Российские оккупанты усилили обстрелы вдоль линии фронта. Ранены 10 украинских воинов, - ТСН. ВИДЕО

Российские оккупанты усилили обстрелы вдоль линии фронта - от Луганщины и до Приазовье.

Как инфорирует Цензор.НЕТ, по информации военкоров ТСН по всем участкам фронта были ранены 10 украинских воинов.

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Интенсивные обстрелы начались еще вчера - били по окрестностям Авдеевки из минометов. А просто утром ударили по поселку Верхнеторецкое, по населенному пункту легло около десятка снарядов.

Дома на окраине поселка разрушены, возле них следы от воронок. Жители, которые спаслись, говорят, было около 30 снарядов.

"Возможно - это бряцание оружием, возможно нас пытаются запугать", - говорит один из военнослужащих.

Оккупанты, одновременно, через свои так называемые СМИ заявляют, что обстрелов не было, а мол украинский военнослужащий подорвался в поле. Но на месте обстрелов военкор ТСН нахошел обломки артиллерийского снаряда, еще один застрял в земле и не разорвался и все доказательства свидетельствуют, что это снаряд 122 калибра.

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