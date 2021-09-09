Проект "Без цензуры": Вагнергейт - новая серия. Как блогеры Зеленского атакуют фейками CNN и США. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Как превратить CNN - крупнейший американский телеканал - в филиал ФСБ? Оказывается, надо просто иметь хорошую фантазию.
Офис президента продолжает отрицать существование "вагнеровской" спецоперации и делать вид, что не замечает огромного слова в маленькой комнате.
В свежем "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает эти и другие фейки по делу "вагнеровцев", которые усиленно продуцирует Офис Президента после выхода резонансного материала.
Американское издание CNN обнародовало разговор с тремя анонимными "бывшими высокопоставленными чиновниками украинской военной разведки", которые рассказали, как работали над подготовкой операции по захвату членов российской частной военной компании "Вагнер".
Канал CNN обнаружил и обнародовал такую же информацию, как в прошлом году - украинские расследователи. Разведчики описали журналистам, что российских наемников якобы пригласили на работу по охране нефтяных мощностей в Венесуэле, предложив 5000 долларов в месяц. На предложение откликнулись многие россияне, что позволило в ходе переговоров выделить тех, кто мог быть причастен к военным преступлениям.
Офис Президента и ряд блогеров в унисон заявили, что фактов в расследовании CNN нет, и обвинили крупнейший американский телеканал в целом и автора в частности в том, что они работают на российское ФСБ.
Пожалуйста, подождите...
2. Операция была, но не наша.
3. Операция была наша, но нас на нее подтолкнули злодейские злодеи с проклятого Запада. Ты на каком пункте методички сейчас?
Досі в ОП дотримувалися іншої версії. Зеленський вже давно заявив, що спецоперацію придумали НЕ в Україні, і лише для того, аби втягнути нас в чужу гру.
Іронія долі - сьогодні саме таку версію озвучили і у ФСБ, - кажуть, що операцію по вагнерівцям спланувала не Україна, а ЦРУ, і лише для того, аби зіпсувати білорусько-російські відносини, відповідно, втягнувши Україну в чужу гру.Невже і після розслідування CNN версії ФСБ та Зеленського будуть збігатися?
Але на кой чорт американцям топити ЗЕ?
Це може мати сенс в єдиному випадку - вони переконались що ЗЕ приїхав до них у косоворотці, лаптях та під балалайку Єрмака сплясав російську присядку. Супруга теж скоріш за все кокошник не знімала.
Ось американці і сигналізують про те, що їм все відомо
ГебельсуФрейду
допоможе їм в їхніх левацьких ідеях?
Яка у них мотивація врати?
люди с закрытыми лицами, английский журналист говорит то, что уже не раз писали укр сми.