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В Виннице пешеход сбежал с места происшествия после того, как его сбил трамвай. ВИДЕО камер наблюдения
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В Виннице парень сбежал с места происшествия, после того, как его сбил трамвай.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения. На записи видно, что после удара пешеход попал под трамвай, но через несколько мгновений он вылез из-под вагона и ушел с места ДТП.
Топ комментарии
+38 Шрек Баблокат
показать весь комментарий09.09.2021 10:32
+38 Андрей Нешевченко
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+23 Українець Курка
показать весь комментарий09.09.2021 10:33
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ходят ничего и никого не видят не слышат..
О. Бендер
их обычно - просто с рельс сбивают
А вообще, повезло водиле. Нет тела - нет дела.
толково на такие случаи. Плюс молодость "клиента" - не тучный, молниеносно принял нужное положение. Жить захочешь - среагируешь.
просто "закладочника" сбил. неужели так сложно догадаться то? чел просто знал шо если даже будут оформлять, то "кое-что" могут и вынюхать менты.
менты же по повадкам, ну, невербалке, знают чего то, вот и решил не рисковать.
Стены, лифты, этажи...
Расскажу я вам, ребята,
Про восстание машин.
Чу - сверкнуло синим светом,
Ветром дунуло с реки.
- Терминатор, Терминатор! -
Зашептались мужики.
Возле бара на хайвее
Обступил народ гурьбой:
"Нержавейка?"
- "Нержавейка!" Отвечает наш герой.
А потом легко, небрежно
И негромко так сказал:
"Мне нужна твоя одежда".
Парень дал. А кто б не дал?
Вдруг из тёмного квартала -
Робот жидкого металла!
Пули градом, всё, конец!!!
Но известно: пуля - дура,
Терминатор - молодец.
Наш герой с подбитым глазом
Махом сгреб врага в кулак.
Тот - сквозь пальцы. Вот зараза!
Сразу видно - жидковат.
Мэй, сестра из медсанбата:
"Дайте, вас перевяжу!"
Улыбнулся он: "Не надо,
Я до свадьбы заживу".
И поднялся Терминатор,
И ба-бах, тыгдым, бу-бух!
Всё, капут...
А город думал, что учения идут.
Вся Америка гадает -
Чем героя наградить?
Может, на курорт отправить,
Или орден приварить?
- Нет, ребята, я не гордый,
Не такой я человек.
Так скажу: зачем мне орден?
Все равно я айлбибэк.
Спи спокойно, Сара Коннор,
Сохранит твой мирный сон
Терминатор, скромный робот
С человеческим лицом.
А короткая база обеспечивает маневренность. У немцев рельсы ровные, потому в таком трамвае не швыряет из стороны в строну, как в Виннице или во Львове.
_Негодяй.
Надо это понимать и не прожигать Карму в занятиях экстримом.
Чтоб не заставили трамвая рихтовать.