Попытка запретить писать о расследовании CNN по вагнеровцам - цензура. Тищенко напал на Лероса в ВР - жлобство, - Сюмар. ВИДЕО
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Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар назвала жлобством нападение "слуги народа" Николая Тищенко на нардепа Гео Лероса, а попытки власти пресечь публикации в СМИ о расследовании CNN о вагнеровцах - цензурой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом нардеп сказала в специальном заявлении с трибуны Верховной Рады.
"Когда один боров решил, что он может диктовать кому о чем говорить, то, извините меня, ми сами себя обнуляем. Когда мы хотим, чтобы все молчали, когда мы так боимся критики, когда мы так хотим "теплой ванны", мы снова же себя только обнуляем. И как парламент, и как государство. Нельзя так бояться критики, нельзя, чтобы с этой трибуны запрещали говорить. Вам очень хочется, чтобы вся страна замолчала. Вы вчера сделали все возможное, чтобы ни один телеканал не написал о расследовании CNN о вагнеровцах. Это называется цензурой. А то, что здесь делает депутат Тищенко называется простым словом - жлобство. Здесь не должно быть жлобов. Вы - депутаты, а не жлобы. Вы представители народа Украины и давайте об этом помнить", - сказала Сюмар.
Пожалуйста, подождите...
Хотелось бы иной источник выслушать. Судя по историям о публикациям американских СМИ о Байдене без ведома авторов и потом отказе от этих публикаций, то СМИ в США тоже не безгрешны и их можно подкупить.
09.09.2021
Следствие по делу Павлова отказывает в приобщении к делу перечня абонентов звонков по "официальному телефону" Павлова. Второй, личный телефон - "не обнаружен", но и на первом достаточно критичных абонентов.
Общение группы американских конгрессменов с главой ВР Украины Дмитрием Разумковым не прошло зря. Теперь Разумков активно поддерживает и продвигает идею создания парламентской комиссии по расследованию "дела вагнеровцев".
И тут есть важный нюанс.
По регламенту Глава ВР обладает достаточно широкими полномочиями в вопросах организации работы (или препятствию работы) комиссии, в том числе и в вопросах привлечения специалистов-консультантов к работе комиссии, запрашивания материалов и данных с других источников, в том числе и международных.
Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ?
На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний, данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство.
Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ?
Швець ютуб - абсолбтно повниq аналіз про вчорашній день в Україні у ВР та з матеріалом СNN
Швець ютуб
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Это называется "вцепились"?
Только отсрочка дала возможность их перехватить!
Ведь борт с персоналом,который их должен был успокоить,при незапланированной посадке,улетел по графику!
Я к тому, что это знаем мы, знают (наверное) в США - но не спешат упоминать публично. А потому прям о бульдожьей хватке говорить - выдавать желаемое за действительное.
Там наоборот, об этом не сказано, а тока о том как зе звонил уже после ареста. В какой-то мере это его даже оправдывает.
Я говорю, что СНН об этом молчат, а значит говорить о том мол что они прям рвут и мечут - неправильно. Ибо тогда они б и про приказы сказали
Я просто написал,что приказ на отсрочку мог отдать ТОЛЬКО Зеленский!
Это априори по должности главнокомандующего!
Кто ЕМУ (Зеленскому) отдал это руководство к действию - широкое поле для предположений! Как и имя исполнителя звонков.
Далее. Еслиб не эта отсрочка - перехватить их просто не успели по времени. Борт уже был бы ЗА тер. Беларуси.
Того толстого чмошника прямо возле трибуны можно было завалить в полсекунды.
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Уверен, они заранее за такое шоу добазариваются.
Типа, сейчас Лерос выступает, Тищенко хватает его за руки.
Все поняли?
Премия по 5 штук евро каждому.
Стоит запретить говорить что-то неудобное один раз... и потом уже цензуру не остановить. Стоит ли удивляться, когда после того как ты поддержал цензуру - то её могут применить против тебя? Очевидно, что нет.
Я вже так думаю, що настав час лупити зелені наїджені мордяки.
но "боров" это "кабан" - так было бы крепче. или бы сказала прямо - бычок.
чуть чуть напоминает ЮВТ, тоже чуть надрывноватая манера говорить. но ЮВТ уже далеко не та. - про олигархов говорила, ее освистали и настолько надрывно отвечала, что аж жаль эту бабку. может и зря ее освободили - типо ниче не имеет из имущества но ездит и живет так шо Борис козлов, ой, Джонсон обосрался бы, увидев эту бедную старушку.