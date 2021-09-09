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Российские оккупанты усилили обстрелы вдоль линии фронта. Ранены 10 украинских воинов, - ТСН. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Российские оккупанты усилили обстрелы вдоль линии фронта - от Луганщины и до Приазовье.

Как инфорирует Цензор.НЕТ, по информации военкоров ТСН по всем участкам фронта были ранены 10 украинских воинов.

Интенсивные обстрелы начались еще вчера - били по окрестностям Авдеевки из минометов. А просто утром ударили по поселку Верхнеторецкое, по населенному пункту легло около десятка снарядов.

Дома на окраине поселка разрушены, возле них следы от воронок. Жители, которые спаслись, говорят, было около 30 снарядов.

"Возможно - это бряцание оружием, возможно нас пытаются запугать", - говорит один из военнослужащих.

Оккупанты, одновременно, через свои так называемые СМИ заявляют, что обстрелов не было, а мол украинский военнослужащий подорвался в поле. Но на месте обстрелов военкор ТСН нахошел обломки артиллерийского снаряда, еще один застрял в земле и не разорвался и все доказательства свидетельствуют, что это снаряд 122 калибра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате российского обстрела Кряковки на Луганщине шестеро воинов ВСУ получили травмы, - пресс-центр ООС
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Топ комментарии
+17
Наш величайший миротворец хоть как-то отреагирует? Эй, окружение, разбудите этого "трудоголика", пора и поработать.
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09.09.2021 14:52
+10
ТСН пусть лучше расскажет, как уже третий год бубачка закончил войну и больше власть на ней не зарабатывает.
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09.09.2021 14:54
+9
****, "рєжім прєкращєнія огня"!
Слугі кремльовского народа, блд...
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09.09.2021 15:28
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Наш величайший миротворец хоть как-то отреагирует? Эй, окружение, разбудите этого "трудоголика", пора и поработать.
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09.09.2021 14:52 Ответить
Тут одно можно сказать, что
безнаказанность порождает наглость русни...
а все эти сопли в шоколаде типа:
"надо просто перестать стрелять",
***** воспринимает как трусость...
а наглость русни легко можно остановить,
если они начнут нести потери превышающие
хотя бы в два раза потери ВСУ...
И организовать это не сложно учитывая
численное превосходство ВСУ...
Но этот криворожий Янелох
превратил ВСУ в безответные мишени...(
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09.09.2021 15:58 Ответить
Російські окупанти посилили обстріли уздовж лінії фронту. Поранено 10 українських воїнів, - ТСН - Цензор.НЕТ 6839 при ЗЕленском наши воины превратились в жестняных заек в тире

вот только ранят и убивают их по настоящему
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09.09.2021 16:21 Ответить
ТСН пусть лучше расскажет, как уже третий год бубачка закончил войну и больше власть на ней не зарабатывает.
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09.09.2021 14:54 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Г-н Верховный Главнокомандующий, докладываем Вам, что со стороны противника ведется массированный обстрел позиций украинских войск. Позвоните в ГШ и спросите Главнокомандующего КАКОГО ХРЕНА ОНО СПИТ !!!!
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09.09.2021 15:03 Ответить
оно после Байдена сраку ликуе
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09.09.2021 16:56 Ответить
А оно таки ему надо ?!!! У него всё хо Російські окупанти посилили обстріли уздовж лінії фронту. Поранено 10 українських воїнів, - ТСН - Цензор.НЕТ 7460 рошо
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09.09.2021 23:17 Ответить
Нічого страшного. До тилових штабів ООС, які не дозволяють давати відповіть, все одно ці снаряди не долітають, тому і нема сенсу йти проти наказу "президента".
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09.09.2021 15:09 Ответить
****, "рєжім прєкращєнія огня"!
Слугі кремльовского народа, блд...
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09.09.2021 15:28 Ответить
Ответка - де ???
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09.09.2021 15:44 Ответить
Осталась в 2019. От слуги кремля ответки - не будет!
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09.09.2021 15:57 Ответить
А клоун почему молчит???
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09.09.2021 15:44 Ответить
Палван, потому что он враг, а не клоун!
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09.09.2021 15:55 Ответить
а что ВСУ?.... сглатывает?
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09.09.2021 16:16 Ответить
Вероятно, ибо же в большинстве голосовали за нового главнокомандующего, теперь "терпи коза, мамою будешь"
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09.09.2021 16:34 Ответить
Зе-шмаркля повинна не про перемовини з ****** просити, а вимагати насамперед повного припинення вогню з боку свинособак та колаборантiв.
це орки повиннi просити про зустрiч.
зустрiч тiльки пiсля повного припинення вогню та тишi протягом декiлькох мiсяцiв, а поки що вiдповiдь повинна бути по повнiй!
вiслюк, ти ж обiцяло повернутись на залишенi позицii в разi обстрiлiв?!
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09.09.2021 17:04 Ответить
А У Сцыкуна "главное, не стрелять!".
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09.09.2021 17:07 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!

Російські окупанти посилили обстріли уздовж лінії фронту. Поранено 10 українських воїнів, - ТСН - Цензор.НЕТ 5506
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09.09.2021 19:45 Ответить
 
 