю!
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09.09.2021 15:57 Ответить
..шок .. через пятьдесят метров потерял сознание ...
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09.09.2021 22:19 Ответить
Люди Х существуют !!!
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09.09.2021 17:59 Ответить
Фига себе, ну ладно но попал под колеса но сам удар был довольно сильный.
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09.09.2021 19:35 Ответить
пешеходы Винницы настолько суровы...
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09.09.2021 19:55 Ответить
....шо даже попадая под трамвай сьопывают с места происшествия по частям ... У Вінниці пішохід втік із місця події, після того, як його збив трамвай - Цензор.НЕТ 8690
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09.09.2021 21:06 Ответить
"Всадник без головы"
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09.09.2021 22:19 Ответить
ходячие мертвецы.
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10.09.2021 06:57 Ответить
 
 