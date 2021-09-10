Зеленский - на YES Brainstorming: "Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская участвуют в дискуссии YES Brainstorming "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию".
Как информирует Цензор.НЕТ, выступление главы государства на форуме транслирует Офис Президента в Facebook.
"Два года назад говорили о счастье, а сейчас - о выживании. Только за два года изменилось фундаментальное и базовое понятие такое как счастье. И счастье образца 2021 года, и счастье 2019 года разные... Можно сказать как велосипед и Tesla", - сказал он.
Зеленский напомнил, как в сентябре 2019 года удалось освободить из плена украинских моряков и политзаключенных: "Когда наши ребята ступили на землю, несколько людей встречали их в аэропорту. Были родные, журналисты, чиновники — все плакали, обнимались и целовались. Никто не соблюдал дистанцию, не носил маску, не сдавал по прилету ПЦР-тесты, не знал такого слова как локдаун".
По словам президента, тогда это было и счастье, но сейчас оно несколько изменилось.
"Мы не знали как все изменится в год... Счастье - это когда нет температуры, бабушке не надо ИВЛ. Счастье - просто выйти из квартиры, пойти в кафе, кино или парикмахерскую", - сказал президент.
Он отметил, что новые вирусы будут появляться ежегодно, как айфоны, а вакцины и лекарства помогают только против отдельного вируса.
"В маленьких странах очень мало шансов выжить, если мир столкнется с очень большими проблемами. Это показал коронавирус", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства добавил, что в мире может быть катастрофа, если не будут сделаны соответствующие выводы, поскольку, если каждый сам за себя, то в конце концов будут все против всех.
Напомним, 9 сентября во Киеве состоялось неофициальное открытие международного форума YES - Ялтинской Европейской Стратегии. В этом году на мероприятие съехались почти 100 участников из 20 стран, в основном это топ-чиновники, дипломаты и чиновники.
Пожалуйста, подождите...
ковид ?
не думаю.
ЗЕплесень ?
в точку !
Ага. И как-то так само получилось, что "счастье" на "выживание" именно при ЗЕ изменилось.
Ще одна явка з повинною?
Докладно:
1. Чечетов/Арахамія - тотожні. Руки і язик - їхня зброя. У залі та поза ним - випадковий набір слів. Головне завдання - служіння офісу президента і контроль фракції при голосуванні у Раді.
2. Герман/Арестович (Подоляк, Мендель) - тотожні. Всі коментарі викликають у публіки блювотний рефлекс. "Янукович як Африка", "Зеленський - лідер світового масштабу, якому немає рівних". "Зеленський - више всєх". Навповнювачі президентської ванної.
3. Тадеєв/Тищенко - тотожні. Президентські "бики" у депутатському залі. Свої навички, отримані в угрупуванні Савлохова готові застосовувати у сесійній залі.
4. Азаров/Гетманцев - тотожні. Бездумні фіскали. Готові роздягнути до трусів усіх. Мені здається, ще мить і Гетманцев почне говорити словами Азарова: "Досіть скігліти. Беріть лапати і капайте!".
5. Пшонка/Венедіктова - тотожні. Вся служба - в угоду президентові і його оточенню.
6. Татаров/Татаров - той самий…Татаров епохи Януковича дуже добре інкорпорований у систему епохи Зеленського. У Офісі Шостого навіть не потрібно було знаходити йому дублера.
7. Ахметов/Ахметов !! Кому при радянській владі добре жилося, тому і при "німцях" добре живеться. Рінат він і при Зеленському Рінат.
8. Колесніченко / Бужанський - тотожні. Ватники й борці з українською мовою. Риторика ідентична. Як і їхні законодавчі ініціативи.
9. Повалій/Монатік (Потап) - «акакаяразніца»? У Зеленського, як і у Януковича є свої улюблені співаки. Поки що Монатік і Потап - не в парламенті, як Повалій. Але це - справа часу.
10. Тимошенко/Порошенко - чимось віддалено схожі. В 2011-му Януковичу говорили: "Не сади за ґрати Тимошенко". Утім, ВФ не зміг себе стримати і посадив Юлю.
2019 року Зеленський пообіцяв посадити Порошенка. І ось вже два останніх роки Зеленський намагається довести, що саме він - президент України. І щоразу опонує Порошенку. І щоразу говорить, хто йому заважає бути гарним президентом", - завершує журналіст.
Висновок: взимку 2014-го минуло чотири роки з моменту заходу Януковича на Банкову з булавою. Три роки заходу Зеленського минає весною 2023-го.
раніше він хотів кататись на велосипеді (йому його навіть подарували), але він зрозумів, що щастя для нього це їздити на "Теслі" ))))))))))))))))
Почему он считает что на 500 условно говоря британцев выделены 300 доз вакцин и еще с этого мизера нужно в первую очередь виделить Украине. Я ещё понимаю там страны Содружества - бывшей Британской империи, либо те кто был под протекторатом, сейчас перебывает , может быть они и имеют право хоть на что-то рассчитывать , но при чем тут Украина???. Я будучи главой государства не посмею вылелить вакцину другим государствам коль своему народу не хватает. Меня бы засудили за смерти своих , в то время когда я спасаю других.
Да , в мире неравенство, но что хочет Зеленский коль в Украине высокого уровня отставание в развитии научно техническом. Был потенциал который не поддерживали и не поддержали сейчас. Британия и другие страны могли бы подписать договор не о поставке , а о том что Украина на случай пандемии предоставляет в краткие сроки материально техническую базу для производства вакцины на своей территории и продается в Украине она за копейки , либо вообще выдаётся бесплатно населению, только на уровне правительства идет оплата за работу , но такого не было. Предлагали создавать украинские ученые вакцину, не факт что было бы хоть как на уровне Индии по качеству , но могли бы попытаться, правительство забраковало идею. И в то время когда в 20 годах нагрел скандал мол правительство вакцинируют завозной из под полы вакциной , сейчас Зеленский говорит о том что все со всеми должны поделиться. Это звучит нелепо как минимум. Пусть лучше исповедуют "Умри , но не проси. Будет нужно сами дадут" Когда президент Зеленский сам сделал вакцину и когда получили ее остальные? Или его жизнь важнее чем учителя - бабы Нади или пожарного Петра? Корабль тонущий, капитан покидает в последнюю очередь. Если вообще покидает.