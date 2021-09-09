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CNN (109) ЧВК Вагнера (1281) Данилюк-Ярмолаева (356)

Проект "Без цензуры": Вагнергейт - новая серия. Как блогеры Зеленского атакуют фейками CNN и США. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Как превратить CNN - крупнейший американский телеканал - в филиал ФСБ? Оказывается, надо просто иметь хорошую фантазию.

Офис президента продолжает отрицать существование "вагнеровской" спецоперации и делать вид, что не замечает огромного слова в маленькой комнате.

В свежем "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает эти и другие фейки по делу "вагнеровцев", которые усиленно продуцирует Офис Президента после выхода резонансного материала.

Американское издание CNN обнародовало разговор с тремя анонимными "бывшими высокопоставленными чиновниками украинской военной разведки", которые рассказали, как работали над подготовкой операции по захвату членов российской частной военной компании "Вагнер".

Канал CNN обнаружил и обнародовал такую ​​же информацию, как в прошлом году - украинские расследователи. Разведчики описали журналистам, что российских наемников якобы пригласили на работу по охране нефтяных мощностей в Венесуэле, предложив 5000 долларов в месяц. На предложение откликнулись многие россияне, что позволило в ходе переговоров выделить тех, кто мог быть причастен к военным преступлениям.

Офис Президента и ряд блогеров в унисон заявили, что фактов в расследовании CNN нет, и обвинили крупнейший американский телеканал в целом и автора в частности в том, что они работают на российское ФСБ.

Смотрите: Ярмоленко - молодец, Арестович - не очень, а спикерам Зе - пороблено: седьмой выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
ФСБешні щури в Україні заметушились!!!
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09.09.2021 14:05
+13
Подоляцкие служивые свои подачки отрабатывают.
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09.09.2021 14:05
+12
1. Никакой операции не было.
2. Операция была, но не наша.
3. Операция была наша, но нас на нее подтолкнули злодейские злодеи с проклятого Запада. Ты на каком пункте методички сейчас?
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09.09.2021 14:48
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ФСБешні щури в Україні заметушились!!!
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09.09.2021 14:05 Ответить
Подоляцкие служивые свои подачки отрабатывают.
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09.09.2021 14:05 Ответить
Арестовать и допросить на полиграфе.
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09.09.2021 14:06 Ответить
Блогери Зільонського ЗЕботи, шолі? А я думаю куди вони позникали звідси. Виявляється, заробляють баблішко.
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09.09.2021 14:07 Ответить
Стара школа...AlmaMater ZE
Проект "Без цензуры": Вагнергейт - новая серия. Как блогеры Зеленского атакуют фейками CNN и США - Цензор.НЕТ 1140
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09.09.2021 14:16 Ответить
Go away kurwa!
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09.09.2021 14:42 Ответить
1. Никакой операции не было.
2. Операция была, но не наша.
3. Операция была наша, но нас на нее подтолкнули злодейские злодеи с проклятого Запада. Ты на каком пункте методички сейчас?
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09.09.2021 14:48 Ответить
Как по мне, 100% доказательством, является попытка СН замять расследование. Если бы спецоперации и слива не было, то Клоунская команда была бы максимально заинтересована в наискорейшем создании ВСК и максимально прозрачном расследовании, но как видим они всячески сопротивляются, а значит методом исключения получаем, что операция была и был слив причем именно из ОП!!!
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09.09.2021 15:19 Ответить
та да, де там CNN до розлідувачів Г+Г)
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09.09.2021 14:21 Ответить
Глеб, а ты не погорячился? Или это платный коммент от зедиджитал подоляка/ или лахтометодички?
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09.09.2021 14:24 Ответить
Проєкт "Без цензури": Вагнергейт – нова серія. Як блогери Зеленського атакують фейками CNN і США - Цензор.НЕТ 6185
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09.09.2021 21:36 Ответить
Оселнивиновен!🤣
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09.09.2021 14:25 Ответить
особєнно Порох підіймає ціни на цукерки - хоче голодної смерті Глєбушкє Проєкт "Без цензури": Вагнергейт – нова серія. Як блогери Зеленського атакують фейками CNN і США - Цензор.НЕТ 1635
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09.09.2021 18:30 Ответить
На Банковій зараз справжній переполох. Адже у США устами найвпливовішої телекомпанії CNN підтвердили, що спецоперація по затриманню вагнерівців таки була, її готували в Україні, а ЦРУ від самого початку було дуже навіть в курсі.
Досі в ОП дотримувалися іншої версії. Зеленський вже давно заявив, що спецоперацію придумали НЕ в Україні, і лише для того, аби втягнути нас в чужу гру.
Іронія долі - сьогодні саме таку версію озвучили і у ФСБ, - кажуть, що операцію по вагнерівцям спланувала не Україна, а ЦРУ, і лише для того, аби зіпсувати білорусько-російські відносини, відповідно, втягнувши Україну в чужу гру.Невже і після розслідування CNN версії ФСБ та Зеленського будуть збігатися?
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09.09.2021 14:44 Ответить
Арахнофобия предлагает не верить CNN на основании того "что руководителем режиссерской группы CNN был человек, который руководит офисом CNN в Москве" то есть по мнению Арахамии завербованный ФСБ . исходя из этого тогда стоит присмотреться и к этому человеку . знакомьтесь Джон Салливан . посол США в России . а раз в России значит тоже купленный . может Арахамия предлагает всех журналистов и политиков работавших в России объявлять предателями и сразу расстреливать при возвращении на родину ? Проєкт "Без цензури": Вагнергейт – нова серія. Як блогери Зеленського атакують фейками CNN і США - Цензор.НЕТ 3746

