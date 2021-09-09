Российские оккупанты усилили обстрелы вдоль линии фронта. Ранены 10 украинских воинов, - ТСН. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Российские оккупанты усилили обстрелы вдоль линии фронта - от Луганщины и до Приазовье.
Как инфорирует Цензор.НЕТ, по информации военкоров ТСН по всем участкам фронта были ранены 10 украинских воинов.
Интенсивные обстрелы начались еще вчера - били по окрестностям Авдеевки из минометов. А просто утром ударили по поселку Верхнеторецкое, по населенному пункту легло около десятка снарядов.
Дома на окраине поселка разрушены, возле них следы от воронок. Жители, которые спаслись, говорят, было около 30 снарядов.
"Возможно - это бряцание оружием, возможно нас пытаются запугать", - говорит один из военнослужащих.
Оккупанты, одновременно, через свои так называемые СМИ заявляют, что обстрелов не было, а мол украинский военнослужащий подорвался в поле. Но на месте обстрелов военкор ТСН нахошел обломки артиллерийского снаряда, еще один застрял в земле и не разорвался и все доказательства свидетельствуют, что это снаряд 122 калибра.
Пожалуйста, подождите...
безнаказанность порождает наглость русни...
а все эти сопли в шоколаде типа:
"надо просто перестать стрелять",
***** воспринимает как трусость...
а наглость русни легко можно остановить,
если они начнут нести потери превышающие
хотя бы в два раза потери ВСУ...
И организовать это не сложно учитывая
численное превосходство ВСУ...
Но этот криворожий Янелох
превратил ВСУ в безответные мишени...(
вот только ранят и убивают их по настоящему
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Г-н Верховный Главнокомандующий, докладываем Вам, что со стороны противника ведется массированный обстрел позиций украинских войск. Позвоните в ГШ и спросите Главнокомандующего КАКОГО ХРЕНА ОНО СПИТ !!!!
Слугі кремльовского народа, блд...
це орки повиннi просити про зустрiч.
зустрiч тiльки пiсля повного припинення вогню та тишi протягом декiлькох мiсяцiв, а поки що вiдповiдь повинна бути по повнiй!
вiслюк, ти ж обiцяло повернутись на залишенi позицii в разi обстрiлiв?!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!