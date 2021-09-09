РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11762 посетителя онлайн
Новости Видео Здоровье Коронавирус и карантин
4 473 17
Борисполь (764) карантин (16730) Игорь Кузин (282) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Главный санврач Кузин анонсировал показательные рейды по соблюдению масочного режима: Начнем с критических объектов, в "Борисполе" не контролируется абсолютно ничего. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Украинские правоохранительные органы будут проводит показательные рейды для контроля масочного режима. В частности, на объектах критической инфраструктуры.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, полиция будет проводить такие рейды, поскольку нормы прописаны в каждой зоне эпидемической опасности.

"Мы будем начинать с показательных рейдов. Мы понимаем, что в аэропорту "Борисполь" сейчас не контролируется абсолютно ничего. Поэтому мы будем вводить механизм таких рейдов на критические объекты", - отметил Кузин.

Он также добавил, что на сегодня готовятся более жесткие меры по контролю использования средств индивидуальной защиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До начала следующей недели Кабмин примет решение о работе бизнеса в "красной" зоне при условии вакцинации работников, - Кузин

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Почніть з Велюру. Це критичний обьєкт.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:42
+6
"7 августа 1983 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об укреплении социалистической трудовой дисциплины". Задачей было побороть прогулы и опоздания на работу, искоренить пьянство на рабочем месте, уменьшить количество брака в выпускаемой продукции, в общем - навести, наконец, порядок. Даже сам Андропов тогда обмолвился, что мол, "разболтался у нас народец".
На деле же все эти инициативы приняли довольно экстравагантную форму. Милицейские наряды, а также дружинники, в рабочее время устраивали массовые облавы в кинотеатрах, магазинах, парикмахерских и даже банях и церквях - с целью выявить и привлечь к ответственности "тунеядцев" и прочих "лиц без определённого рода занятий".

Назад в совковое будущее... Диджитализация это вам не фигли-мигли...
показать весь комментарий
09.09.2021 15:46
+4
Это вы ещё в транспорте не ездили. Сразу в аэропорт... Оно -то понятно - дьюти фри, все дела... но проверять можно и поближе.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это вы ещё в транспорте не ездили. Сразу в аэропорт... Оно -то понятно - дьюти фри, все дела... но проверять можно и поближе.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:35 Ответить
С постоянной рубрики: "Кузя разбушевался".
показать весь комментарий
09.09.2021 15:39 Ответить
Почніть з Велюру. Це критичний обьєкт.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:42 Ответить
"7 августа 1983 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об укреплении социалистической трудовой дисциплины". Задачей было побороть прогулы и опоздания на работу, искоренить пьянство на рабочем месте, уменьшить количество брака в выпускаемой продукции, в общем - навести, наконец, порядок. Даже сам Андропов тогда обмолвился, что мол, "разболтался у нас народец".
На деле же все эти инициативы приняли довольно экстравагантную форму. Милицейские наряды, а также дружинники, в рабочее время устраивали массовые облавы в кинотеатрах, магазинах, парикмахерских и даже банях и церквях - с целью выявить и привлечь к ответственности "тунеядцев" и прочих "лиц без определённого рода занятий".

Назад в совковое будущее... Диджитализация это вам не фигли-мигли...
показать весь комментарий
09.09.2021 15:46 Ответить
З новітнього фольклору.
Куме! Ви чули знову карантин посилять?
Так, куме, мабуть нова срака насувається з продуктами і цінами!
показать весь комментарий
09.09.2021 15:50 Ответить
Индусов заезжает сотни, все без масок и прививок, сидят прямо в аэропорту, ждут автобусы для дальнейшей дислокации в Европе. Менты их обходят стороной.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:58 Ответить
За то на своих протоколы строчить будут пачками
показать весь комментарий
09.09.2021 16:33 Ответить
Менталітет...
показать весь комментарий
09.09.2021 16:39 Ответить
І під час рейдів щемить мусора будуть тільки українців...
показать весь комментарий
09.09.2021 16:38 Ответить
та в нас скоріш дома на жопі сидітимуть закритими, чи підпільно за закритими двирима приторговуватимуть, аніж ту маску на пику натягнуть... такі от люди. Але ж оно не дивно коли сам Ляшко тільки задля фотосесій її натягає, а так ходить весь кабмін без масок і вся рада. От хай Кузін туди з "рейдами" загляне.. Хоча! Кузін сам же без маски там шляється,а ще по каналам усіляким..
показать весь комментарий
09.09.2021 16:34 Ответить
В метро зайди...
показать весь комментарий
09.09.2021 16:35 Ответить
Зачем так делеко ездить? Во всех ТЦ и супермаркетах пандемия закончилась!
показать весь комментарий
09.09.2021 16:37 Ответить
c метро начните.
Зачем аэропорт, когда спустился на Крещатике - и охренел от увиденного.
Или в самолете как половина даунов маски снимает...да что говорить...
показать весь комментарий
09.09.2021 16:49 Ответить
А начать с головы: ВР и АП - слабо?
показать весь комментарий
09.09.2021 16:52 Ответить
Та там одни боги шляются, а богам, как известно, всё похер
показать весь комментарий
10.09.2021 00:40 Ответить
 
 