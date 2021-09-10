Разговаривать с Путиным однозначно стоит, - Кулеба. ВИДЕО
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Несмотря на все лукавство президента РФ Владимира Путина, с ним нужно вести переговоры и использовать любую возможность ради прекращения войны и шанса на деоккупацию наших территорий.
Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Однозначно стоит. Несмотря на все лукавство, которое мы слышим из Кремля и от президента РФ. Для всех очевидно, что речь идет о международном военном конфликте в котором два участника - Украина и Россиия. И нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в РФ, а это Владимир Путин", - заявил Кулеба.
По его словам, такие переговоры не означают, что Украина отказывается от Нормандского формата.
"Это будет очень сложный разговор, но к нему нужно идти. Это не означает, что мы отказываемся от Нормандского формата. Наоборот, мы активизировали работу по подготовке нового саммита в Нормандском формате. Но позиция президента заключается в том, что нужно использовать любую возможность, даже минимальную, чтобы остановить войну, гибель наших солдатов и деоккупировать наши территории", - пояснил министр.
Пожалуйста, подождите...
Не гибель, а вбивства наших солдатів. Та ще й з урахуванням того, що не звільнено жодного см української землі.
очкоочи заглянуть.
Арахамия согласен пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
У день виступу Лукашенка російські зенітно-ракетні війська прибули в місто Гродно, що на заході Білорусі, недалеко від кордону з Польщею і Литвою, щоб створити спільний центр військової підготовки. Через кілька днів партія винищувачів Су-30 СМ прибула на авіабазу в Барановичах, що також на заході Білорусі. А з 10 по 16 вересня мають відбутися масштабні спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021".
Більш того, навчання "Захід-2021" відбуваються після рекордної кількості спільних військових навчань між двома країнами цьогоріч. Одночасно постійна ротація російських військ означає фактично постійну присутність росіян в Білорусі.
Зростаюча мілітаризація Білорусі та розширення російської військової присутності в країні є найбільш значною якісною зміною в рівнянні безпеки на східному фланзі НАТО після анексії Криму Москвою в 2014 році та збройного нападу на український Донбас.
Це безпосередньо загрожує безпеці Естонії, Латвії, Литви і Польщі. Це також збільшує можливості Москви закрити Сувалкський коридор - приблизно 100-кілометрову ділянку польсько-литовського кордону, затиснуту між Білоруссю і сильно мілітаризованою Калінінградською областю Росії, що фактично відрізало б по суші країни Балтії від решти НАТО.
Можливо, ще зарано говорити про повернення до розділеної Європи, але оскільки Білорусь все більше нагадує розширену версію Західного військового округу Росії, схоже, усе йде в цьому керунку.https://gazeta.ua/blog/55726/vidteper-bilorus-rosijska-vijskova-platforma-evropa-v-nebezpeci
А этот вообще недоговороспособен, обманет 100 проц
фуйло, фуйло почему ты стреляло из гуково градами по территории Украины в 2014 году, без объявления войны ?
и тебе - ничего ... ???
и т.д. и т.п.
воно iдiот? iдiот з шобли ЗеБiльних iдiотiв?
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_Кулеба однозначно держит украинцев за идиотов. Скотина!
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "ДС" со ссылкой на "Радио Свобода".
"Я не знаю, что есть у CNN. Я заявлял и еще раз заявляю: первое - ни одного документа о любой операции в аппарате СНБО, я не знаю ее названия, ее не существует. Я уже это говорил. Второе: когда начинают публично проговаривать о тех или иных спецоперации, которые должны были проводить спецслужбы - это моветон... ПІСЮАНІСТИ БЛІН!
руку жать - нет.
Как сказала Фарион трое врагов Украины ( Германия Франция раша) в одном формате ?
О чем там можно говорить ? О северном потоке ? 😀 О прокисшем Минске ?
Пора возвращаться к будапештскому формату - ПУСТЬ гаранты возвращают Украине или Крым и Донбасс или ядерное оружие
#ФаріонЩо між Зеленським і Байденом? Де Україна? | Ірина Фаріон
https://youtu.be/nLmovpkIGFM
09.09.2021 01:04
А от Кулебякін як МІД точно відповідає характеристиці М.Санду. Складається переконання, що його робота як хлопчака в старорежимній російській забігайлівці, який підносить на стіл випивон і витирає підлогу.
Колись Козьми Пруткови придумали афоризм "если на клетке слона написано носорог не верь глазам своим" а тепереішньому -якщо на посаді МІДа побачиш Кулебу, невір очам своїм.
а то шо ?!
а то перестану с вами дружить.Вот.
германь от лица всей!!! еропы заявит- вот видите они договариваются нужно снимать санкции
а там ой немало это и сплавы которые параша не умеет делать и милитарипродукция и двой
ного назначения..... то есть нас просто медленно подводят к тихой мяхкой капитуляции.