Проєкт "Без цензури": Вагнергейт – нова серія. Як блогери Зеленського атакують фейками CNN і США - Цензор.НЕТ 6204
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09.09.2021 14:52 Ответить
И начинать надо с самого макакоподобного ушлёпка арахамии. Он же в Параше родился и вырос.
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09.09.2021 16:13 Ответить
теоретично можливо все.
Але на кой чорт американцям топити ЗЕ?
Це може мати сенс в єдиному випадку - вони переконались що ЗЕ приїхав до них у косоворотці, лаптях та під балалайку Єрмака сплясав російську присядку. Супруга теж скоріш за все кокошник не знімала.
Ось американці і сигналізують про те, що їм все відомо
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09.09.2021 18:35 Ответить
Проєкт "Без цензури": Вагнергейт – нова серія. Як блогери Зеленського атакують фейками CNN і США - Цензор.НЕТ 7278
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09.09.2021 14:53 Ответить
якби унас в Україні були такі телеканали та журналісти як в США, то такий парадокс як "Зе" просто б не втримався при владі.
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09.09.2021 14:55 Ответить
У нас такие каналы, такая журналистика и такие политики, потому что такой народ! Именно спрос рождает предложение. И Г+Г процветает, потому что там толпа желающих жрать это дерьмо и они готовы закидывать его лопатами!
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09.09.2021 15:23 Ответить
100%
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09.09.2021 18:36 Ответить
Все по Гебельсу Фрейду
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09.09.2021 15:45 Ответить
Де Америка, а де виборці блаЗЕня . СNN бреше кажуть ЗЕзапроданці 73% вірять, і будуть вірити, будуть й далі брехати а ті будуть вірити. Бо бубочка їм дорожче за Україну.
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09.09.2021 15:51 Ответить
Все правильно. Все справедливо. Але чи впевнена пані дикторка, що "блогери Порошенка"???!!!!, "які, можливо і навіть щиро його підтримують", працюють прти інтеграції із Заходом і проти наших західних партнерів? Схоже, пані настільки заангажована "Порошенком-бариґою", що не помічає очевидно - саме "порохоботи" - найпалкіші захисники прощахідного курсу і інтеграції України у західні структури. І потрібно пані нагадати, що безвіз - таки заслуга того самого "бариґи". Вибачте, якщо когось образив. Не мав цього на меті. Але пора вже і журналістам, які плзицвонують себе "незалежними", позбуватися деяких фобій.
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09.09.2021 16:01 Ответить
Пропоную "баригу" називати хоча б скромно "Петром І" - це якось більше відповідає його вкладу в розбудову державності
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09.09.2021 18:37 Ответить
Ну, я Порошенка бариґою не вважаю. Тому і беру це означення стосовно нього у лапки. 😊 Щодо Петра, то ми не настільки знайомі, щоб його так називати. Тому я вживаю просто Порошенко.
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09.09.2021 18:40 Ответить
Без відносно до випадку з вагнерівцями та Зеленським але CNN давно вже наскрізь лівацьке видання, яке підтримує і Антіфу, і БЛМ. На разі вони сильно зав'язані на антиреспубліканській діяльності.
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09.09.2021 16:17 Ответить
і якщо допустити що вони виконують чийсь заказ, то яким чином втоплення репутації ( Проєкт "Без цензури": Вагнергейт – нова серія. Як блогери Зеленського атакують фейками CNN і США - Цензор.НЕТ 5618 ) ЗЕ
допоможе їм в їхніх левацьких ідеях?
Яка у них мотивація врати?
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09.09.2021 18:40 Ответить
вова хотел чтоб ему было хорошо а ему плохо, хотел себе много денег а их мало, хотел славы но она оказалась дурная........... а вы чему радуетесь у вовы горе....
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09.09.2021 19:45 Ответить
Щось схоже на гру,або ти зливаєшь Коломойского або ми зливаємо тебе.У клоуна зараз депресняк,або в ауті після передозу отходить.Осінь буде мабуть спекотною.
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09.09.2021 20:27 Ответить
Проєкт "Без цензури": Вагнергейт – нова серія. Як блогери Зеленського атакують фейками CNN і США - Цензор.НЕТ 7951
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09.09.2021 21:30 Ответить
ничего нового в этом сюжете нет.
люди с закрытыми лицами, английский журналист говорит то, что уже не раз писали укр сми.
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10.09.2021 06:31 Ответить
 
 