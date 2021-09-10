Зеленский - на YES Brainstorming: "Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская участвуют в дискуссии YES Brainstorming "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию".

Как информирует Цензор.НЕТ, выступление главы государства на форуме транслирует Офис Президента в Facebook.

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"Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании. Только за два года изменилось фундаментальное и базовое понятие такое как счастье. И счастье образца 2021 года, и счастье 2019 года разные... Можно сказать как велосипед и Tesla", - сказал он.

Зеленский напомнил, как в сентябре 2019 года удалось освободить из плена украинских моряков и политзаключенных: "Когда наши ребята ступили на землю, несколько людей встречали их в аэропорту. Были родные, журналисты, чиновники — все плакали, обнимались и целовались. Никто не соблюдал дистанцию, не носил маску, не сдавал по прилету ПЦР-тесты, не знал такого слова как локдаун".

По словам президента, тогда это было и счастье, но сейчас оно несколько изменилось.

"Мы не знали как все изменится в год... Счастье - это когда нет температуры, бабушке не надо ИВЛ. Счастье - просто выйти из квартиры, пойти в кафе, кино или парикмахерскую", - сказал президент.

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Он отметил, что новые вирусы будут появляться ежегодно, как айфоны, а вакцины и лекарства помогают только против отдельного вируса.

"В маленьких странах очень мало шансов выжить, если мир столкнется с очень большими проблемами. Это показал коронавирус", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что в мире может быть катастрофа, если не будут сделаны соответствующие выводы, поскольку, если каждый сам за себя, то в конце концов будут все против всех.

Напомним, 9 сентября во Киеве состоялось неофициальное открытие международного форума YES - Ялтинской Европейской Стратегии. В этом году на мероприятие съехались почти 100 участников из 20 стран, в основном это топ-чиновники, дипломаты и чиновники.