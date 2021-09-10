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Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Путин хочет захватить Беларусь, но Украина осознает этот вызов. Это заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление они сделал в эфире ток-шоу "Право на владу".
"Мы осознаем все вызовы, которые сегодня есть. Мы понимаем, что на сегодняшний день Путин делает очень простую вещь - он желает захватить Беларусь и совместно с "братским белорусским народом" ... Но мы все это видим, для нас это не новый вызов, мы все эти вещи прорабатываем довольно давно", - считает Алексей Данилов.
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https://twitter.com/askai707/status/688406348200046592
Покукарекай ещё, пока не забанили)))
учи матчасть https://rudy-ogon.livejournal.com/5126300.html
https://www.youtube.com/watch?v=3U1qOMUPHLQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y6cMd03dpjo
https://www.youtube.com/watch?v=jkN29Oc9Q1Y
* Интересно, почему кацап дырявый (ты) прячется под флагом США?
https://www.youtube.com/watch?v=JhRUb6JTD50
Вы там, на Цензоре, хоть иногда, включайте мозги и чистите свои авгиевые конюшни.
Вы там, на Цензоре, хоть иногда, включайтесь в работу и чистите свои авгиевые конюшни.
А в этом корпусе были еще и другие "национальные бригады с берегов Волги". А какие "командиры" выросли -Виталька Прыймак, вор в законе Гришко Котовский, отец офтальмолога Федорова (чувашская бригада) и многие другие. 99 процентов этих "командиров" закончили в 1937 году.